Különleges pénzügyi manőverre készül a frissen a tőzsdén debütált vállalat, tízmilliárdos hitelcserével jutalmaznák a részvényeseket
A társaság jelenleg egy 63 millió eurós, a K&H Bank által nyújtott hitellel rendelkezik, amelyet erre a nagyobb összegű szindikált hitelre cserélnének le. A finanszírozást az Urban Plaza Plus által újonnan alapítandó, kizárólagos tulajdonú projektcég venné igénybe. A tervek szerint a legfeljebb ötéves futamidejű, legkésőbb 2031 végén lejáró hitel összege nem haladhatja meg a fedezeti érték 50 százalékát. A törlesztés évi egy százalékos tőketörlesztéssel, negyedéves részletekben történne, a fennmaradó tartozást pedig a lejáratkor egy összegben kellene visszafizetni.
Az Urban Plaza Plus Nyrt. egy magyar kiskereskedelmi ingatlanpiaci társaság, amely elsősorban bevásárlóközpontok tulajdonlására, üzemeltetésére és fejlesztésére fókuszál. A vállalat kiemelt ingatlana a budapesti KÖKI Bevásárlóközpont, amely több mint 73 ezer négyzetméter bruttó bérelhető területtel rendelkezik, kihasználtsága pedig 94% feletti. A társaság 2026 tavaszán jelent meg a Budapesti Értéktőzsdén, részvényeivel 2026. április 8-án indult meg a kereskedés a Standard kategóriában, euró alapon. Stratégiájának középpontjában a bérlői mix tudatos fejlesztése, az ingatlan jövedelemtermelő képességének javítása, valamint az energiahatékonysági és ESG-szempontú beruházások állnak. Az Urban Plaza Plus hosszabb távon nemcsak a KÖKI pozíciójának erősítésére, hanem regionális terjeszkedésre is lehetőséget lát.
A tranzakció megvalósulásához a sikeres pénzügyi és jogi átvilágításon túl a hitelezők belső jóváhagyásaira, valamint a végleges szerződések aláírására van szükség.
Ha a refinanszírozás sikeresen lezárul, a cég a megnövelt hitelkeretből adódó többletet visszajuttatná a részvényeseknek. Ez a lépés
- saját részvények visszavásárlásával vagy
- tőkeleszállítással is megvalósulhat.
A vállalat ugyanakkor jelezte, hogy erről még nem született végleges döntés, mivel a kifizetés formája, ütemezése és összege a végleges finanszírozási feltételektől, a banki hozzájárulásoktól, illetve szükség esetén a közgyűlés jóváhagyásától is függ.
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