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Ingatlan

Nagyvállalati vagyoncsere Magyarországon: megválik értékes budai ingatlanaitól az ismert holding

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Eladta a budapesti Felhévízi utca 24-ben található ingatlanait az Appeninn Holding leányvállalata, az új tulajdonos az Everest Magántőkealaphoz tartozó Velion Ingatlan Kft. lett.
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A tőzsdei tájékoztató szerint a tranzakciót az Appeninn Vagyonkezelő Holding százszázalékos tulajdonában álló leányvállalata, az Appeninn Property Zrt. bonyolította le eladóként. Az adásvétel összegét nem közölte a cég.

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Felhévízi út 24. Forrás: Google Maps.

Az adásvételi szerződés értelmében az 1023 Budapest, Felhévízi utca 24. szám alatti ingatlanok tulajdonjoga

a Velion Ingatlan Kft.-re szállt át, amely a nyilvános cégadatok szerint az Everest Magántőkealap kizárólagos tulajdonában van.

Az épületben korábban a Pénzügykutató Zrt. működött.

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A Velion Holding korábban egy zuglói ingatlanfejlesztést jelentett be, a Telepes utcában egy volt vegyianyaggyár bontásával és a terület rekultivációjával építenek lakóparkot a Rákos-patak mentén.

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