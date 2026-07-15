Papíron jól mutat az Egyesült Államok új lakásreformja, de egy súlyos hiányosság romba döntheti az egészet

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A törvény célja, hogy ösztönözze a lakáskínálat bővítését az állami és a helyi önkormányzatok kapacitásának növelésével, valamint a magánszektor – így a lakásfejlesztők, a jelzáloghitelezők és a helyi bankok – előtt álló akadályok lebontásával. A jogszabály számos rendelkezése

a helyi építési övezeti szabályozás,

a területhasználat és

és az engedélyezési eljárások reformját célozza, többek között

reformját célozza, többek között a készházak alvázkövetelményének eltörlésével és

eltörlésével és lakhatástervezési támogatások biztosításával.

A jogszabály emellett megkönnyíti a lakásépítéshez, a felújításhoz és a vásárláshoz szükséges tőkéhez való hozzáférést azáltal, hogy

megemeli a társasházakra és a könnyűszerkezetes lakóingatlanokra vonatkozó hitelplafonokat,

csökkenti a kis összegű jelzáloghitelek folyósításának akadályait, és

megújítja a lakhatási támogatási programokat is, egyebek mellett a Section 8 lakbértámogatási rendszer egyszerűsítésével.

Az intézkedések többsége azonban csak fokozatosan fejti majd ki hatását a lakhatási költségekre.

Az érintett hatóságoknak először létre kell hozniuk vagy át kell alakítaniuk a vonatkozó programokat, és a piaci szereplők alkalmazkodásához is időre van szükség - írja elemzésében az Urban Institute. A kedvező eredmények azon múlnak, hogy a végrehajtásért felelős szövetségi hivatalok kapnak-e megfelelő költségvetési támogatást és elegendő létszámú személyzetet.

Pontosan ez a törvény Achilles-sarka: a jogszabály legalább harmincöt új programot, szabályozási és kutatási feladatot ró az Egyesült Államok Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztériumára (HUD), ám

a tárca működési kapacitása a 2025-ös jelentős leépítések miatt rendkívül korlátozott, és a törvény nem biztosít pluszforrást az új alkalmazottak felvételére vagy a működési költségekre.

A HUD így kénytelen lesz a meglévő forrásait és munkaerejét átcsoportosítani. Ráadásul két kísérleti program – a lakásfelújításokat támogató Whole Home Repairs és az Innovation Fund nevű innovációs alap – elindítása mindaddig várat magára, amíg a kongresszus nem szavaz meg hozzájuk külön forrásokat. Szakértők szerint a kongresszusnak vissza kellene állítania a minisztérium személyi kiadásainak fedezetét, amelyet a 2026-os pénzügyi évben huszonnégy százalékkal csökkentettek.

Az új szabályozás ugyanakkor csupán a kiindulópontot jelenti, hiszen

egy átfogó lakhatási stratégia megvalósításához további lépésekre van szükség, például a lakáspiacot fékező tényezők – így az építőipari munkaerőhiány és a magas építőanyag-árak – kezelésére.

például a lakáspiacot fékező tényezők – így az és a – kezelésére. Szintén elengedhetetlenek a nagyszabású beruházások a társasházi és családi házas építkezések terén, a kedvező finanszírozási lehetőségek biztosítása a vásárlóknak, valamint a megfelelő lakbértámogatás és a hajléktalanság-megelőzési források garantálása az alacsony és közepes jövedelmű háztartások számára.

Bár a jogszabály okot ad az optimizmusra, és új politikai konszenzust jelezhet a lakhatás állami támogatásának fontosságáról,

a lakáshiány felszámolása a magánszektor és a különböző kormányzati szintek folyamatos együttműködését igényli.

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