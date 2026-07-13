Méregdrága lett a magyar egyetemi városban lakni, és nem is csak a BYD miatt

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Az utóbbi években Szeged lakóingatlan-piaca – Debrecen és Győr mellett – elsősorban az ide települő nagyobb gyárak, mint például a kínai BYD miatt kapott kiemelt figyelmet. A lakásárak azonban nemcsak az ipari központok megjelenése okán nőttek nagyot: az országosan jellemző hatások itt is érvényesültek, az Otthon Start Program és a különböző állami támogatások hajtották a keresletet, miközben az új kínálat itt is relatíve alacsony maradt. Az új építésű ingatlanok fejlesztése a bizonytalanságok közepette, és részben a szigorú helyi szabályozás miatt akadozik, de a városvezetésnek sem érdeke a helyenként hiányos infrastruktúrát gigalakóparkokkal terhelni.

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Szeged lakóingatlan-piacán a legfontosabb kérdéssé a megfizethetőség vált: az új építésű lakások ára emelkedett, miközben hosszabbak lettek az értékesítési idők. A gazdasági növekedéshez kapcsolódó munkaerő lakhatása miatt a következő években kulcsszerepe lehet a bérlakásfejlesztéseknek, kollégiumi beruházásoknak és rozsdaövezeti területek újrahasznosításának.

„A lakóingatlan-piacon egyre hangsúlyosabb kérdéssé válik a megfizethetőség" - írja a CBRE legfrissebb, a helyi piacot górcső alá vevő elemzése.

Az új építésű lakások árszintje jelentősen emelkedett, miközben a hosszabb értékesítési időszakok és a kereslet lassulása arra utalnak, hogy a piac új egyensúlyt keres

– idézi a kutatás Kenyeres Anitát, a CBRE szegedi irodájának vezetőjét.

Száguldó lakásárak

2015 és 2025 között a dél-alföldi megyeszékhelyeken, Szegedet is beleértve az átlagos használt lakások négyzetméterára 160 ezerről 703 ezer forintra emelkedett, ami 339 százalékos drágulást, vagyis több mint négyszeres árszintet jelent. Ez a növekedés erősebb volt az országos átlagnál, ahol ugyanezen időszakban 175 ezerről 623 ezer forintra nőtt az átlagár, ami 256 százalékos emelkedésnek felel meg. Budapesttel összevetve jelentős az árkülönbség, de a fővárosi növekedést is előzi Szeged: Budapesten ebben az időszakban 290 ezerről 1,19 millió forintra emelkedett az átlagos négyzetméterár, ami 310 százalékos drágulás.

Az új építésű lakások piacán is hasonló volt a trend: a Dél-Alföld megyeszékhelyei 2015 és 2025 között az országos átlagnál és Budapestnél is valamivel erősebb relatív drágulást mutattak: az átlagos négyzetméterár 248 ezerről 1,085 millió forintra nőtt, ami 338 százalékos emelkedést jelent. Ugyanezen időszakban az országos átlag 322 ezerről 1,303 millió forintra emelkedett, vagyis 305 százalékkal nőtt, míg Budapesten 398 ezerről 1,626 millió forintra ugrott az árszint, ami 309 százalékos drágulásnak felel meg.

A szegedi használt lakások medián négyzetméterárai az ingatlan.com adatai alapján vizsgált, 2021 és 2026 közötti időszakban minden ingatlantípusban jelentősen emelkedtek, több kategóriában pedig bőven megduplázódtak. Összességében idén júniusra a szegedi használt lakóingatlanok többsége

megközelítette, vagy át is lépte az egymillió forintos négyzetméterár-szintet.

A legmagasabb medián ár a téglaépítésű lakásoknál alakult ki 1,06 millió forinttal,

lakásoknál alakult ki 1,06 millió forinttal, ezt követték az ikerházak 966 ezer,

966 ezer, a panelek 945 ezer,

945 ezer, a családi házak 900 ezer, majd

900 ezer, majd a sorházak 884 ezer forintos négyzetméterárral.

A számok alapján a panelpiac látványos felzárkózáson ment keresztül: míg 2021-ben még az egyik legolcsóbb kategóriának számított, júniusra már szinte az ikerházak árszintjét közelítette.

A legnagyobb drágulás a panelek piacán történt: a 2021-es 409 ezer forintos medián négyzetméterár 2026-ra 945 ezer forintra nőtt, ami 131 százalékos emelkedést jelent. Szintén kiugró volt a családi házak drágulása, ahol 413 ezerről 900 ezer forintra nőtt a medián ár, ez 118 százalékos növekedésnek felel meg. A téglaépítésű lakásoknál 507 ezerről 1,06 millió forintra emelkedett a négyzetméterár, vagyis 109 százalékos volt az elmozdulás. Ennél mérsékeltebb, de így is jelentős áremelkedés látszik a sorházaknál, ahol 473 ezerről 884 ezer forintra nőtt az ár, ami 87 százalékos drágulás, míg az ikerházaknál 562 ezerről 966 ezer forintra emelkedett a medián négyzetméterár, ez 72 százalékos növekedést jelent.

2021 és 2026 júniusa között a szegedi új lakások medián négyzetméterárai szintén minden vizsgált kategóriában emelkedtek, az elmozdulás mértéke itt is jelentősen eltért az egyes ingatlantípusok között.

A legnagyobb drágulás a téglaépítésű új lakásoknál történt: a medián négyzetméterár 624 ezerről 1,39 millió forintra nőtt, ami 122,4 százalékos emelkedésnek felel meg. Vagyis ebben a kategóriában az árszint több mint megduplázódott a vizsgált időszakban.

új lakásoknál történt: a medián négyzetméterár 624 ezerről 1,39 millió forintra nőtt, ami 122,4 százalékos emelkedésnek felel meg. Szintén erős volt a drágulás az új családi házaknál , ahol 592 ezerről 1,141 millió forintra emelkedett a medián négyzetméterár, ez 92,7 százalékos növekedést jelent.

, ahol 592 ezerről 1,141 millió forintra emelkedett a medián négyzetméterár, ez 92,7 százalékos növekedést jelent. Az ikerházaknál ennél mérsékeltebb, de így is jelentős, 68,9 százalékos áremelkedés látszik: a 2021-es 549 ezer forintos medián négyzetméterár 2026 eddigi részére 927 ezer forintra nőtt.

ennél mérsékeltebb, de így is jelentős, 68,9 százalékos áremelkedés látszik: a 2021-es 549 ezer forintos medián négyzetméterár 2026 eddigi részére 927 ezer forintra nőtt. A legkisebb elmozdulás a sorházaknál volt, ahol 713 ezerről 1,006 millió forintra emelkedett az ár, ami 41,1 százalékos növekedés.

Ebben a kategóriában ugyanakkor az idősor erősen hullámzó: a medián ár 2023-ban még 1,162 millió forinton tetőzött, majd 2025-re 738 ezer forintra esett vissza, 2026-ban pedig ismét egymillió forint fölé kapaszkodott.

A helyi ingatlanközvetítők vegyes képről számoltak be

A szegedi ingatlanpiaccal kapcsolatban a Portfolio megkeresett két helyi ingatlanost is, akik testközelből tapasztalják nap mint nap a fentieket: beszámolójuk alapján a korábbi erőteljes drágulás után egy jóval óvatosabb, korrekciós szakasz rajzolódik ki. Német Máté, a Városi Ingatlaniroda szakértője szerint a vásárlóerő több szegmensben elérte a határait: a vevők a hitellehetőségek ellenére sem tudják megfizetni a tulajdonosok által elvárt árakat, ami az adásvételek számának mérséklődéséhez és a fejlesztői bizonytalanság erősödéséhez vezetett. Tihanyi Gabriella, a Kulcs Ingatlan képviselője ugyanakkor már élénkülő érdeklődést és több lakásbemutatást lát, de szerinte a piacot továbbra is jelentős túlárazottság jellemzi, különösen a panelek és a garzonok esetében.

Mindkét szakértő kiemelte, hogy

a BYD szegedi beruházása erős várakozásokat keltett a piacon,

de ezek egyelőre inkább az árakban és a bérleti keresletben jelentek meg, nem pedig tömeges vásárlói roham formájában.

A korábbi intenzív áremelkedést követően korrekciós fázis kezdődött, amely az adásvételek számának mérséklődésével és a fejlesztői bizonytalanság növekedésével jár – derült ki a Városi Ingatlaniroda szakértője, Német Máté beszámolójából. Az értékesítő szerint

a vásárlóerő elért egy olyan korlátot, ahol a tulajdonosok által elvárt árakat a vevők a hitellehetőségek ellenére sem tudják már megfizetni.

A piac jelentős túlárazottságával, különösen ami a panellakásokat és a garzonokat illeti, egyetért a helyi, bár nemrég óta működő, de igen aktív Kulcs Ingatlan közvetítőiroda képviselője, Tihanyi Gabriella. A közelgő egyetemi szezon előtt a garzonlakások iránti kereslet is megugrott, ám az árak itt is elérték a lélektani határt: példaként említett egy 1970-es években épült, 35 négyzetméteres garzonlakás, amelyet a tulajdonosa 41-42 millió forintért hirdetett meg, ami több mint 1,1 millió forintos négyzetméterárat jelent.

Tapasztalata szerint a BYD szegedi megjelenése komoly várakozásokat keltett a piacon, és bár sok tulajdonos emiatt kivár az eladással vagy tartja a magas árakat, a közvetítők szerint egyelőre nem látni tömeges külföldi vásárlói megkereséseket. A gyár érkezése elsősorban a bérleti piacon érezteti hatását, főként a vállalat vezetőinek bérleménykeresése révén.

Területi alapon a kínai autógyár telephelye melletti Béketelep régiójában drágultak meg jelentősen az ingatlanok, ezzel szemben a Tisza túloldalán fekvő Újszegeden és a belvárosban más típusú, polgári és új építésű ingatlanok dominálnak – tette hozzá Tihanyi. Újszeged bizonyos részei – köztük az elmúlt 4-5 évben beépült két új lakópark – számítanak a leginkább felülértékeltnek, míg Alsóváros a régebbi beépítettsége ellenére is hagyományosan keresett, drága városrész maradt - ez már Német tapasztalata.

A magas belvárosi árak miatt ugyanakkor felerősödött a kiköltözési hullám a Szeged környéki agglomerációba. Sokan értékesítik városi lakásukat, hogy a kapott összegből, valamint megtakarításaikból és kamattámogatott hitelekből családi házat vásároljanak a várostól 5-10 kilométerre fekvő településeken. Az agglomerációban Deszk az egyik legnépszerűbb célpont, ahol egy 94 telekből álló lakópark másfél év alatt teljesen elkelt, és jelenleg is több mint 30 családi ház áll itt építés alatt. Hasonlóan dinamikus fejlődés jellemezte az elmúlt tíz évben Algyőt, valamint a Szegeddel szinte már összeépült Szentmihályt és Gyálarétet valamint Szőreget is.

A távolabbi települések közül a fejlett infrastruktúrával rendelkező Makó, valamint Mórahalom is vonzó alternatívává vált az ingázók számára, különösen a kötetlen munkaidőben dolgozók körében, akik el tudják kerülni a reggeli csúcsforgalmat. Tihanyi kiemelte, hogy a közeli Hódmezővásárhelyről a tram-train összeköttetés révén 20 perc alatt elérhető Szeged központja, míg Makóról az autópályán 20-25 perc alatt be lehet jutni a városba: ezeken a településeken ráadásul sokszor tisztább környezet és nyitottabb lakosság várja a vásárlókat.

Német elmondása alapján a kilátások borúsak: a CSOK Plusz és a 3 százalékos, kamattámogatott hitelek jelenleg már nem adnak akkora lendületet a piacnak, mint a korábbi állami támogatások, így

a kivitelezők és a beszállítók körében is növekszik a bizonytalanság.

A kivitelezők és a nagykereskedelmi beszállítók körében is érezhető az aggodalom; az építőanyag-forgalom a korábbi szintek 50-60%-ra esett vissza, majdnem felére esett a kamionok száma a szállítmányokkal

– mondta kérdésünkre a szakember. Német szerint a jelenlegi helyzetben az önkormányzati telekprogramok jelenthetnek például megoldást a betelepülés ösztönzésére. Jó példa erre Mórahalom, ahol a helyi önkormányzat pályázati úton, bár szigorú feltételek mellett, de bőven a piaci ár alatt értékesített belterületi építési telkeket. Míg Mórahalmon egy ilyen telek 2-5 millió forint közötti összegért megvásárolható volt, addig a Szegedhez közelebbi településeken a telekárak ennek az ötszörösét is elérik. Szegeden egyébként 50 millió Ft körül találhatóak meghirdetett telkek, ráadásul előfordul, hogy ekkora összegért még bontandó ház is található rajtuk.

Lakásépítés helyett városfejlesztési szemléletre lenne szükség Szegeden

Nagy Sándor, Szeged alpolgármestere a Portfoliónak elmondta, hogy szerinte a város lakáspiaci kihívásait nem lehet pusztán új lakások építésével kezelni:

a nagyobb fejlesztések csak akkor illeszthetők fenntarthatóan a város szövetébe, ha azokat közlekedési, oktatási, egészségügyi, parkolási és zöldfelületi infrastruktúra is követi.

Álláspontja szerint Szeged élhetőségének megőrzése érdekében

a városrészek karakterét,

az emberléptékű beépítést és

beépítést és a zöldfelületeket kell előtérbe helyezni a maximális beépítéssel szemben,

miközben problémásnak tartja azt, hogy az előző kormány kiemelt beruházásokkal, illetve rendeleti úton felülírta a helyi szabályozást.

A lakhatási gondokra szerinte csak több eszköz együttes alkalmazása adhat választ:

kollégiumi férőhelyek bővítése,

férőhelyek bővítése, bérlakás-felújítások,

a meglévő lakásállomány jobb hasznosítása, valamint

jobb valamint tudatos agglomerációs és infrastruktúra-politika.

Kilencszáz fölött járunk felújított bérlakásból, de ez csak részleges gyógyír. A nagy lakáspiaci problémát nem oldja meg

– mondta.

A BYD a lakásárakra gyakorolt hatása Nagy véleménye szerint inkább spekulatív nyomás volt. Bár a beruházás felhajtotta a várakozásokat és az árakat, de a gyors spekulációs hullám már lecsengett, hiszen a munkaerő jelentős részét várhatóan nem közvetlenül a szegedi lakáspiacról kell majd elszállásolni.

A BYD spekulatív nyomást generált a lakáspiacon, ez kétségtelen. De szerintem ez a hullám mostanra megállt

– tette hozzá a városvezető.

Egy helyi fejlesztő tapasztalatai

Az Immo and More nevű cég ingatlanfejlesztői ága is az otthon startos kiemelésekre pályázó vállalatok között volt, de végül nem kapta meg a zöld lámpát a Szeged, Cserepes sori projektjére. A jelenlegi terve az, hogy az első ütemet megépíti, piacra viszi, eközben pedig egyeztet az önkormányzattal annak érdekében, hogy a kritikus pontoknál enyhüljön a területre vonatkozó helyi szabályozás, és kedvezőbb áron tudja kínálni az ingatlanokat.

Látványtervek a cserepes sori lakóparkról. Forrás: Immo and More

A cég egyik projektvezetője, Stallmeiszter Ádám a Portfoliónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a szegedi lakáspiaci helyzetet – a fejlesztések lassúságát, az újak hiányát – részben éppen a szigorú helyi szabályozások magyarázzák, mint például az egy lakásra jutó minimum telekhányad. Ez azt eredményezi, hogy Szegeden

a fejlesztők sokszor kreatív megoldásokkal próbálnak előre jutni, miközben az új lakások – főleg a kis méretű, megfizethető otthonok – kínálata alacsony.

Ennek következtében történik véleménye szerint az is, hogy az új építésű lakások ára folyamatosan emelkedik.

A szakember elmondta azt is, hogy cégük több projektje áll megvalósítás előtt: Szegeden lakóingatlan-fejlesztéseket terveznek, az említett volt Cserepes sori piac területe mellett a Kárász utcán is, Debrecenben pedig egy kereskedelmi ingatlant.

„Az országos terjeszkedésben Budapest az elsődleges célpont, de figyeljük a vidéket is. Ilyen például Tatabánya, ahol most érdekes lehetőségek nyílhatnak – mondta el Stallmeiszter.

Néhány év múlva lehet reális a következő lépéseken gondolkodni: a döntéseket nagyban befolyásolja majd az új kormány lakás- és beruházáspolitikája is

– mondta.

Stallmeiszter szerint Magyarországon a szabályozói oldal támogatására is szükség van, amennyiben szeretné elérni az új kormány, hogy

kínálati piac alakuljon ki – ami pedig cserébe mérsékelné az áremelkedés dinamikáját.

Az áfakérdés is kulcsfontosságú: a piaci szereplők többsége szerint ha a lakásáfa 27 százalékos marad, az teljesen ellehetetlenítheti az értékesítést, és beboríthatja a piacot. Mindenki abban reménykedik, hogy

ha nem is marad 5 százalékos az áfa, legalább valamilyen kedvezményes kulcs vonatkozik majd a lakásokra.

Segíthetett volna olcsóbbá tenni a lakásokat a kiemelés – de itt jönnek be az érdekellentétek

Az otthon startos kiemelés birtokában a fejlesztő 600-700 lakást is megvalósíthatott volna – nem szintterület-növeléssel, hanem kisebb, jobban osztható lakások tervezésével, és lapostetős megoldással a sátortetős forma helyett – de a jelenlegi helyi építési szabályzat alapján csak nagyjából 500 lakással tudnak kalkulálni.

A Cserepes sori projekt építkezésének kezdetét 2026 harmadik negyedévére tervezik, ha minden optimálisan alakul, de ha valami miatt azonban csúszás lesz, akkor elképzelhető, hogy a negyedik negyedévre kerül a kezdés.

Bár az önkormányzattal már vannak előzetes, szóbeli megállapodások, de egyelőre több kockázati tényező is fennáll. A teljes, három ütemre vonatkozó tervek már elkészültek, jelenleg pedig a szabályozási részletekről tárgyal a városvezetéssel, amely egyelőre ragaszkodik a szigorú szabályokhoz (ezek viszont emelik a beruházás költségszintjét).

Az alpolgármester véleménye szerint egy új, akár több száz lakásos fejlesztés csak akkor működhet jól, ha van hozzá út, közösségi közlekedés, óvoda, bölcsőde, iskola, rendelő, parkoló, zöldfelület és egyéb városi szolgáltatás.

Nem csak arról szól a lakásépítés, hogy valaki lepattint 100 vagy 400 lakást. Ennek néhány éven belül nagyon súlyos következményei lehetnek

– tette hozzá Nagy Sándor.

Szegeden az élhető városszerkezet, a zöldfelület és a városrészek karaktere fontosabb, mint a maximális beépítés – folytatta a városvezető. "Nem mindenhová való nagy intenzitású, magas társasházi beépítés. Szeged akkor marad vonzó, ha megőrzi emberléptékű városrészeit, biztosítja a zöldfelületeket, és nem engedi, hogy a befektetői profitlogika felülírja a városi élhetőséget.

Szegeden azok a városrészek öregedtek jól, amelyek nem akartak nyolc-tíz emeletesek lenni”

– fogalmazott Nagy.

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