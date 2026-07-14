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Összefogtak a civilek: nem engedik lebontani a szeretett balatoni vasútállomást
Ingatlan

Összefogtak a civilek: nem engedik lebontani a szeretett balatoni vasútállomást

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Határozottan ellenzi a balatonakarattyai vasútállomás tervezett elbontását a helyi Civil Fórum, amely új létesítmény felhúzása helyett a jelenlegi épület rekonstrukcióját és karbantartását követeli. A településen abban bíznak, hogy a korábbi tárcával ellentétben az új közlekedési minisztérium nyitottabb lesz a lakossági megkeresésekre, különösen most, hogy a térségben már megindult egy nagyobb szabású vasútfejlesztési projekt tervezése. A balatoni fejlesztésekről is szó esik majd a Portfolio Property Investment Forum konferenciáján szeptemberben. Szalad az idő, érdemes regisztrálni!
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Kilenc helyi civil szervezet vett részt azon a fórumon, amelyet Imrédy Szabolcs, Balatonakarattya polgármestere tartott július 9-én a vasútállomás sorsának rendezésére: nem akarják, hogy a leromlott állapotú, de szeretett állomást elbontva egy teljesen új, modern, de számukra lélektelen épületet húzzon fel az ezzel megbízott vállalkozó.

A résztvevők és támogatók közös nyilatkozatban rögzítették az álláspontjukat, hangsúlyozva, hogy nem fogadják el az 1989-ben épült, a két világháború közötti építészeti stílust idéző épület lebontását, és hogy szerintük

az egyetlen elfogadható megoldás a meglévő állomásépület tényleges üzemeltetése és folyamatos állagmegóvása.

Kép forrása: Indóház Online

A bontás terve egy korábbi közbeszerzési eljárásból ered, amely Balatonakarattya mellett a káptalanfüredi és az alsóörsi állomás teljes cseréjét, valamint a peronok akadálymentesítését célozta meg. A helyiek visszajelzéseit – köztük a lezárt vasúti illemhelyek miatt kialakult közegészségügyi és környezetvédelmi problémákra vonatkozó panaszokat –

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az előző kormányzat figyelmen kívül hagyta.

Az akarattyaiak most abban bíznak, hogy az új szaktárca érdemben és partnerként kezeli majd a felvetéseiket.

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Forrás: NIS Zrt., Indóház Online

Ezzel párhuzamosan a régiót érintő vasúti beruházások előkészítése is halad a maga útján. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a napokban bejelentette, hogy aláírták a Szabadbattyán és Lepsény közötti vasútvonal fejlesztésének tervezésére vonatkozó megállapodást. Egy másik projekt keretében pedig megkezdődhet a Lepsény és Balatonakarattya közötti új vasúti összeköttetés kidolgozása, amely a jövőben közvetlen kapcsolatot teremt majd a Balaton északi és déli partjának vasúthálózata között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images 

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