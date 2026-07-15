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Lehetőség a magyar kisvállalkozásoknak: saját raktárral és évi 7 százalékos hozammal csábítják őket a prémium helyszínekre

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A Weerts Logistics Parks (WLP) több mint 50 ezer négyzetméternyi logisztikai és irodaterülettel bővíti magyarországi portfólióját: a Vecsésen és Ebesen megvalósuló, több tízmillió eurós beruházások becslések szerint több száz új munkahelyet is teremtenek, miközben fenntartható üzleti környezetet kínálnak a nagyvállalatoknak és beszállítóiknak.
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Információ és jelentkezés

A WLP Hungary a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és az M0-s autóút vonzáskörzetében található vecsési park második ütemében egy csaknem 17 ezer négyzetméteres, magas műszaki színvonalú csarnokot épít, és Debrecen vonzáskörzetében, Ebesen is nemrég adott át egy épületet.

Ebes_madártávlatból
Forrás: Weerts Logistics

Az ebesi épület egy 33 400 négyzetméteres komplexum, amely a jövőben a rendelkezésre álló területeken további 140 ezer négyzetméteres kapacitással bővíthető. A fenntarthatóság jegyében mindkét beruházásnál a BREEAM Excellent minősítés megszerzése a cél, amelyet

  • intelligens épületfelügyelettel,
  • hőszivattyús rendszerekkel,
  • LED-világítással, valamint
  • a napelemek fogadására alkalmas tetőszerkezettel támogatnak.

A beruházó célja egy olyan ökoszisztéma felépítése, amely serkenti a multinacionális vállalatok és a hazai kis- és középvállalkozások együttműködését. Nagy Tamás, a WLP Hungary marketing- és kommunikációs igazgatója kiemelte, hogy a nagy alapterületű csarnokok mellett fejlesztett RaktárAD kkv-parkok lehetővé teszik a kulcsfontosságú beszállítók letelepedését a nagyvállalatok közvetlen közelében.

Ezt a partnerségi és rugalmas szemléletet igazolja a vecsési első ütem meghatározó bérlőjével, a Magnával kialakított sikeres, hosszú távú együttműködés is.

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Ebes_belső fotó
Forrás: WLP

A RaktárAD koncepció a kkv-k számára bérleményt kínál, de saját tulajdonú ingatlan megszerzését is lehetővé teszi a prémium lokációkban, 300 és 3000 négyzetméter közötti egységekben. Ez az üzleti modell a fejlődő vállalkozások és a befektetők számára alternatíva, hiszen a bérleti díjak kiváltása mellett értéknövekedést és

akár évi 7 százalékos hozamot is biztosíthat.

Ezt a folyamatot a jelenleg elérhető kedvező finanszírozási formák, köztük a KAVOSZ kamattámogatott hitelkonstrukciói is elősegítik.

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