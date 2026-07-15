ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Ingatlan

Megújuló hitelkeretről állapodott meg a magyar ingatlanfejlesztő egy ismert bankkal

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hétmillió eurós hitelkeretről állapodott meg a SunDell Estate Nyrt. az Oberbankkal, a vállalat a rendelkezésre bocsátott összeget a forgóeszközei finanszírozására fordítja - írta közleményében az ingatlanfejlesztő. Uzsoki Máté, a SunDell résztulajdonosa és operatív vezetője is ott lesz a Portfolio Property Investment Forum konferenciáján, érdemes lesz eljönni!
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A társaság rendkívüli tájékoztatása szerint

a folyószámlahitel-keretszerződést 2026. július 13-án írták alá az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepével.

A megállapodás értelmében a hitelező pénzintézet egy folyamatosan megújuló, azaz rulírozó hitelkeretet biztosít a vállalat számára.

Kapcsolódó cikkünk

Létrejöhet az áhított kapcsolat a folyóval dél-Budán: teljesen új sétány épülhet a Duna-part mentén

Keményen nekiment a polgármester az otthon startos kiemelésnek

Megszólalt a szakértő: ez a lépés hozhatná el az olcsóbb finanszírozást és lakáshiteleket Magyarországon

Osztalékfizetés jön a SunDell Estate-nél

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Megszólalt a budapesti főépítész a vitatott módszerről, ami mindent letarolt Budapesten
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility