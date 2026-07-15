Lehetőség a magyar kisvállalkozásoknak: saját raktárral és évi 7 százalékos hozammal csábítják őket a prémium helyszínekre
A WLP Hungary a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és az M0-s autóút vonzáskörzetében található vecsési park második ütemében egy csaknem 17 ezer négyzetméteres, magas műszaki színvonalú csarnokot épít, és Debrecen vonzáskörzetében, Ebesen is nemrég adott át egy épületet.
Az ebesi épület egy 33 400 négyzetméteres komplexum, amely a jövőben a rendelkezésre álló területeken további 140 ezer négyzetméteres kapacitással bővíthető. A fenntarthatóság jegyében mindkét beruházásnál a BREEAM Excellent minősítés megszerzése a cél, amelyet
- intelligens épületfelügyelettel,
- hőszivattyús rendszerekkel,
- LED-világítással, valamint
- a napelemek fogadására alkalmas tetőszerkezettel támogatnak.
A beruházó célja egy olyan ökoszisztéma felépítése, amely serkenti a multinacionális vállalatok és a hazai kis- és középvállalkozások együttműködését. Nagy Tamás, a WLP Hungary marketing- és kommunikációs igazgatója kiemelte, hogy a nagy alapterületű csarnokok mellett fejlesztett RaktárAD kkv-parkok lehetővé teszik a kulcsfontosságú beszállítók letelepedését a nagyvállalatok közvetlen közelében.
Ezt a partnerségi és rugalmas szemléletet igazolja a vecsési első ütem meghatározó bérlőjével, a Magnával kialakított sikeres, hosszú távú együttműködés is.
A RaktárAD koncepció a kkv-k számára bérleményt kínál, de saját tulajdonú ingatlan megszerzését is lehetővé teszi a prémium lokációkban, 300 és 3000 négyzetméter közötti egységekben. Ez az üzleti modell a fejlődő vállalkozások és a befektetők számára alternatíva, hiszen a bérleti díjak kiváltása mellett értéknövekedést és
akár évi 7 százalékos hozamot is biztosíthat.
Ezt a folyamatot a jelenleg elérhető kedvező finanszírozási formák, köztük a KAVOSZ kamattámogatott hitelkonstrukciói is elősegítik.
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