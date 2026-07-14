Budapesti vevők előnyben: lassacskán a pénztárcánkhoz igazodnak a lakásárak

Folytatódott júniusban a hazai lakáspiac átrendeződése: miközben Budapesten már a harmadik egymást követő hónapban csökkentek a használt ingatlanok kínálati árai havi szinten, az ország keleti felében továbbra is drágulás tapasztalható. A középső és a nyugati régiókban megállt az áremelkedés.

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Az ingatlan.com adatai szerint júniusban országosan 0,6 százalékkal nőttek a használt lakóingatlanok árai havi szinten, a fővárosban azonban 0,1 százalékos mérséklődést regisztrált , ami a már a harmadik összefüggő havi esés. Éves alapon 12,2%-kal nőttek a kínálati árak országosan, ami a március óta tartó lassuló trend folytatása.

Budapesten legutóbb 2020 végén fordult elő, hogy legalább három egymást követő hónapban folyamatosan csökkentek az árak. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője rámutatott, hogy a lakásárak egyre inkább alkalmazkodnak a vevők anyagi lehetőségeihez, így a korábbi ütemes drágulás látványosan lelassult.

Balogh a konszolidáció folytatódására számít a következő hónapokban: mivel jelenleg nincs olyan tényező, amely rövid távon élénkítené a keresletet, a következő három-hat hónapban is az árak stagnálása vagy enyhe esése várható, új lendületet pedig szerinte a hitelkamatok érdemi és tartós csökkenése hozhat a piacnak.

Az új kormány szándéka a jövőben elkerülni azokat a lakáspiaci ösztönzőket, amelyek újabb árfelhajtó tényezőként szolgálhatnak, és a kereslet helyett a kínálati oldal növekedését áll szándékukban motiválni a továbbiakban. Ha ez valóban sikerül, akkor szintén inkább az árak stagnálásának irányába hat majd.

A területi eloszlást tekintve az ország egyértelműen kettészakadt.

A nyugati és a középső országrészben az árak stagnálnak vagy mérséklődnek , a Nyugat-Dunántúlon például 1,7,

és a országrészben , a például 1,7, a Dél-Dunántúlon pedig 0,6 százalékos csökkenést regisztráltak egyetlen hónap alatt, miközben

pedig 0,6 százalékos csökkenést regisztráltak egyetlen hónap alatt, miközben Pest megyében és a Közép-Dunántúlon érdemben nem változtak az árak.

Ezzel szemben a drágulás súlypontja Kelet-Magyarországra helyeződött át, ahol

a Dél-Alföldön 3,2,

3,2, az Észak-Alföldön 1,5, míg

1,5, míg Észak-Magyarországon 0,8 százalékos áremelkedést mértek júniusban.

Az éves drágulás üteme ugyanakkor minden régióban lassult, így országos átlagban 12,2 százalékkal, Budapesten pedig már csak 8,7 százalékkal magasabbak az árak az egy évvel korábbi szintnél.

Július elején a budapesti használt ingatlanok átlagos négyzetméterára elérte az 1,4 millió forintot.

A legdrágább városrész továbbra is az V. kerület a maga 2,1 millió forintos fajlagos árával, amelyet

amelyet az I. és a XII. kerület követ 1,9, illetve 1,8 millió forinttal.

A legkedvezőbb árfekvésűnek a XXIII. kerület számít 900 ezer forintos átlagos négyzetméterárral,

de a XXI. és a XVIII. kerületben is megközelítőleg egymillió forintot kérnek a lakások négyzetméteréért.

A vidéki nagyvárosok közül Debrecen rendelkezik a legnagyobb kínálattal, és egyben a legdrágább megyeszékhely is a maga 1,04 millió forintos négyzetméterárával. Szegeden 980 ezer, Győrben és Pécsen 900 ezer, míg Nyíregyházán 800 ezer forint az átlagos négyzetméterár. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé Salgótarján, Békéscsaba és Kaposvár tartozik, ahol az ingatlanok négyzetméterára 312 ezer és 609 ezer forint között mozog.

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