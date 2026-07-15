Nagyvállalati vagyoncsere Magyarországon: megválik értékes budai ingatlanaitól az ismert holding

Eladta a budapesti Felhévízi utca 24-ben található ingatlanait az Appeninn Holding leányvállalata, az új tulajdonos az Everest Magántőkealaphoz tartozó Velion Ingatlan Kft. lett.

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A tőzsdei tájékoztató szerint a tranzakciót az Appeninn Vagyonkezelő Holding százszázalékos tulajdonában álló leányvállalata, az Appeninn Property Zrt. bonyolította le eladóként. Az adásvétel összegét nem közölte a cég.

Felhévízi út 24. Forrás: Google Maps.

Az adásvételi szerződés értelmében az 1023 Budapest, Felhévízi utca 24. szám alatti ingatlanok tulajdonjoga

a Velion Ingatlan Kft.-re szállt át, amely a nyilvános cégadatok szerint az Everest Magántőkealap kizárólagos tulajdonában van.

Az épületben korábban a Pénzügykutató Zrt. működött.

A Velion Holding korábban egy zuglói ingatlanfejlesztést jelentett be, a Telepes utcában egy volt vegyianyaggyár bontásával és a terület rekultivációjával építenek lakóparkot a Rákos-patak mentén.