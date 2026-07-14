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Reagált a fejlesztő a sajtóhírekre: kevesebb lesz az iroda, de marad az óriási park
Ingatlan

Reagált a fejlesztő a sajtóhírekre: kevesebb lesz az iroda, de marad az óriási park

Portfolio
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Reagált a budapesti Láng Negyed fejlesztője a Portfoliónak beruházást érintő sajtóhírekre, tisztázva a zöldfelületek arányával és az épületek elrendezésével kapcsolatos részleteket. A projektigazgató megerősítette, hogy a piaci igényekhez igazodva növelték a lakófunkció arányát az irodákkal szemben, a fejlesztés első üteme pedig a tervek szerint 2028-ra készül el, több mint 35 százalékos zöldterülettel. A rozsdaövezeti fejlesztésekről a Portfolio Property Investment Forum konferenciáján is bőven esik majd szó, érdemes lesz eljönni!
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Információ és jelentkezés

A főváros egyik legnagyobb rozsdaövezeti rehabilitációjának számító Láng Negyed beruházás - amely a pesti Vizafogó utca - Váci út - Esztergomi út és Turbina utca által határolt területre terveznek - első négy épülete már jogerős építési engedéllyel rendelkezik, így a kivitelezés a tervek szerint halad - ahogy arról nemrég a Portfolión is beszámolt Rózsahegyi Zsanett projektigazgató, illetve mindez a Portfolio podcast-ben is hallható volt.

A sajtóban hétfőn megjelent, alacsony zöldfelületi mutatókat firtató hírekre reagálva Rózsahegyi Zsanett elmondta, hogy a hivatkozott adatok csupán az egyes épületek saját telkein belüli területeket vették figyelembe, míg a valóságban az első ütem 3,5 hektáros területén a zöldfelület aránya meghaladja a 35 százalékot, ami mintegy 13 ezer négyzetmétert jelent.

Ez a terület magában foglalja a központi parkot és a belső kerteket is, amelyeket a tetőkertek csupán kiegészítenek, nem pedig helyettesítenek.

A negyed teljes kiépülésével a park mérete eléri majd a 36 500 négyzetmétert, ahol helyet kap a korábban említett 600 méteres futópálya, játszótér, tanösvény és szabadtéri fitneszpark is. A park első szakasza az első lakók 2028-as beköltözésével egy időben nyílik meg.

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láng negyed helyszínrajz
Helyszínrajz. Forrás: Láng Negyed

A beépítési sűrűséggel kapcsolatban a projektigazgató kiemelte, hogy az épületek közötti távolság 25 és 40 méter között lesz, ami szellősebb a belvárosban jellemző 15-20 méternél. A házak magassága pedig illeszkedik a hatályos fővárosi szabályozáshoz, és arányaiban megegyezik a Váci úti irodafolyosó más nagyobb fejlesztéseinél alkalmazott méretekkel.

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A helyszínrajzon ez a V1-es épület, az irodaház látványterve. Forrás: Láng Negyed

A 2022-es engedélyezési tervekhez képest a fejlesztők módosítottak a funkciók arányán: mivel az irodapiac az elmúlt években átalakult, a minőségi új lakások iránti kereslet viszont folyamatos, a korábbi fele-fele arányt megváltoztatva

az új tervekben már 67 százalékban lakó-, és 33 százalékban irodafunkciók szerepelnek.

A módosításokat, amelyek Rózsahegyi Zsanett elmondása szerint igazodnak az első otthonukat vásárlók és a családok igényeihez, a kerületi és az országos építészeti tervtanács is támogatta.

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A Láng Negyed tervezett lakóépületei

Címlapkép forrása: Láng Negyed 

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