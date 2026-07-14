Óriási összeget költ el az unió, de lehangoló eredménnyel: nem hatékony a lakásfelújítási támogatás

Az Európai Unió végsőenergia-fogyasztásának több mint negyedéért a lakóépületek felelnek, ezért az uniós klíma- és energiapolitikai célok elérése elképzelhetetlen az épületállomány energiahatékonyságának javítása nélkül.
Bár harmadik éve csökken a háztartások által felhasznált energia, a fűtésre és hűtésre használt energia kétharmada még mindig fosszilis forrásokból származik, ráadásul az épületek közel háromnegyede energetikailag elavult. A meglévő lakóingatlanok korszerűsítése ezért kulcsfontosságú, különösen a legalább 60 százalékos energiamegtakarítást eredményező, úgynevezett mélyfelújítások esetében.
Épp ezért a közösség 43 milliárd eurót különített el az ingatlanok energiahatékonyságának javítására és fogyasztásuk csökkentésére.
Az Európai Számvevőszék friss vizsgálata azonban számos hiányosságot tárt fel a támogatási program kialakítása és végrehajtása során.
A számvevők tapasztalatai szerint a vizsgált tagállamokban az RRF-hez köthető energiamegtakarítás egyelőre elenyésző, főleg amiatt, mert
a gyakorlatban a gyorsabban és egyszerűbben kivitelezhető beruházások élveznek elsőbbséget, nem a mélyfelújítások.
Az ellenőrzések rámutattak, hogy a kiválasztási szempontok nem a várható hatás alapján rangsorolják a pályázatokat, így a támogatásokat gyakran nem stratégiai megfontolásból, hanem a gyors forráslehívás érdekében ítélik oda. Az ellenőrök megállapítása szerint a támogatási intézkedéseket nem tervezték meg kellő körültekintéssel, és a problémát tovább tetézték a program végrehajtása során jelentkező jelentős késedelmek is.
Komoly hiányosságok mutatkoztak az intézkedések eredményeinek nyomon követésénél is. Az energiamegtakarításról szóló adatok nem bizonyultak kellően megbízhatónak, összehasonlíthatónak vagy részletesnek, az épületfelújítások költséghatékonyságát pedig egyáltalán nem monitorozták.
A Számvevőszék ajánlásaiban ezért
- a felújítási programok pontosabb célzását,
- a jelentett energiamegtakarítási adatok megbízhatóságának növelését, valamint
- a beruházások eredményeinek és költséghatékonyságának szigorúbb értékelését sürgeti.
Mi a baj a kisebb felújításokkal?
Felújítási kisokos:
- Könnyű felújítás: Kevesebb mint 30% energiamegtakarítást eredményez.
- Közepes felújítás: 30% és 60% közötti energiamegtakarítást eredményez.
- Mélyfelújítás: Több mint 60% energiamegtakarítást eredményez.
Sajnos a mélyfelújítással szemben a részleges felújítások
- évekre alacsonyabb hatékonysági szinten konzerválhatják az épületeket, ami jelentősen megnehezíti és megdrágítja a későbbi, átfogóbb korszerűsítést.
- Másrészt, az ilyen félmegoldások a hosszú távú szén-dioxid-mentesítési célokat sem szolgálják: a vizsgálat szerint az RFF-ben épp az olyan egyszerűbb beavatkozások iránt kiemelkedően erős a kereslet, mint a nyílászárócsere vagy a napelemek felszerelése, miközben a komplexebb, nagyobb megtakarítást hozó energetikai felújítások háttérbe szorulnak.
A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy az RRF-rendelet egyáltalán nem tesz említést a mélyfelújítási elvárásokról annak ellenére, hogy az uniós energiahatékonysági politika éppen ezek ösztönzését helyezi előtérbe.
A huszonhét tagállam közül egyedül Románia határozott meg konkrét, mélyfelújításra irányuló célt az egyik intézkedésénél. A becsült költségek nyolcvanhárom százaléka legfeljebb közepes mértékű felújításokat finanszíroz, a fennmaradó tizenhét százaléknál pedig semmilyen minimális energiamegtakarítási követelményt nem írtak elő; Belgiumban például a magánépületeket célzó programok esetében teljesen hiányzott ez a feltétel.
|Közepes mélységű felújítások tagállami bontása (€36,3 milliárd felosztása)
|Részesedés (%)
|Olaszország
|43%
|Spanyolország
|15%
|Franciaország
|10%
|Németország
|7%
|Lengyelország
|5%
|Hollandia
|4%
|Görögország
|4%
|Románia
|3%
|Egyéb tagállamok, <1 milliárd euró
|9%
|Forrás: Európai Számvevőszék, Portfolio
Miért lenne szükség a nyomon követésre?
A jelentés bírálja az eredmények nyomon követését is: a legtöbb RRF-ből finanszírozott intézkedés a fizikai kimeneti mutatókra, például a felújított lakások számára vagy a korszerűsített alapterületre összpontosít, nem pedig a tényleges energiamegtakarításra. A vizsgált 111 intézkedés közül mindössze három tartalmazott konkrét energiamegtakarítási célt.
Emellett a megtakarítások becslésére használt energetikai tanúsítványokat sem tartják kellően megbízhatónak a számvevők, mivel
- az azokban szereplő adatok gyakran eltérnek a valós fogyasztástól, és
- sok esetben hibásak: Olaszországban például a vizsgált tanúsítványok csaknem fele hibás vagy gyanús adatokat tartalmazott, és
- eredetileg nem is a tényleges megtakarítások mérésére tervezték ezeket.
A számított elméleti fogyasztás és a valós használat közötti teljesítménybeli eltérés miatt a legrosszabb állapotú épületeknél a becsült fogyasztás
akár a tényleges érték négyszerese is lehet.
Így a különböző tagállamok adatai nem összehasonlíthatók.
Fontos lenne behozni a költséghatékonysági szempontokat is
Végül a jelentés a költséghatékonysági szempontok hiányát is kifogásolja, hiszen az egy egységnyi energiamegtakarításra jutó költség rendkívül nagy eltérést mutat a részletesen vizsgált tagállamok között, ráadásul az Európai Bizottság kizárólag összesített adatokat közöl a megtakarításokról, és az intézkedések szintjére lebontott, érdemi teljesítményértékelés nem végezhető el - írta összegzésében a Számvevőszék.
A beruházások költséghatékonyságát sem a Bizottság, sem a tagállamok nem kísérték figyelemmel.
- Ciprus esetében a kimutatott megtakarítás ugyan magasabbnak tűnik a többinél, ennek azonban a nyolcvannyolc százaléka napelemek telepítéséből származik, ami valójában nem csökkenti az épületek nettó energiafogyasztását.
- A számvevők saját kalkulációi szerint a legdrágább és legkevésbé hatékony intézkedés az olasz Superbonus-program volt, amely egyetlen kilowattóra energia megtakarításához közel tíz euró támogatást igényelt, és amelynek becsült összköltsége 2025 novemberére elérte a 123 milliárd eurót.
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