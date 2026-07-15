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Papíron jól mutat az Egyesült Államok új lakásreformja, de egy súlyos hiányosság romba döntheti az egészet
Ingatlan

Papíron jól mutat az Egyesült Államok új lakásreformja, de egy súlyos hiányosság romba döntheti az egészet

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Az amerikai kongresszus mindkét háza hosszas egyeztetések után elfogadta a 21st Century ROAD to Housing Act elnevezésű lakhatási törvényt, amelyet az elnök várhatóan a következő napokban ír alá. A jogszabály a lakáspiac strukturális problémáit igyekszik orvosolni, és hosszú távon a lakhatási költségek csökkentését célozza. A kétpárti támogatással megszületett törvény fordulópontot hozhat abban, ahogyan a szövetségi kormányzat a nemzeti lakhatási válsághoz viszonyul – a neheze azonban csak most kezdődik.
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A törvény célja, hogy ösztönözze a lakáskínálat bővítését az állami és a helyi önkormányzatok kapacitásának növelésével, valamint a magánszektor – így a lakásfejlesztők, a jelzáloghitelezők és a helyi bankok – előtt álló akadályok lebontásával. A jogszabály számos rendelkezése

  • a helyi építési övezeti szabályozás,
  • a területhasználat és
  • az engedélyezési eljárások reformját célozza, többek között
  • a készházak alvázkövetelményének eltörlésével és
  • lakhatástervezési támogatások biztosításával.

A jogszabály emellett megkönnyíti a lakásépítéshez, a felújításhoz és a vásárláshoz szükséges tőkéhez való hozzáférést azáltal, hogy

  • megemeli a társasházakra és a könnyűszerkezetes lakóingatlanokra vonatkozó hitelplafonokat,
  • csökkenti a kis összegű jelzáloghitelek folyósításának akadályait, és
  • megújítja a lakhatási támogatási programokat is, egyebek mellett a Section 8 lakbértámogatási rendszer egyszerűsítésével.

Az intézkedések többsége azonban csak fokozatosan fejti majd ki hatását a lakhatási költségekre.

Az érintett hatóságoknak először létre kell hozniuk vagy át kell alakítaniuk a vonatkozó programokat, és a piaci szereplők alkalmazkodásához is időre van szükség - írja elemzésében az Urban Institute. A kedvező eredmények azon múlnak, hogy a végrehajtásért felelős szövetségi hivatalok kapnak-e megfelelő költségvetési támogatást és elegendő létszámú személyzetet.

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Pontosan ez a törvény Achilles-sarka: a jogszabály legalább harmincöt új programot, szabályozási és kutatási feladatot ró az Egyesült Államok Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztériumára (HUD), ám

a tárca működési kapacitása a 2025-ös jelentős leépítések miatt rendkívül korlátozott, és a törvény nem biztosít pluszforrást az új alkalmazottak felvételére vagy a működési költségekre.

A HUD így kénytelen lesz a meglévő forrásait és munkaerejét átcsoportosítani. Ráadásul két kísérleti program – a lakásfelújításokat támogató Whole Home Repairs és az Innovation Fund nevű innovációs alap – elindítása mindaddig várat magára, amíg a kongresszus nem szavaz meg hozzájuk külön forrásokat. Szakértők szerint a kongresszusnak vissza kellene állítania a minisztérium személyi kiadásainak fedezetét, amelyet a 2026-os pénzügyi évben huszonnégy százalékkal csökkentettek.

Az új szabályozás ugyanakkor csupán a kiindulópontot jelenti, hiszen

  • egy átfogó lakhatási stratégia megvalósításához további lépésekre van szükség, például a lakáspiacot fékező tényezők – így az építőipari munkaerőhiány és a magas építőanyag-árak – kezelésére.
  • Szintén elengedhetetlenek a nagyszabású beruházások a társasházi és családi házas építkezések terén, a kedvező finanszírozási lehetőségek biztosítása a vásárlóknak, valamint a megfelelő lakbértámogatás és a hajléktalanság-megelőzési források garantálása az alacsony és közepes jövedelmű háztartások számára.

Bár a jogszabály okot ad az optimizmusra, és új politikai konszenzust jelezhet a lakhatás állami támogatásának fontosságáról,

a lakáshiány felszámolása a magánszektor és a különböző kormányzati szintek folyamatos együttműködését igényli.

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