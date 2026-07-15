Mélybe fúrtak a luxusért: mérnöki bravúrral építettek wellnessrészleget a patinás magyar palota alá

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A felújítás keretében megújult a főlépcsőház, a passzázs, restaurálták az egykori patika műemléki bútorzatát, valamint speciális mélyalapozási technológiával pinceszinti wellness-részleget is kialakítottak. Az integrált design & build szemléletnek köszönhetően az épület megújult funkcióval, de eredeti városképi karakterét megőrizve maradt Budapest belvárosának ikonikus eleme.

Forrás: DVM. FOtó: Bujnovszky Tamás

A Klotild-paloták története szorosan összefonódik Budapest nagyvárossá válásával: az Erzsébet-híd építése után a pesti hídfő rendezése stratégiai jelentőségű városépítészeti feladattá vált. A mai Ferenciek tere környezetében kialakított monumentális épületegyüttes célja az volt, hogy méltó fogadókaput teremtsen az akkor modernizálódó főváros számára. A két saroktelket Klotild főhercegnő vásárolta meg a Fővárosi Közmunkák Tanácsától, innen ered az épületpár neve is. A beruházás jelentőségét jól mutatja, hogy a 48 méteres saroktornyok megépítéséhez még az érvényes építési szabályzat módosítására is szükség volt.

Az eredetileg irodáknak, üzlethelyiségeknek és bérlakásoknak helyet adó palota a történelem során többször funkciót váltott, 1945-ben a világháborúban elszenvedett sérülések után pedig több helyreállítási és átépítési periódus következett. Az épület 1975 óta műemlékvédelmi védettséget élvez, a 2006-ban indult rekonstrukció állította helyre az eredeti homlokzati megjelenést.

A mostani fejlesztés ennek a hosszú folyamatnak a következő állomása: a 102 szobával és lakosztállyal megnyíló St. Regis Hotels & Resorts kialakításának koncepcionális alapjait a párizsi székhelyű 4BI dolgozta ki, a generáltervezői feladatokat a DVM látta el, a belsőépítészeti koncepciót a francia Moinard Bétaille jegyezte, míg a kivitelezés a DVM és a MAN Enterprise együttműködésében valósult meg. A megvalósításban a DVM csapata mellett számos szakági tervező, restaurátor, alvállalkozó és kivitelező partner vett részt.

„A tervezés első lépése az épület történetének, valamint a korszak szerkezeti és építészeti megoldásainak megismerése volt. A nem dokumentált, de hiányzó elemeket úgy kellett pótolnunk, hogy azok természetes módon illeszkedjenek az épület eredeti szellemiségéhez, miközben az új luxusszálloda funkciót is maximálisan kiszolgálja.

Az egyedi, különleges kézműves munkák folyamatos tervezői jelenlétet követeltek az építési helyszínen

– emelte ki Gellár László, a DVM vezető tervezője.

A design & bulid szemlélet az egész folyamat során érvényesült, a tervezés végigkísérte a teljes kivitelezést, reagálva és megoldásokat adva a felmerülő kérdésekre. Ennek köszönhetően a tervezői és kivitelezői döntések egy kézben futottak össze, ami jelentősen felgyorsította a problémamegoldást és csökkentette a kivitelezés során felmerülő kockázatokat. A helyszínen dolgozó szakemberek közvetlenül konzultálhattak a tervezőkkel: ez az integrált munkamódszer biztosította, hogy a Klotild-palota megújulása mind esztétikai, mind funkcionális szempontból egységes eredményt hozzon.

Forrás: DVM. FOtó: Bujnovszky Tamás

A felújítás egyik alapelve az eredeti épületszerkezet és térszervezés megtartása volt. Az épület korábbi átalakítások során már lefedett belső udvara továbbra is központi szerepet tölt be a térszerkezetben, miközben új belsőépítészeti elemek kapcsolják össze a közösségi tereket. A szobák és lakosztályok elhelyezése az eredeti rendszerhez igazodik: a közlekedés ma is a körbefutó, illetve Y alakban összefutó folyosókon keresztül történik. A belsőépítészeti koncepció több ponton reflektál az épület eredeti karakterére. A századfordulós díszítőművészet motívumai visszaköszönnek a világítótestekben, a fémrészletekben, valamint a kő- és textilburkolatok kialakításában. A közösségi terek és a szobák anyaghasználata egységes rendszert alkot, amelyben a fém, a fa, a kő és a kerámia egyaránt hangsúlyos szerepet kap.

A projekt jelentős része a történeti értékek restaurálására irányult.

Megújult a főlépcsőház, a passzázs és több eredeti kovácsoltvas szerkezet.

A felújítás nemcsak a reprezentatív terekre terjedt ki, hanem az épület kevésbé látványos, de építészeti szempontból fontos részeire is: külön figyelmet kapott az épület technikatörténeti öröksége. A korai személyfelvonók helyét a felújítás során megőrizték.

Az egykori gyógyszertár helyisége szintén új funkcióval éledt újjá: a tér ma kávézóként is működik, miközben számos eredeti berendezési elem megmaradt.

A SPA részleg pinceszinti kialakításánál annak érdekében, hogy itt medence is helyet kaphasson, az épület egyes részein az alapozási síkot mintegy két méterrel kellett lesüllyeszteni, amit speciális, JET mélyalapozási technológia alkalmazásával valósítottak meg, amely biztosította az épület állékonyságát a jelentős földkiemeléssel járó munkálatok során is.

A történeti terrazzo padló teljes újraalkotása is egyedi, nagy szakértelmet igénylő feladat volt. Az átrium egyik leglátványosabb eleme pedig a falakra applikált, leveles mintás mesh háló lett. Az installáció alumíniumból és kovácsolt bronzból készült, és összesen 10 ezer darab egyedileg préselt levélből áll.

Forrás: DVM. FOtó: Bujnovszky Tamás

A Klotild-palota felújításának legfontosabb eredménye, hogy az épület történeti értékei működő, kortárs funkció részeként élnek tovább. A műemléki helyreállítás, a szerkezeti beavatkozások és a kortárs belsőépítészeti megoldások együttesen teszik lehetővé, hogy a Klotild-palota megújult funkcióval, de eredeti városképi szerepét megőrizve maradjon Budapest belvárosának meghatározó épülete.

Címlapkép forrása: DVM