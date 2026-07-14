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Csaknem 100 millió euróért adta el az MNB-botrányban érintett ingatlancég zágrábi bevásárlóközpontját
Ingatlan

Csaknem 100 millió euróért adta el az MNB-botrányban érintett ingatlancég zágrábi bevásárlóközpontját

Portfolio
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Megállapodást írt alá a zágrábi Avenue Mall értékesítéséről az InterCapital Real Estate Fund alappal a magyar jegybanki alapítványok botrányában érintett ingatlancég, a GTC. A majdnem 100 millió euró értékű tranzakció az elmúlt évek egyik legnagyobb kereskedelmiingatlan-piaci ügylete lehet Horvátországban.

A vevő a megállapodás értelmében

98 millió eurót fizet a horvát fővárosban évek óta rendkívül népszerű bevásárlóközpontért.

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Súlyos veszteséget termelt az MNB-botrányban érintett ingatlancég

Az Avenue Mall a horvát főváros egyik legrégebbi és legnépszerűbb bevásárlóközpontja, mintegy 27 600 négyzetméternyi kiskereskedelmi területtel rendelkezik, ezt pedig az Avenue Center irodaházban található, nagyjából 7000 négyzetméternyi irodaterület egészíti ki.

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Forrás: A GTC honlapja

A tranzakció lezárása a szokásos piaci feltételek teljesülése esetén

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