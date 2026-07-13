Váratlan fordulat jöhet Amerikában: hároméves rekord dőlt meg az egyik fontos lakáspiaci mutatóban

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A lakásvásárlási célú kamatrögzítések volumene júniusban több mint hároméves csúcsra ugrott Az Optimal Blue jelzálogpiaci technológiai és adatszolgáltató vállalat adatai szerint, ami egy év alatt 14, egy hónap alatt pedig 10 százalékos növekedést jelent. A vásárlók jellemzően az adásvételi megállapodás megkötése után, de még a tranzakció lezárása előtt rögzítik a hitelkamatot, így

ez a mutató megbízható előrejelzésnek számít, a mostani emelkedés pedig a következő egy hónapban az értékesítések bővülését vetíti előre.

A Redfin ingatlanközvetítő hálózat beszámolója alapján a folyamatban lévő lakásértékesítések indexe is csúcsra emelkedett májusban, azonban

átfogó fellendülésre egyelőre nem lehet számítani.

A tavaszi értékesítési szezon gyengén zárult, mivel a használt lakások eladása júniusban 2,4 százalékkal csökkent az Ingatlanügynökök Országos Szövetségének adatai szerint.

A közgazdászok részben az Iránnal vívott háború nyomán fellépő inflációs nyomás miatt idén folyamatosan lefelé módosították a lakáspiaci előrejelzéseiket. A magas ingatlanárak, valamint a biztosítástól a karbantartásig terjedő költségnövekedés jelentősen megnehezítették a vásárlást.

A magas jelzáloghitel-kamatok évek óta visszatartják a vevőket, ám a kamatszintek a tavalyi évhez képest némileg csökkentek, és jóval a 2023-as, csaknem 8 százalékos csúcsérték alatt maradtak. A 30 éves, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamatlába

ezen a héten 6,49 százalék volt a Freddie Mac adatai szerint, és a háború kezdeti hónapjainak ingadozása után nagyjából ezen a szinten stabilizálódott.

Egyre több vevő jut arra a következtetésre, hogy nem várhat tovább a világjárvány idején tapasztalt, 3 százalék alatti kamatok visszatérésére. D'Ann Melnick washingtoni ingatlanügynök szerint a vásárlóknak most sok lehetőségük van, mert egyértelműen több az elérhető ingatlan a piacon.

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