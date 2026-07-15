A hétre ígért döntést azbeszt-ügyben a kormány a szombathelyi polgármesternek

Az önkormányzat Nemény elmondása szerint a döntésben foglalt valamennyi előírást végre fogja hajtani, és együttműködik a kormánnyal a helyzet tartós rendezése érdekében.

A vizsgálatokat azért rendelték el, hogy kiderüljön, a korábban bevezetett ideiglenes védelmi intézkedések hatására mérséklődött-e a környező területek kiporzása. A légszennyezettségi méréseket négy különböző helyszínen végezték el:

a Síp utca két pontján, valamint

utca két pontján, valamint a Sáfrány utcában és

utcában és a Márton Áron utcában.

Bár az eredmények mindegyik mérőponton a jogszabályi határérték alatt maradtak, az azbesztrostok jelenléte továbbra is kimutatható a levegőben. Ez a jelenség elsősorban annak tulajdonítható, hogy

a szomszédos, 12 kilométer hosszúságú útszakaszról a szél folyamatosan hordja át a port az érintett lakóutcákba.

A helyzet kezelésére az ideiglenes intézkedéseket a jövőben is folytatni kell. Ahol a technológia engedi, kalcium-kloridos kezeléssel, ahol pedig ez nem alkalmazható, ott hagyományos locsolással próbálják megakadályozni a por képződését.

Jelenleg kizárólag a pormentesítés fenntartására van jogkörünk, mivel egy hatályos kormányrendelet szigorúan kijelöli az önkormányzat cselekvési határait

– mutatott rá a helyzet jogi korlátaira Nemény András.

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