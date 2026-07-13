Szigorú lépést tesz az amerikai törvényhozás, teljesen átírják a lakásszerzés szabályait

A 21st Century ROAD to Housing Act kétpárti, kétkamarás törvény, amely a lakásépítések felgyorsításával, a szabályozási akadályok csökkentésével és a helyi banki hitelezés támogatásával növelné a kínálatot. Az Egyesült Államokban a lakáskínálat évek óta nem tart lépést a kereslettel, a becslések szerint akár 5,5 millió lakóegység is hiányozhat a piacról, a probléma hátterében többek között a magas építési költségek, a lassú engedélyezési folyamatok, az elavult övezeti szabályok és a kisebb bankokat terhelő finanszírozási korlátok állnak.
Az új lakások építése is nagyon rapszodikus, a trend távolról sem növekvő.
Az S&P Case-Shiller országos amerikai lakásárindexe 2026 áprilisában 332,7 pontra emelkedett, ami új történelmi csúcsot jelent az idősorban. A havi növekedés 0,8% volt márciushoz képest, éves alapon viszont szintén csak 0,8% körüli drágulás látszik, vagyis a piac érdemben lassult a korábbi évekhez képest. A 2022-es kamatemelési sokk után az árak csak átmenetileg korrigáltak, majd 2023-tól ismét emelkedő pályára álltak; 2025 második felében ugyan volt egy enyhe visszacsúszás, de 2026 tavaszára ezt teljesen ledolgozta a piac. Hosszabb távon a kép továbbra is erős: a 2000 januári bázishoz képest
az amerikai lakásárak nominálisan már több mint háromszorosukra emelkedtek, a pandémia előtti, 2019 végi szinthez képest pedig közel 57%-os a drágulás.
Lássuk, hogyan javítana a helyzeten az új törvény. Egyik fő eleme, hogy
egyszerűsítené az új lakások építését: lehetővé tenné előre jóváhagyott, azonnal használható lakástervek alkalmazását, gyorsítaná az engedélyezést, és modernizálná a szövetségi, illetve helyi lakhatási programokat.
Emellett erősíti a helyi önkormányzatok és közösségek kapacitását annak érdekében, hogy több megfizethető lakás épülhessen városi és vidéki térségekben egyaránt.
A törvény a Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztérium (HUD) programjainak modernizálását is tartalmazza. Ennek részeként frissítenék a gyártott házakra vonatkozó szabályokat, a lakásügyi minisztériumot tennék a szabványok fő felelősévé, valamint korszerűsítenék a HOME Programot, amely az államok megfizethető lakásépítését támogató legnagyobb szövetségi blokk-támogatási program. A kisebb lakásfejlesztések egy részét pedig mentesítenék a nehézkes szövetségi környezetvédelmi vizsgálatok alól.
A csomag harmadik pillére a közösségi bankok hitelezési képességének javítása. A javaslat csökkentené az adminisztratív terheket, egyszerűsítené a banki vizsgálatokat és módosítaná az elavult szabályozási küszöböket, hogy a jól működő kisebb bankok több forrást fordíthassanak helyi lakásépítési hitelekre. A tervezet külön figyelmet fordítana a vidéki bankokra, az új bankok létrehozásának ösztönzésére és arra, hogy egy esetleges bankcsőd ne rontsa a helyi közösségek pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését.
A huzavona után kimaradt a tervezett rész, amely piacokat döntött volna be
A törvény a bérlakáspiac szempontjából leginkább arról nevezetes, hogy mi maradt ki a végleges változatából. A jogszabály védi a kifejezetten bérbeadásra épülő lakásokat (build-to-rent), lehetővé teszi az egycsaládos bérlakásokat birtokló intézményi tulajdonosok további működését, és engedélyezi, hogy az ingatlanfejlesztők intézményi befektetőknek értékesítsenek.
- A build-to-rent (BTR) szegmens számára a legfontosabb változás, hogy a törvény kivételként kezeli ezt a kategóriát, így az intézményi BTR-tulajdonosokra, -üzemeltetőkre és -fejlesztőkre nem vonatkozik a befektetési tilalom. Emellett kikerült a jogszabályból a korábban tervezett hétéves kényszerértékesítési kötelezettség is. Ez azt jelenti, hogy nincs kötelező eladási határidő, az eszközök szabadon tarthatók, refinanszírozhatók vagy értékesíthetők, ami érdemben javítja a finanszírozási feltételeket, a hitelezők pedig ismét szívesen vállalják a BTR-projektek finanszírozását.
Más a helyzet azokkal a legalább 350 ingatlannal rendelkező intézményi befektetőkkel, amelyek különböző helyszíneken fekvő egycsaládos házakat adnak bérbe - figyelmeztet a John Burns Research. Bár a meglévő portfóliójuk biztonságban van, a szabadpiacon a továbbiakban nem vásárolhatnak használt lakásokat, ez a korlátozás pedig a törvény hatálybalépését követő 180. napon lép életbe.
A szektor mozgástere ugyanakkor nem szűnik meg teljesen, hiszen
az intézményi befektetők egymás között továbbra is adhatják-vehetik a meglévő bérlakásokat,
így a portfóliók likviditása és a cégfelvásárlások lehetősége is megmarad. Emellett új építésű házakat közvetlenül a lakásépítőktől is vásárolhatnak bérbeadási céllal, ami régóta bevett együttműködési formának számít a felek között.
További lehetőséget jelent a felújítás utáni bérbeadás (renovate-to-rent), amely akkor megengedett, ha a modernizálás értéke eléri a vételár legalább 15 százalékát, és a munkálatok a szerkezeti vagy az alapvető épületgépészeti rendszereket érintik. Szintén vásárolhatnak ingatlant azok az intézmények, amelyek a bérlőiknek lakásvásárlási programot kínálnak, ezek a konstrukciók ugyanis elővásárlási jogot, 30 napos elővételi időszakot, valamint a pontos bérletidíj-fizetések hitelinformációs szervezetek felé történő továbbítását is biztosítják.
Az ingatlanfejlesztők számára a törvény kifejezetten előnyös, hiszen azzal, hogy az intézményi befektetők új építésű lakásokat is vehetnek, több értékesítési csatorna nyílik meg előttük, különösen a lakásvásárlási kereslet lassulása idején.
A közös vállalkozások és a BTR-közösségek létrehozása révén a fejlesztők nagyobb tőkéhez és rugalmassághoz jutnak, ami több projekt elindítását és befejezését teszi lehetővé, végső soron pedig növeli a piacon elérhető lakásállományt.
A törvény politikai üzenete szerint a cél az, hogy
- több megfizethető lakhatási lehetőség álljon az amerikai háztartások rendelkezésére, miközben
- korlátoznák az intézményi befektetők lakáspiaci térnyerését. A törvény támogatói szerint a csomag egyszerre segítheti a lakásvásárlókat, a bérlőket, az építőipart és a helyi közösségeket.
A Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztérium
- szövetségi irányelveket dolgozna ki az egy lépcsőházas, legalább háromszintes társasházak építésére, és mintaprogramokat indítana ezek megvalósíthatóságának vizsgálatára.
- Számos intézkedés egyszerűsítené a környezetvédelmi eljárásokat, így a vidéki lakásprogramból finanszírozott, beépítetlen telkeken megvalósuló projektek jórészt mentesülnének az 1969-es országos környezetvédelmi törvény (NEPA) hatálya alól, míg a kisebb léptékű beruházásokra és a foghíjbeépítésekre arányosított, gyorsabb felülvizsgálat vonatkozna.
A tervezet új támogatási eszközöket is bevezetne, köztük egy kísérleti programot a 100 ezer dollár alatti, kis összegű jelzáloghitelek elérhetőségének javítására, valamint az elhagyatott épületek megfizethető lakásokká alakítására. Az önkormányzatoknak nyilvánosan kereshető adatbázist kellene vezetniük a tulajdonukban lévő beépítetlen telkekről, a bankokat pedig azzal ösztönöznék a megfizethető lakhatást célzó magánberuházásokra, hogy a vonatkozó befektetési korlátjukat 15-ről 20 százalékra emelnék.
Külön fejezet foglalkozik a gyári készítésű és a moduláris házak elterjedésének ösztönzésével. Kibővíti a gyári házak szövetségi meghatározását azokra az egységekre is, amelyek nem állandó alvázra épülnek, és előírja, hogy az új energiahatékonysági szabályok csak a HUD jóváhagyása után léphetnek hatályba. Ezzel párhuzamosan
a Szövetségi Lakásügyi Hatóságnak (FHA) felül kell vizsgálnia a moduláris házak hitelezése előtt álló akadályokat.
A veteránokat érintő rendelkezések a lakáshitel-kedvezmények elérését javítják azzal, hogy a hiteligénylő lapokon kötelezően szerepel a katonai szolgálatra vonatkozó kérdés, így a veteránok könnyebben értesülhetnének a Veteránügyi Minisztérium által kínált kedvezőbb hitelkonstrukciókról. Emellett a rászoruló veteránokat támogató HUD-VASH program keretében a rokkantsági juttatás véglegesen kikerülne az éves jövedelemszámításból, ami sok hajléktalan veterán előtt nyitná meg az utat a stabil lakhatás felé.
A jogszabály a felügyeletet és az elszámoltathatóságot is szigorítja.
- A tárcavezetőnek évente be kell számolnia a Kongresszus előtt,
- a minisztériumnak pedig havonta jelentést kell benyújtania a jelzálog-biztosítási alap tőkehelyzetéről.
A közösségi bankok szerepét is több intézkedés támogatja, köztük az új pénzintézetek alapítását megkönnyítő, kétéves átmeneti tőkekövetelmény bevezetése.
Végül a törvény 2030 végéig megtiltja a Federal Reserve számára a digitális jegybankpénz kibocsátását.
A 21st Century ROAD to Housing Act főbb állomásai
- Január 9. – Elnöki irány kijelölése
A folyamat az elnöki kezdeményezéssel indult, amelynek egyik központi eleme az volt, hogy korlátozzák az intézményi befektetők lakáspiaci térnyerését. A cél az volt, hogy a nagy befektetők ne szorítsák ki a saját otthont vásárló amerikai háztartásokat. Már ekkor megjelentek ugyanakkor azok a kritikák, amelyek szerint az intézményi lakásvásárlások tiltása önmagában nem javítaná érdemben a megfizethetőséget.
- Március 6. – A törvényjavaslat bírálatainak felerősödése
A lakhatási törvénytervezet körül komoly vita bontakozott ki. A kritikusok szerint a javaslat bizonyos elemei nemhogy javítanák, hanem ronthatnák is a lakhatási megfizethetőséget, különösen akkor, ha a szabályozási változások visszafogják a fejlesztői aktivitást vagy torzítják a lakáspiaci ösztönzőket.
- Március 24. – Aggodalmak az építkezések lefékeződése miatt
A kongresszusi vita előrehaladtával egyre hangsúlyosabbá vált az a félelem, hogy a törvényjavaslat bizonytalanságot okozhat az építőiparban. A bírálatok szerint a tervezet már a jogszabály elfogadása előtt kivárásra késztethetett fejlesztőket, ami éppen a kínálat bővítését, vagyis a törvény egyik fő célját veszélyeztette volna.
- Május 15. – A képviselőházi módosítások fordulópontot hoznak
A képviselőházi szakaszban a törvényjavaslatot több ponton módosították. A változtatások célja az volt, hogy kezeljék a Szenátus korábbi verziójával kapcsolatos kritikákat, és jobban összhangba hozzák a csomagot a lakáskínálat bővítésének céljával. A módosított verzió nagyobb hangsúlyt helyezett a szabályozási akadályok csökkentésére, a HUD-programok modernizálására és a közösségi bankok hitelezési mozgásterének növelésére.
- Július 11. – Kongresszusi elfogadás: a lakáskínálat bővítését célzó csomag végigmegy a törvényhozáson
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Magyar Péter keményen reagált Sulyok Tamás védekezésére
Gulyás Gergely példáját ajánlotta.
Ha nem látjuk, nem hisszük el - Egészen komikus bakit hoztak össze az oroszok
A videó minden másodperce arany.
Átadták az új kecskeméti Mercedes-gyárat - Itt a legújabb magyar Mercedes!
Európában nincs ennél nagyobb üzeme a német cégnek.
Magyar Péter súlyos figyelmeztetése: sivataggá válhat Magyarország egyik legfontosabb területe
Az aszályhelyzet és a víziközmű-hálózat hibái miatt erősen bírálta az előző kormányt.
New York Times: példátlan izraeli titkosszolgálati akció volt Budapesten - Egy egész ország sorsát döntötték el
Az előző kormány állítólag teljes egészében támogatta az akciót.
Figyelem, jön az új állampapír-kamatvágás, rövidül a Fix Magyar Állampapír futamideje is
Villámgyorsan csökkennek a kamatok.
Miért nem tud Magyarország skandináv jóléti nyugdíjakat fizetni? - Havi 47 444 forinttal épít kiutat a tudatos generáció
Sokan várnak el osztrák vagy skandináv szintű állami védőhálót a nyugdíjas éveikre, de a gazdasági realitás mást mutat. Miért nem fenntartható hosszú távon az állami nyugdíjrendszer jel
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén
A szakember őszintén beszélt a fesztivál pénzügyi helyzetéről.
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?
Sok múlhat a devizatartalékon.
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?