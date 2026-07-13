Vitézy Dávid kezdeményezésére júliustól a GYSEV is szolgáltat adatot

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

Vitézy Dávid kezdeményezésére a vasúttársaság mostantól rendszeresen közzéteszi teljesítmény- és minőségi jelentéseit, amelyekből a nyilvánosság pontos és összehasonlítható képet kaphat a hálózat állapotáról. Ez érdemi előrelépést jelent, hiszen

a GYSEV korábban még nem készített ilyen jellegű nyilvános beszámolót.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

A miniszter posztjában elmondta, hogy a MÁV-nál hatvan nap alatt javították ki az utastájékoztatást és átláthatósággal kapcsolatos korábbi mulasztásokat. A minisztérium transzparencia-erősítő intézkedései között nyilvánosan elérhetővé tette a vonatok mozgását mutató EMIG-rendszert, újraindította a valós idejű adatokat biztosító Vonatinfót, amely már a MÁV+ alkalmazásban is használható, és már újra felkerülnek a MÁV honlapjára a korábbi módszertan alapján készülő, részletes menetrendszerűségi jelentések is.

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala