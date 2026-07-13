Valóságos pénznyelővé vált a saját ingatlan, menekülnek a fiatalok az amerikai lakáspiacról

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A Pew Research Center friss felmérése szerint a 18 és 39 év közötti amerikaiaknak

kevesebb mint negyede tartja kifejezetten jó befektetésnek a lakásvásárlást,

míg a 60 év felettiek körében ez az arány 38 százalék. A New York-i Fed külön kutatása is hasonló tendenciát mutatott, eszerint

az 50 év alattiak körében a lakást "nagyon jó" befektetésnek tartók aránya öt év alatt mintegy 25 százalékról 16 százalékra esett.

A borúlátás okát a számok is jól mutatják. A Zillow adatai szerint az amerikai lakások medián eladási ára 2026 májusáig, hat év alatt 53 százalékkal, 379 ezer dollárra ugrott, miközben a hitelköltségek több mint a duplájára nőttek. Aki mégis vásárol, annak számolnia kell

az ingatlanadóval,

a biztosítással és

a karbantartással is.

Ezek a kiadások 2025-ben átlagosan 15 979 dollárba kerültek egy amerikai háztartásnak, ami 4,7 százalékos növekedést jelent, miközben a jövedelmek mindössze 3,8 százalékkal emelkedtek. Tavaly az amerikai lakások több mint fele veszített az értékéből, ami a legmagasabb arány 2012 óta.

Susan Wachter, a Wharton School ingatlan- és pénzügy tanára szerint a fiatalok negatívabb megítélése a saját megélt tapasztalataikat tükrözi, hiszen

komoly megfizethetőségi problémákkal küzdenek, miközben nem kapják meg a várt hozamot.

A Pew kutatása szerint tízből közel kilenc amerikai egyetért abban, hogy a mai fiataloknak sokkal nehezebb lakást venniük, mint a szüleik generációjának.

A cikk Tony Csang, a 34 éves ellátásilánc-vezető példáját említi, aki 2021-ben egy 950 ezer dolláros sorházat vásárolt a kaliforniai Irvine-ben, ám ma már megbánta a döntését. Számításai szerint, ha a nagyjából 30 százalékos önrészt inkább a tőzsdén fekteti be, ma akár egymillió dolláros portfóliója is lehetne. Ráadásul egy hasonló, kétszobás lakás bérlése havonta mintegy 800 dollárral lenne olcsóbb a jelenlegi, 4300 dolláros lakhatási költségénél.

Nem sokkal jobb a helyzete Atalia Ferrarának sem, aki 28 éves tanárként 2021-ben egy önkormányzati támogatású lakáshitelprogramnak köszönhetően mindössze 1485 dolláros önrésszel vásárolt négyhálószobás sorházat Philadelphiában. A törlesztőrészlete alig emelkedett, a karbantartás viszont teljesen felemésztette a megtakarításait, hiszen több mint 28 ezer dollárt költött felújításra, és hamarosan újabb 25 ezer dolláros villanyszerelési munkálatok várnak rá. Ma már úgy érzi, hogy a rossz környéken lévő ház valóságos pénznyelő, ezért férjével együtt azt fontolgatják, hogy eladják az ingatlant, és inkább bérleménybe költöznek.

Ugyanakkor a fiatalok sem mondtak le teljesen a lakástulajdonról, hiszen

a 40 év alatti válaszadóknak mindössze 16 százaléka tartja kifejezetten rossz befektetésnek a saját otthont.

A Pew kutatója, Richard Fry hangsúlyozta, hogy a hozam erősen függ az ingatlan elhelyezkedésétől és a birtoklás időtartamától, így nincs mindenkire érvényes recept.

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