Kiszállnak a befektetők: teljesen új vevőkör vette át az uralmat a főváros ingatlanpiacán

Jóllehet a júniusi, megközelítőleg tízezer tranzakció hozott némi élénkülést a tavasz végi időszakhoz képest, az első félév egésze egyértelmű megtorpanásról tanúskodik. A hat hónap alatt lezárt 56 554 adásvétel jelentős visszaesést jelent az előző, még növekedést mutató évhez képest. A lakáspiacot jelenleg a tartósan magas árszinthez való alkalmazkodás, valamint – a márciusi kiugrást leszámítva – az egész félévben visszafogott aktivitás jellemzi.
A korábban motor szerepet betöltő hitelpiac ma már inkább csak követi a kereslet alakulását. Bár a jelzáloghitelek volumene éves összevetésben még növekedést mutat, a bővülés üteme az év eleji csúcshoz képest érezhetően lassul. Ezt a trendet erősíti meg az is, hogy országosan visszaesett a CSOK Plusz iránti kereslet, a fővárosban pedig csökkent az átlagos hitelösszeg.
Ezzel párhuzamosan a vevőkör szerkezete is jelentősen átalakult. Az Otthon Start Program hatására Budapesten egy év alatt 19-ről 40 százalékra ugrott az első lakásukat megvásárlók aránya, miközben a befektetők megkezdték a profit realizálását, így a budapesti eladások csaknem felét már a korábbi befektetési célú ingatlanok értékesítése teszi ki.
Az új, fiatalabb vásárlói réteg ugyanakkor lényegesen érzékenyebb a magas árakra, ami tovább hűti a piaci keresletet.
Az árdinamika egyértelműen megtört. Míg tavaly még a minden régióra kiterjedő, általános drágulás volt a jellemző,
idén az áremelkedést szinte kizárólag a panellakások szegmense hajtja.
A téglaépítésű lakások piacán, valamint Nyugat-Magyarországon és Budapest több területén reálértéken már stagnálás tapasztalható. A megváltozott piaci környezetet hűen tükrözi az értékesítési idő meghosszabbodása, hiszen például a korábban leggyorsabban gazdát cserélő budai panellakások eladási ideje egyetlen év alatt 45-ről 81 napra növekedett.
A fővárosban mind a budai, mind a pesti oldalon a 40 és 60 négyzetméter közötti ingatlanok a legkeresettebbek. Budán az adásvételek több mint harmada már 1,6 millió forint feletti négyzetméteráron valósul meg, míg Pesten az 1,2 és 1,4 millió forint közötti sáv a leggyakoribb. Figyelemre méltó, hogy miközben a pesti és a belvárosi téglaépítésű lakások megváltozott négyzetméterára érdemben emelkedett, addig Budán ugyanebben a kategóriában árcsökkenést regisztráltak, ami elsősorban a drágább és nagyobb alapterületű ingatlanok iránti kereslet visszaesésével magyarázható.
Vidéken a panellakások ára az ország keleti és nyugati felében egyaránt 15-20 százalékkal emelkedett, Pest megyében pedig a tágasabb, 60 és 100 négyzetméter közötti otthonok iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés.
Az eladói oldalon is óvatos alkalmazkodás kezdődött: több szegmensben, így például a nyugat-magyarországi panellakásoknál és a keleti országrész téglaépítésű ingatlanjainál is nőtt a vevői alku mértéke, miközben országos szinten emelkedett az árcsökkentett hirdetések aránya. A következő hónapok legfőbb kérdése az lesz, hogy
a jelenleg még csak néhány részpiacon tapasztalható vevői pozícióerősödés átfordul-e a kínálati árak általános és érdemi korrekciójába.
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