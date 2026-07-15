Több mint félmillió üres ház áll Magyarországon, mégis gőzerővel betonozzuk le a természetet

Az éghajlatváltozás hatásai, mint a hőhullámok, az aszályok és a villámárvizek, egyre inkább érezhetők hazánkban, a jelenlegi területhasználati gyakorlat pedig tovább súlyosbítja a helyzetet. A rendszerváltás óta
mintegy 1,4 millió hektárral, vagyis 22 százalékkal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága, elsősorban a városiasodás, az ipari parkok és az infrastruktúra terjeszkedése miatt.
A talaj leburkolásával a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, ami növeli a villámárvizek kockázatát, elhúzódó szárazság idején fokozza az aszályt, a városokban pedig felerősíti az egészségre ártalmas hősziget-hatást.
Ez a folyamat különösen annak fényében ellentmondásos, hogy országszerte több mint 570 ezer lakóingatlan áll üresen, és hatalmas kiterjedésű barnamezős terület is kihasználatlanul hever. A "Klímatudomány 10 Üzenete az Élhető Jövőért" nyilatkozat tudósai és a Green Policy Center által indított "Túlbetonozva" kampány pontosan erre a problémára világított rá: a lakossági felhívásra több mint 120 fotópályamű érkezett, amelyek hűen dokumentálják ezt az országos jelenséget, bemutatva a parkolókká alakított zöldfelületeket és a települések természetes szerkezetét megbontó, indokolatlan zöldmezős beruházásokat.
A szakértők által a kormánynak benyújtott hatpontos javaslatcsomag rámutat arra, hogy
a gazdasági fejlődésnek nem kell feltétlenül a természeti értékek feláldozásával járnia.
A dokumentum egyik legfontosabb eleme, hogy az új beruházások megkezdése előtt
- minden esetben kötelezően vizsgálni kellene a már beépített, de kihasználatlan területek újrahasznosításának lehetőségét, amelyet a kormány célzott támogatásokkal és adókedvezményekkel is ösztönözhetne.
- Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a terület- és talajtakarékos építészeti megoldásokra, mint amilyen a kompaktabb beépítés, a zöldtetők vagy a vízáteresztő burkolatok alkalmazása.
- Kiemelt fontosságú továbbá a meglévő területrendezési és zöldterület-védelmi szabályok szigorú betartatása, elkerülve azt, hogy a kiemelt beruházások automatikusan felmentést kapjanak az előírások alól.
- A szakpolitikai javaslat emellett szorgalmazza a települések visszazöldítését, a fásítást, és ahol csak lehetséges, a feleslegesen leburkolt felületek feltörését.
A javaslatcsomag hosszú távú célja egy olyan
országos vállalás megalapozása, amelynek értelmében Magyarország 2050-re elérné a nettó zéró területfoglalást.
Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy új természetes területet csak kivételes esetben szabadna beépíteni, és azt is egy legalább ugyanakkora kiterjedésű terület természetes állapotának helyreállításával kellene ellensúlyozni.
A termőföld nem megújuló erőforrás, így minden újonnan leburkolt hektár rontja az ország esélyeit az éghajlatváltozás negatív hatásaival szembeni küzdelemben. A meglévő épületállomány és a barnamezős területek hatékonyabb kihasználása ugyanakkor egyszerre képes szolgálni
- a gazdasági érdekeket,
- a klímavédelmet és
- a lakosság jólétét.
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