Különleges pénzügyi manőverre készül a frissen a tőzsdén debütált vállalat, tízmilliárdos hitelcserével jutalmaznák a részvényeseket

Az Urban Plaza Plus nem kötelező érvényű megállapodást kötött a K&H-val és az OTP Bankkal egy legfeljebb 95 millió euró összegű refinanszírozási hitelkeretről. Az új, kedvezőbb feltételű konstrukcióval a vállalat a meglévő tartozását váltaná ki, a fennmaradó jelentős különbözetből pedig a részvényesek számára tervez pénzbeli kifizetést teljesíteni.

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

A társaság jelenleg egy 63 millió eurós, a K&H Bank által nyújtott hitellel rendelkezik, amelyet erre a nagyobb összegű szindikált hitelre cserélnének le. A finanszírozást az Urban Plaza Plus által újonnan alapítandó, kizárólagos tulajdonú projektcég venné igénybe. A tervek szerint a legfeljebb ötéves futamidejű, legkésőbb 2031 végén lejáró hitel összege nem haladhatja meg a fedezeti érték 50 százalékát. A törlesztés évi egy százalékos tőketörlesztéssel, negyedéves részletekben történne, a fennmaradó tartozást pedig a lejáratkor egy összegben kellene visszafizetni.

Az Urban Plaza Plus Nyrt. egy magyar kiskereskedelmi ingatlanpiaci társaság, amely elsősorban bevásárlóközpontok tulajdonlására, üzemeltetésére és fejlesztésére fókuszál. A vállalat kiemelt ingatlana a budapesti KÖKI Bevásárlóközpont, amely több mint 73 ezer négyzetméter bruttó bérelhető területtel rendelkezik, kihasználtsága pedig 94% feletti. A társaság 2026 tavaszán jelent meg a Budapesti Értéktőzsdén, részvényeivel 2026. április 8-án indult meg a kereskedés a Standard kategóriában, euró alapon. Stratégiájának középpontjában a bérlői mix tudatos fejlesztése, az ingatlan jövedelemtermelő képességének javítása, valamint az energiahatékonysági és ESG-szempontú beruházások állnak. Az Urban Plaza Plus hosszabb távon nemcsak a KÖKI pozíciójának erősítésére, hanem regionális terjeszkedésre is lehetőséget lát.

A tranzakció megvalósulásához a sikeres pénzügyi és jogi átvilágításon túl a hitelezők belső jóváhagyásaira, valamint a végleges szerződések aláírására van szükség.

Ha a refinanszírozás sikeresen lezárul, a cég a megnövelt hitelkeretből adódó többletet visszajuttatná a részvényeseknek. Ez a lépés

saját részvények visszavásárlásával vagy

vagy tőkeleszállítással is megvalósulhat.

A vállalat ugyanakkor jelezte, hogy erről még nem született végleges döntés, mivel a kifizetés formája, ütemezése és összege a végleges finanszírozási feltételektől, a banki hozzájárulásoktól, illetve szükség esetén a közgyűlés jóváhagyásától is függ.