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A természetvédelem és a környezeti nevelés kerül fókuszba a Normafán, erdei iskola lesz a vitatott beruházásból
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A természetvédelem és a környezeti nevelés kerül fókuszba a Normafán, erdei iskola lesz a vitatott beruházásból

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Leállítja a XII. kerületi önkormányzat a Normafa sport- és vendéglátóipari fejlesztéseit, és a jövőben a természetvédelemre, valamint a környezeti nevelésre helyezi a hangsúlyt - írta közösségimédia-bejegyzésében Kovács Gergely polgármester. A korábbi ígéretekkel ellentétben a hóágyúk - egy szerződés értelmében - egyelőre megmaradnak, ám a környezetre gyakorolt hatásukat folyamatosan vizsgálják, és a leállított lombkoronasétány-projekt már megépült fejépületében erdei iskola nyílik. A kormányváltás utáni városfejlesztés is a témáink között lesz a Property Investment Forum konferencián, tartson velünk!
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Az előző önkormányzati ciklushoz képest alapvetően megváltozik a Normafa jövőképe, miután a kerület vezetése úgy döntött, hogy

nem bővíti tovább a síelési, szórakoztatási és vendéglátó funkciókat, és nem engedélyez újabb építkezéseket a tájvédelmi körzetben.

A fő cél Budapest egyik utolsó nagyobb, egybefüggő erdőterületének megóvása a jelenlegi állapotában.

Bár a választási kampányban elhangzott olyan ígéret, miszerint megkísérlik értékesíteni a hóágyúkat, kiderült, hogy erre jogilag nincs lehetőség: az eszközök beszerzéséhez igénybe vett állami támogatás miatt ugyanis az önkormányzatnak tízéves fenntartási kötelezettsége van. Emellett az eddigi környezeti hatásvizsgálatok azt mutatják, hogy a berendezések és a sípályák világítása egyelőre nem okozott károkat a természetben.

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  • A mérések szerint a helyi denevérpopuláció nemhogy csökkent volna, de még növekedett is a területen – bár ez vélhetően független a berendezésektől,
  • a hóágyúzott részeken pedig nyáron kifejezetten dúsabb a talajtakaró növényzet. Ez utóbbi annak köszönhető, hogy a mesterséges hó formájában kijuttatott víz az éves természetes csapadékmennyiség felét is elérheti pluszban.

Mivel azonban a hóágyúk még csak néhány éve üzemelnek, és az esetleges negatív környezeti hatások gyakran csak hosszabb távon jelentkeznek, az önkormányzat a jövőben is rendszeresen monitorozza a területet. Amennyiben bármilyen

környezetkárosodást észlelnek, a rendszert azonnal leállítják.

A hagyományos infrastrukturális és sportberuházások helyett az új irányvonal a környezettudatosságra nevelést és az interaktív ismeretterjesztést helyezi előtérbe, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a helyi élővilágot. Ennek jegyében a korábban leállított lombkoronasétány-projekt már elkészült fejépületét is új funkcióval látják el, így a tervek szerint

erdei iskolaként és természetvédelmi oktatóközpontként működik majd a jövőben. Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 19. Utánajár a Hegyvidék, hogyan lehetne mégis szánkópálya a Normafán 2026. 06. 18. Ideiglenesen visszavonták a normafai szánkópálya engedélyét 2026. 06. 15. Lezárják az egyik népszerű magyar kirándulóhelyet: bármikor kidőlhetnek a veszélyes fák

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