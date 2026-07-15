Megszólalt a budapesti főépítész a vitatott módszerről, ami mindent letarolt Budapesten

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A kezdetben a fontos állami projektek gyorsítására megalkotott jogszabályt a korábbi kormányzat az utóbbi években egyre gyakrabban használták fel arra, hogy tisztán magánérdekeket szolgáló ingatlanfejlesztéseket erőltessen át a helyi szabályozáson, teljesen figyelmen kívül hagyva a szakmai érveket és a lakosság érdekeit - mondta el az interjúban a szakember.

Erő Zoltán Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, főépítész Építész, urbanista, a Palatium Stúdió Kft. egyik alapítója, a Kortárs Építészeti Központ alapító kurátora. Munkái egyaránt magukba foglalják az építészeti örökség megőrzésével vagy a városi infrastruk … Tovább

A fővárosi önkormányzat április végén összesítette a Budapest területét érintő kiemelt beruházásokat, és a lista nem kevesebb mint 363 tételt tartalmaz. Erő Zoltán úgy véli, ez a gyakorlat nemcsak

a helyi szabályozást,

az építési jogokat és

az önkormányzati finanszírozást zavarja meg, hanem

alaptörvényellenes is,

sérti a jogbiztonságot, és

jelentős gazdasági károkat okoz.

A rendszer végletes kiszámíthatatlanságát jól mutatja, hogy Lázár János miniszterként 2022 őszén egyetlen tollvonással húzott ki és állíttatott le fővárosi projekteket, miközben más esetekben a kormányrendeletek olyan lokális részletkérdésekről is miniszterelnöki szinten döntöttek, mint egy toronykupola helyreállítása.

Bár a jogszabályi alapot 2006-ban fektették le az európai uniós támogatású és munkahelyteremtő nagyberuházások felgyorsítása érdekében, a rendszert 2010 után az Orbán-kormányok hatalomgyakorlási eszközzé formálták és jelentősen kiterjesztették. A módosítások révén az állam képes lett megtörni az önkormányzatok ellenállását, a helyi építési szabályzatokat pedig teljesen kiiktatták a folyamatból. Ennek eredményeként

ma országosan már háromezernél is több ilyen kiemelő kormányrendelet van érvényben.

A helyzet 2018 után vált még szélsőségesebbé, amikor már konkrét helyrajzi számmal rendelkező magántelkeket is bevontak a körbe. A jelenlegi gyakorlat odáig fajult, hogy a fejlesztők a kormányrendelettel a zsebükben a legelképesztőbb magasságú és beépítési sűrűségű épületeket terveztetik meg, miközben a főváros utolsóként értesül a frekventált helyszíneit érintő változásokról. Erő Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány 2010 óta pusztán az állami döntések végrehajtójaként tekintett az önkormányzatokra: éppen ezért ma az egyik legfontosabb feladat

annak tisztázása, hogy egy XXI. századi, működőképes önkormányzatnak függetlennek kell lennie az aktuális kormányzattól,

és a döntéseit a helyi lakosság érdekei mentén kell meghoznia.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila