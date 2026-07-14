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Hatalmas gödörben a magyar építőipar egyik kulcságazata, de javulnak a kilátások
Ingatlan

Hatalmas gödörben a magyar építőipar egyik kulcságazata, de javulnak a kilátások

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Az építőipar termelése májusban 6,5%-kal esett az előző hónaphoz képest, így az áprilisi felpattanás után az ágazat folytatta cikkcakkos pályáját és újra a trendcsatorna közepe felé vette az irányt. Az esés egyik összedevője az, hogy majdnem felével esett vissza az út- és vasútépítés, ami azt jelezheti, hogy lesz helye a felszabaduló uniós forrásoknak.
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A visszaesésben a korábbi állami projektek kifutása és a választások utáni kivárás egyaránt szerepet játszhatott. Az ágazati kilátások az uniós források újraindulásával ismét a pozitív irányba mozdulhatnak, a tervezett infrastrukturális fejlesztések és a lakáspiaci kínálatnövekedés egyaránt élénkülést hozhat hosszabb távon. A szerződésállomány éves összevetésben 7,6%-kal bővült, ami növekedést ígér, de az új szerződések volumene erőteljesen visszaesett, 21,9%-kal maradt az el az egy évvel korábbitól.

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A visszaesés mögött elsősorban az infrastrukturális beruházások gyengesége áll. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,2%-kal csökkent, az egyéb építményeké pedig 21,9%-kal esett vissza éves alapon.

Az ágazati bontás még élesebb képet mutat: az épületek építése 19,1%-kal, az egyéb építmények építése 34,9%-kal zuhant, utóbbiban döntő szerepe volt az út- és vasútépítés 46,2%-os visszaesésének. Ezzel szemben

a legnagyobb súlyú speciális szaképítés 12,4%-kal bővült, ami valamelyest tompította az ágazat egészének gyenge teljesítményét.

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A kilátások még nem egyértelműen kedvezőek. Az új szerződések volumene májusban 21,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, ezen belül az épületekre kötött szerződések 3,6%-kal, az egyéb építményekre vonatkozók pedig 38,9%-kal estek vissza. Ugyanakkor az építőipari vállalkozások május végi szerződésállománya még 7,6%-kal meghaladta a 2025 májusit, vagyis a rendelésállomány egyelőre tartást adhat az ágazatnak. A friss adatok alapján azonban

rövid távon továbbra is inkább törékeny, mint stabil növekedési pályáról lehet beszélni az építőiparban.

szerzállomány

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