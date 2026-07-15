ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
A hétre ígért döntést azbeszt-ügyben a kormány a szombathelyi polgármesternek
Ingatlan

A hétre ígért döntést azbeszt-ügyben a kormány a szombathelyi polgármesternek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az ideiglenes megoldásoknak köszönhetően határérték alatt maradt, de továbbra is kimutatható az azbeszt jelenléte a levegőben a szombathelyi Oladi-plató környezetében elvégzett mérések szerint – tájékoztatott Facebook-videóban Nemény András a területen bevezetett ideiglenes intézkedések eredményeiről. A végleges rendezéshez elengedhetetlen a kormányzati beavatkozás, ezért a polgármester az ügyben levélben fordult a miniszterelnökhöz, aki a hétre ígért kormánydöntést.

Az önkormányzat Nemény elmondása szerint a döntésben foglalt valamennyi előírást végre fogja hajtani, és együttműködik a kormánnyal a helyzet tartós rendezése érdekében.

A vizsgálatokat azért rendelték el, hogy kiderüljön, a korábban bevezetett ideiglenes védelmi intézkedések hatására mérséklődött-e a környező területek kiporzása. A légszennyezettségi méréseket négy különböző helyszínen végezték el:

  • a Síp utca két pontján, valamint
  • a Sáfrány utcában és
  • a Márton Áron utcában.

Bár az eredmények mindegyik mérőponton a jogszabályi határérték alatt maradtak, az azbesztrostok jelenléte továbbra is kimutatható a levegőben. Ez a jelenség elsősorban annak tulajdonítható, hogy

a szomszédos, 12 kilométer hosszúságú útszakaszról a szél folyamatosan hordja át a port az érintett lakóutcákba.

Még több Ingatlan

Nagyvállalati vagyoncsere Magyarországon: megválik értékes budai ingatlanaitól az ismert holding

Kiszállnak a befektetők: teljesen új vevőkör vette át az uralmat a főváros ingatlanpiacán

Felfoghatatlan összeg áramlik a mesterséges intelligenciába: alapjaiban változik meg az ingatlanpiac

A helyzet kezelésére az ideiglenes intézkedéseket a jövőben is folytatni kell. Ahol a technológia engedi, kalcium-kloridos kezeléssel, ahol pedig ez nem alkalmazható, ott hagyományos locsolással próbálják megakadályozni a por képződését.

Jelenleg kizárólag a pormentesítés fenntartására van jogkörünk, mivel egy hatályos kormányrendelet szigorúan kijelöli az önkormányzat cselekvési határait

– mutatott rá a helyzet jogi korlátaira Nemény András.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb helyszíneken találtak azbeszttel szennyezett kőzúzalékot

Azbesztszennyezés Magyarországon: elindul a térkép

Újabb magyar városban találtak azbesztet: azonnali beavatkozást kellett elrendelni Győrben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

nincs cim

A Világgazdaság Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte az új költségvetési pályáról. Intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százalékát is elérheti,

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán
Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Kiszállnak a befektetők: teljesen új vevőkör vette át az uralmat a főváros ingatlanpiacán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility