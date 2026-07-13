Szigorú lépést tesz az amerikai törvényhozás, teljesen átírják a lakásszerzés szabályait

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Törvényi erőre emelkedett július 11-én az amerikai lakhatási válság enyhítését célzó "21st Century ROAD to Housing Act", amely a lakásépítés ösztönzését, a hitelhez jutás megkönnyítését, a szabályozás egyszerűsítését, valamint a lakhatási programok reformját célozza meg. A tizenkét fejezetből álló jogszabály a legkülönfélébb területeket érinti a gyári készítésű házaktól kezdve a veteránok támogatásán át egészen a közösségi bankok szerepének megerősítéséig.

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A 21st Century ROAD to Housing Act kétpárti, kétkamarás törvény, amely a lakásépítések felgyorsításával, a szabályozási akadályok csökkentésével és a helyi banki hitelezés támogatásával növelné a kínálatot. Az Egyesült Államokban a lakáskínálat évek óta nem tart lépést a kereslettel, a becslések szerint akár 5,5 millió lakóegység is hiányozhat a piacról, a probléma hátterében többek között a magas építési költségek, a lassú engedélyezési folyamatok, az elavult övezeti szabályok és a kisebb bankokat terhelő finanszírozási korlátok állnak.

Az új lakások építése is nagyon rapszodikus, a trend távolról sem növekvő.

Az S&P Case-Shiller országos amerikai lakásárindexe 2026 áprilisában 332,7 pontra emelkedett, ami új történelmi csúcsot jelent az idősorban. A havi növekedés 0,8% volt márciushoz képest, éves alapon viszont szintén csak 0,8% körüli drágulás látszik, vagyis a piac érdemben lassult a korábbi évekhez képest. A 2022-es kamatemelési sokk után az árak csak átmenetileg korrigáltak, majd 2023-tól ismét emelkedő pályára álltak; 2025 második felében ugyan volt egy enyhe visszacsúszás, de 2026 tavaszára ezt teljesen ledolgozta a piac. Hosszabb távon a kép továbbra is erős: a 2000 januári bázishoz képest

az amerikai lakásárak nominálisan már több mint háromszorosukra emelkedtek, a pandémia előtti, 2019 végi szinthez képest pedig közel 57%-os a drágulás.

Lássuk, hogyan javítana a helyzeten az új törvény. Egyik fő eleme, hogy

egyszerűsítené az új lakások építését: lehetővé tenné előre jóváhagyott, azonnal használható lakástervek alkalmazását, gyorsítaná az engedélyezést, és modernizálná a szövetségi, illetve helyi lakhatási programokat.

Emellett erősíti a helyi önkormányzatok és közösségek kapacitását annak érdekében, hogy több megfizethető lakás épülhessen városi és vidéki térségekben egyaránt.

A törvény a Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztérium (HUD) programjainak modernizálását is tartalmazza. Ennek részeként frissítenék a gyártott házakra vonatkozó szabályokat, a lakásügyi minisztériumot tennék a szabványok fő felelősévé, valamint korszerűsítenék a HOME Programot, amely az államok megfizethető lakásépítését támogató legnagyobb szövetségi blokk-támogatási program. A kisebb lakásfejlesztések egy részét pedig mentesítenék a nehézkes szövetségi környezetvédelmi vizsgálatok alól.

A csomag harmadik pillére a közösségi bankok hitelezési képességének javítása. A javaslat csökkentené az adminisztratív terheket, egyszerűsítené a banki vizsgálatokat és módosítaná az elavult szabályozási küszöböket, hogy a jól működő kisebb bankok több forrást fordíthassanak helyi lakásépítési hitelekre. A tervezet külön figyelmet fordítana a vidéki bankokra, az új bankok létrehozásának ösztönzésére és arra, hogy egy esetleges bankcsőd ne rontsa a helyi közösségek pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését.

A huzavona után kimaradt a tervezett rész, amely piacokat döntött volna be

A törvény a bérlakáspiac szempontjából leginkább arról nevezetes, hogy mi maradt ki a végleges változatából. A jogszabály védi a kifejezetten bérbeadásra épülő lakásokat (build-to-rent), lehetővé teszi az egycsaládos bérlakásokat birtokló intézményi tulajdonosok további működését, és engedélyezi, hogy az ingatlanfejlesztők intézményi befektetőknek értékesítsenek.

A build-to-rent (BTR) szegmens számára a legfontosabb változás, hogy a törvény kivételként kezeli ezt a kategóriát, így az intézményi BTR-tulajdonosokra, -üzemeltetőkre és -fejlesztőkre nem vonatkozik a befektetési tilalom. Emellett kikerült a jogszabályból a korábban tervezett hétéves kényszerértékesítési kötelezettség is. Ez azt jelenti, hogy nincs kötelező eladási határidő, az eszközök szabadon tarthatók, refinanszírozhatók vagy értékesíthetők, ami érdemben javítja a finanszírozási feltételeket, a hitelezők pedig ismét szívesen vállalják a BTR-projektek finanszírozását.

Más a helyzet azokkal a legalább 350 ingatlannal rendelkező intézményi befektetőkkel, amelyek különböző helyszíneken fekvő egycsaládos házakat adnak bérbe - figyelmeztet a John Burns Research. Bár a meglévő portfóliójuk biztonságban van, a szabadpiacon a továbbiakban nem vásárolhatnak használt lakásokat, ez a korlátozás pedig a törvény hatálybalépését követő 180. napon lép életbe.

A szektor mozgástere ugyanakkor nem szűnik meg teljesen, hiszen

az intézményi befektetők egymás között továbbra is adhatják-vehetik a meglévő bérlakásokat,

így a portfóliók likviditása és a cégfelvásárlások lehetősége is megmarad. Emellett új építésű házakat közvetlenül a lakásépítőktől is vásárolhatnak bérbeadási céllal, ami régóta bevett együttműködési formának számít a felek között.

További lehetőséget jelent a felújítás utáni bérbeadás (renovate-to-rent), amely akkor megengedett, ha a modernizálás értéke eléri a vételár legalább 15 százalékát, és a munkálatok a szerkezeti vagy az alapvető épületgépészeti rendszereket érintik. Szintén vásárolhatnak ingatlant azok az intézmények, amelyek a bérlőiknek lakásvásárlási programot kínálnak, ezek a konstrukciók ugyanis elővásárlási jogot, 30 napos elővételi időszakot, valamint a pontos bérletidíj-fizetések hitelinformációs szervezetek felé történő továbbítását is biztosítják.

Az ingatlanfejlesztők számára a törvény kifejezetten előnyös, hiszen azzal, hogy az intézményi befektetők új építésű lakásokat is vehetnek, több értékesítési csatorna nyílik meg előttük, különösen a lakásvásárlási kereslet lassulása idején.

A közös vállalkozások és a BTR-közösségek létrehozása révén a fejlesztők nagyobb tőkéhez és rugalmassághoz jutnak, ami több projekt elindítását és befejezését teszi lehetővé, végső soron pedig növeli a piacon elérhető lakásállományt.

A törvény politikai üzenete szerint a cél az, hogy

több megfizethető lakhatási lehetőség álljon az amerikai háztartások rendelkezésére, miközben

korlátoznák az intézményi befektetők lakáspiaci térnyerését. A törvény támogatói szerint a csomag egyszerre segítheti a lakásvásárlókat, a bérlőket, az építőipart és a helyi közösségeket.

A Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztérium

szövetségi irányelveket dolgozna ki az egy lépcsőházas, legalább háromszintes társasházak építésére, és mintaprogramokat indítana ezek megvalósíthatóságának vizsgálatára.

Számos intézkedés egyszerűsítené a környezetvédelmi eljárásokat, így a vidéki lakásprogramból finanszírozott, beépítetlen telkeken megvalósuló projektek jórészt mentesülnének az 1969-es országos környezetvédelmi törvény (NEPA) hatálya alól, míg a kisebb léptékű beruházásokra és a foghíjbeépítésekre arányosított, gyorsabb felülvizsgálat vonatkozna.

A tervezet új támogatási eszközöket is bevezetne, köztük egy kísérleti programot a 100 ezer dollár alatti, kis összegű jelzáloghitelek elérhetőségének javítására, valamint az elhagyatott épületek megfizethető lakásokká alakítására. Az önkormányzatoknak nyilvánosan kereshető adatbázist kellene vezetniük a tulajdonukban lévő beépítetlen telkekről, a bankokat pedig azzal ösztönöznék a megfizethető lakhatást célzó magánberuházásokra, hogy a vonatkozó befektetési korlátjukat 15-ről 20 százalékra emelnék.

Külön fejezet foglalkozik a gyári készítésű és a moduláris házak elterjedésének ösztönzésével. Kibővíti a gyári házak szövetségi meghatározását azokra az egységekre is, amelyek nem állandó alvázra épülnek, és előírja, hogy az új energiahatékonysági szabályok csak a HUD jóváhagyása után léphetnek hatályba. Ezzel párhuzamosan

a Szövetségi Lakásügyi Hatóságnak (FHA) felül kell vizsgálnia a moduláris házak hitelezése előtt álló akadályokat.

A veteránokat érintő rendelkezések a lakáshitel-kedvezmények elérését javítják azzal, hogy a hiteligénylő lapokon kötelezően szerepel a katonai szolgálatra vonatkozó kérdés, így a veteránok könnyebben értesülhetnének a Veteránügyi Minisztérium által kínált kedvezőbb hitelkonstrukciókról. Emellett a rászoruló veteránokat támogató HUD-VASH program keretében a rokkantsági juttatás véglegesen kikerülne az éves jövedelemszámításból, ami sok hajléktalan veterán előtt nyitná meg az utat a stabil lakhatás felé.

A jogszabály a felügyeletet és az elszámoltathatóságot is szigorítja.

A tárcavezetőnek évente be kell számolnia a Kongresszus előtt,

a minisztériumnak pedig havonta jelentést kell benyújtania a jelzálog-biztosítási alap tőkehelyzetéről.

A közösségi bankok szerepét is több intézkedés támogatja, köztük az új pénzintézetek alapítását megkönnyítő, kétéves átmeneti tőkekövetelmény bevezetése.

Végül a törvény 2030 végéig megtiltja a Federal Reserve számára a digitális jegybankpénz kibocsátását.

A 21st Century ROAD to Housing Act főbb állomásai

Január 9. – Elnöki irány kijelölése

A folyamat az elnöki kezdeményezéssel indult, amelynek egyik központi eleme az volt, hogy korlátozzák az intézményi befektetők lakáspiaci térnyerését. A cél az volt, hogy a nagy befektetők ne szorítsák ki a saját otthont vásárló amerikai háztartásokat. Már ekkor megjelentek ugyanakkor azok a kritikák, amelyek szerint az intézményi lakásvásárlások tiltása önmagában nem javítaná érdemben a megfizethetőséget.

Március 6. – A törvényjavaslat bírálatainak felerősödése

A lakhatási törvénytervezet körül komoly vita bontakozott ki. A kritikusok szerint a javaslat bizonyos elemei nemhogy javítanák, hanem ronthatnák is a lakhatási megfizethetőséget, különösen akkor, ha a szabályozási változások visszafogják a fejlesztői aktivitást vagy torzítják a lakáspiaci ösztönzőket.

Március 24. – Aggodalmak az építkezések lefékeződése miatt

A kongresszusi vita előrehaladtával egyre hangsúlyosabbá vált az a félelem, hogy a törvényjavaslat bizonytalanságot okozhat az építőiparban. A bírálatok szerint a tervezet már a jogszabály elfogadása előtt kivárásra késztethetett fejlesztőket, ami éppen a kínálat bővítését, vagyis a törvény egyik fő célját veszélyeztette volna.

Május 15. – A képviselőházi módosítások fordulópontot hoznak

A képviselőházi szakaszban a törvényjavaslatot több ponton módosították. A változtatások célja az volt, hogy kezeljék a Szenátus korábbi verziójával kapcsolatos kritikákat, és jobban összhangba hozzák a csomagot a lakáskínálat bővítésének céljával. A módosított verzió nagyobb hangsúlyt helyezett a szabályozási akadályok csökkentésére, a HUD-programok modernizálására és a közösségi bankok hitelezési mozgásterének növelésére.

Július 11. – Kongresszusi elfogadás: a lakáskínálat bővítését célzó csomag végigmegy a törvényhozáson

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