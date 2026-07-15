Több mint félmillió üres ház áll Magyarországon, mégis gőzerővel betonozzuk le a természetet

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

Az éghajlatváltozás hatásai, mint a hőhullámok, az aszályok és a villámárvizek, egyre inkább érezhetők hazánkban, a jelenlegi területhasználati gyakorlat pedig tovább súlyosbítja a helyzetet. A rendszerváltás óta

mintegy 1,4 millió hektárral, vagyis 22 százalékkal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága, elsősorban a városiasodás, az ipari parkok és az infrastruktúra terjeszkedése miatt.

A talaj leburkolásával a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, ami növeli a villámárvizek kockázatát, elhúzódó szárazság idején fokozza az aszályt, a városokban pedig felerősíti az egészségre ártalmas hősziget-hatást.

Ez a folyamat különösen annak fényében ellentmondásos, hogy országszerte több mint 570 ezer lakóingatlan áll üresen, és hatalmas kiterjedésű barnamezős terület is kihasználatlanul hever. A "Klímatudomány 10 Üzenete az Élhető Jövőért" nyilatkozat tudósai és a Green Policy Center által indított "Túlbetonozva" kampány pontosan erre a problémára világított rá: a lakossági felhívásra több mint 120 fotópályamű érkezett, amelyek hűen dokumentálják ezt az országos jelenséget, bemutatva a parkolókká alakított zöldfelületeket és a települések természetes szerkezetét megbontó, indokolatlan zöldmezős beruházásokat.

A szakértők által a kormánynak benyújtott hatpontos javaslatcsomag rámutat arra, hogy

a gazdasági fejlődésnek nem kell feltétlenül a természeti értékek feláldozásával járnia.

A dokumentum egyik legfontosabb eleme, hogy az új beruházások megkezdése előtt

minden esetben kötelezően vizsgálni kellene a már beépített, de kihasználatlan területek újrahasznosításának lehetőségét, amelyet a kormány célzott támogatásokkal és adókedvezményekkel is ösztönözhetne.

amelyet a kormány célzott támogatásokkal és adókedvezményekkel is ösztönözhetne. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a terület- és talajtakarékos építészeti megoldásokra , mint amilyen a kompaktabb beépítés, a zöldtetők vagy a vízáteresztő burkolatok alkalmazása.

, mint amilyen a kompaktabb beépítés, a vagy a alkalmazása. Kiemelt fontosságú továbbá a meglévő területrendezési és zöldterület-védelmi szabályok szigorú betartatása, elkerülve azt, hogy a kiemelt beruházások automatikusan felmentést kapjanak az előírások alól.

és elkerülve azt, hogy a kiemelt beruházások automatikusan felmentést kapjanak az előírások alól. A szakpolitikai javaslat emellett szorgalmazza a települések visszazöldítését, a fásítást, és ahol csak lehetséges, a feleslegesen leburkolt felületek feltörését.

A javaslatcsomag hosszú távú célja egy olyan

országos vállalás megalapozása, amelynek értelmében Magyarország 2050-re elérné a nettó zéró területfoglalást.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy új természetes területet csak kivételes esetben szabadna beépíteni, és azt is egy legalább ugyanakkora kiterjedésű terület természetes állapotának helyreállításával kellene ellensúlyozni.

A termőföld nem megújuló erőforrás, így minden újonnan leburkolt hektár rontja az ország esélyeit az éghajlatváltozás negatív hatásaival szembeni küzdelemben. A meglévő épületállomány és a barnamezős területek hatékonyabb kihasználása ugyanakkor egyszerre képes szolgálni

a gazdasági érdekeket,

a klímavédelmet és

a lakosság jólétét.

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