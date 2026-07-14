Felfoghatatlan összeg áramlik a mesterséges intelligenciába: alapjaiban változik meg az ingatlanpiac

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A Pimco és a Pimco Prime Real Estate legfrissebb, 2026 nyarán megjelent elemzése három kulcsfontosságú megállapítást fogalmaz meg.

A rugalmasság döntő jelentőségűvé válik az eszközhasználat, a bérlői összetétel, az üzleti terv, a tartási időszak, a tőkeszerkezet és a földrajzi kitettség terén egyaránt. A hozamok alapját a stabil és tartós jövedelem jelenti. A különböző, egymással átfedésben lévő szektorokban egyre inkább a helyszínválasztás, a fejlesztés és az ingatlankezelés minősége határozza meg a teljesítményt.

A Pimco a világ egyik legnagyobb kereskedelmiingatlan-platformját kezeli 2025. december végi adatok szerint, mintegy 169 milliárd dolláros portfólióval.

A piacot leginkább formáló új tényező a mesterséges intelligencia térnyerése

Az AI-infrastruktúra – különösen az adatközpontok – kiépítése 2030-ig becslések szerint 5,2 ezer milliárd dollárnyi tőkeráfordítást igényel. Az ide áramló tőke más eszközosztályoktól von el forrásokat. A mesterséges intelligencia a hagyományos szektorokon belül is felerősíti a polarizációt, így

a professzionálisan kezelt,

egyedi elhelyezkedésű vagy

kulcsfontosságú ingatlanok felülteljesíthetnek.

A Goldman Sachs márciusi tanulmánya szerint az AI az Egyesült Államokban a jelenlegi munkafolyamatok 25 százalékát automatizálhatja, bár a technológia széles körű elterjedéséhez akár egy évtizedre is szükség lehet.

A Pimco szerint az infrastruktúra és a klasszikus ingatlanok közötti határvonal egyre inkább elmosódik, amire a legnyilvánvalóbb példát az adatközpontok jelentik. Ezek bár ingatlanként értékelhetők, ha az értékük a telekből, az engedélyekből, a fejlesztésből és a bérbeadásból származik, ugyanakkor inkább infrastruktúraként működnek, ha a működésük sikere az áramellátástól, a hűtéstől, az üzembiztonságtól és a hálózati hozzáféréstől függ.

Hasonló konvergencia figyelhető meg a szociális és közösségi infrastruktúra területein – például az egészségügyi intézményeknél, a diákszállásoknál, a megfizethető lakhatási projekteknél és az idősotthonoknál –, valamint a közigazgatási épületeknél, így a rendőrőrsöknél és bíróságoknál is, amelyek megjelenésükben ingatlanok, de funkciójukat tekintve már az infrastruktúra részét képezik.

A jelentés különös figyelmet szentel a védelmi szektornak, elsősorban Európában. A 2025-ös hágai NATO-csúcson az európai tagországok vállalták, hogy 2035-ig évente a GDP-jük 5 százalékát fordítják védelmi és biztonsági célokra. Ennek az összegnek mintegy 1,5 százaléka irányulhat a védelmi infrastruktúra fejlesztésére, például logisztikai egységekre, kiképző- és toborzóközpontokra, katonai szállásokra, adatközpontokra, gyártólétesítményekre, valamint kutatás-fejlesztésre. Az ingatlanszektor a hagyományos infrastruktúra-fejlesztésekhez képest gyorsabb megvalósítást és egyszerűbb kivitelezést kínálhat ezen a téren, bár ez a piac is speciális szakértelmet igényel.

A tanulmány szerint a tartós jövedelem és a lefelé mutató kockázatokkal szembeni ellenálló épesség mára felülértékeli a látványos, ám bizonytalanabb hozamokat. Így

a bérlők hitelképessége,

a bérleti szerződések szerkezete és

szerkezete és a bérleti díjak fenntarthatósága egyaránt kulcskérdéssé válik.

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