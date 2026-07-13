Különös folyamat indult el Ukrajnában: a háború közepette lőttek ki a kereskedelmi ingatlanok bérleti díjai

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A kiskereskedelmi szegmens a biztonsági kockázatok és a szokatlanul hideg tél miatt a vártnál gyengébben indította a 2026-os évet, májustól kezdve azonban a bevásárlóközpontok forgalma látványos növekedésnek indult – írta az URE (Ukrainian Real Estate) Club a Property Forum számára készített elemzésében. Az Arricano adatai szerint a forgalom helyi valutában mérve 20–35 százalékkal emelkedett januárhoz képest, amit elsősorban az élelmiszerek, a divatcikkek, a sportruházati termékek és az elektronikai cikkek értékesítése ösztönzött. Különösen

jól teljesítettek a frontvonalhoz közeli regionális bevásárlóközpontok,

például Krivij Rih-ben és Zaporizzsjában.

A háború szerkezetileg is felgyorsította a kisebb formátumú üzletek irányába történő eltolódást. A Budhouse Group előrejelzése szerint a 2027-ig tervezett mintegy hetven új bevásárlóközpont túlnyomó többsége kis alapterületű kereskedelmi park lesz, az új beruházásoknak pedig közel a 70 százaléka Nyugat-Ukrajnára összpontosul. Bár az üresedési ráta látszólag alacsony, ez sok esetben csupán a papíron létező szerződéseket tükrözi, ugyanis a névlegesen kiadott területek egy részét a háborús kockázatok miatt a valóságban nem használják. A bérleti díjak egyelőre stagnálnak, mivel a tulajdonosok mozgásterét szűkítik a bérlőkre háruló magas rezsi- és üzemeltetési költségek. Az Expandia előrejelzése alapján

az év második felében a kínálat várhatóan 13,5 százalékkal bővül, ami 2014 óta a legjelentősebb növekedést jelenti.

A kijevi irodapiacon az év első fele nem hozott drámai változásokat, itt is sokkal inkább a minőségi ingatlanállomány hiánya a meghatározó, semmint a bérlők elmaradása. Bár a bérbeadások volumene az első negyedévben megduplázódott az előző év azonos időszakához képest, ez az Expandia elemzői szerint inkább stabilizációt, semmint valódi növekedést tükröz. A tranzakciók mintegy 40 százaléka nem szerves bővülésből, hanem költözésekből adódott, mivel a cégek biztonságosabb, magasabb kategóriájú épületeket keresnek, ahol az óvóhely és a tartalék áramellátás ma már alapvető elvárásnak számít.

A legnagyobb kereslet a 300 és 600 négyzetméter közötti, azonnal költözhető irodák iránt mutatkozik.

Mivel a piacra lépő új kínálat minimális, a háborús károk miatt pedig csökkent az elérhető állomány, a bérleti díjak emelkedő pályára léptek.

Az A-kategóriás irodákért négyzetméterenként havi 16-27 dollárt, míg

a B-kategóriásokért 8-18 dollárt kérnek.

Az SNP Partners Ukraine szakértői az év hátralévő részében a díjak további 5 százalékos emelkedésére számítanak, és rámutatnak arra is, hogy a munkaerőhiány miatt a belsőépítészeti munkálatok elhúzódnak, így a megjelenő új kínálat érdemben csak 2026 végén vagy 2027 elején enyhítheti a piaci nyomást.

A legstabilabb szegmensnek továbbra is a raktározás és a logisztika bizonyul, jóllehet 2026-ban itt is a hiány vált meghatározóvá, különösen a nagy méretű ingatlanok piacán. Az első negyedéves keresletet zömmel a kereskedelmi szektor és a logisztikai szolgáltatók generálták. Az Alterra Group és a Bureau of Investment Programs adatai szerint a legfőbb bérlők közé

az importőrök,

a hőmérséklet-szabályozott tereket igénylő gyógyszeripari vállalatok, valamint

az autóalkatrész- és élelmiszer-forgalmazók tartoznak.

Az infláció és a szűkös kínálat következtében az ipari bérleti díjak folyamatosan emelkednek. Kijev jobb partján, ahol a legkevesebb a megfelelő telek és a legnagyobb az igény a biztonságos logisztikai útvonalakra, a bérleti díjak magasabbak a bal parti áraknál, és az év végére akár a négyzetméterenkénti havi 6,5-7 dollárt is elérhetik. A szegmensben az üresedési ráta rendkívül alacsony, mindössze 3 és 5,5 százalék között mozog. Az Expandia arra figyelmeztet, hogy bár a kereslet kitart, a nagy méretű területek iránti igényeket rendkívül nehéz lesz kielégíteni.

Mindhárom szegmensben ugyanaz a minta rajzolódik ki, az ukrán kereskedelmi ingatlanpiac ugyanis nem bérlőkben, hanem a megfelelő terekben szenved hiányt. A kiskereskedők a kedvező elhelyezkedésű, kisebb üzleteket keresik, az irodabérlők a kevés számú biztonságos épületért versengenek, míg a raktárbérlők a szűkös logisztikai telkekért küzdenek. Mivel

az új fejlesztéseket a biztonsági kockázatok, a finanszírozási korlátok és a munkaerőhiány egyaránt hátráltatják, a kereslet-kínálati egyensúlyhiány és a bérleti díjakra nehezedő nyomás 2026 második felében is megmarad.

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