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Vitézy Dávid kezdeményezésére júliustól a GYSEV is szolgáltat adatot
Ingatlan

Vitézy Dávid kezdeményezésére júliustól a GYSEV is szolgáltat adatot

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Júliustól a GYSEV is havonta közzéteszi a járatok menetrendszerűségére, a vasúti pályák állapotára, valamint az aktuális sebességkorlátozásokra vonatkozó adatokat. Ez a lépés annak az átláthatósági törekvésnek a része, amellyel a tárca új vezetése a közelmúltban leállított utastájékoztatási szolgáltatásokat szeretné helyreállítani - írta meg a Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere, Vitézy Dávid.
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Információ és jelentkezés

Vitézy Dávid kezdeményezésére a vasúttársaság mostantól rendszeresen közzéteszi teljesítmény- és minőségi jelentéseit, amelyekből a nyilvánosság pontos és összehasonlítható képet kaphat a hálózat állapotáról. Ez érdemi előrelépést jelent, hiszen

a GYSEV korábban még nem készített ilyen jellegű nyilvános beszámolót.

Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
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A miniszter posztjában elmondta, hogy a MÁV-nál hatvan nap alatt javították ki az utastájékoztatást és átláthatósággal kapcsolatos korábbi mulasztásokat. A minisztérium transzparencia-erősítő intézkedései között nyilvánosan elérhetővé tette a vonatok mozgását mutató EMIG-rendszert, újraindította a valós idejű adatokat biztosító Vonatinfót, amely már a MÁV+ alkalmazásban is használható, és már újra felkerülnek a MÁV honlapjára a korábbi módszertan alapján készülő, részletes menetrendszerűségi jelentések is.

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Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala

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