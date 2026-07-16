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A bűnözés fellegvárává válik Budapest – Öt pontban sürgetnek azonnali intézkedéseket kerületi polgármesterek
Ingatlan

A bűnözés fellegvárává válik Budapest – Öt pontban sürgetnek azonnali intézkedéseket kerületi polgármesterek

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Budapest négy belső kerületének polgármestere közös közleményben kért azonnali intézkedéseket, mivel állításuk szerint egyre jobban romlik a főváros közbiztonsága.

Azonnali kormányzati intézkedéseket kérünk Budapest közbiztonságáért. (…) Mindannyian ugyanazt tapasztaljuk: az utcákon egyre súlyosabb szociális, mentális egészséggel kapcsolatos és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik

– írta a közleményben Baranyi Krisztina, a IX. kerület, Pikó András, a VIII. kerület, Niedermüller Péter, a VII. kerület, illetve Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere.

Véleményük szerint az állami pszichiátriai és addiktológiai ellátás leépülése, a szociális intézményrendszer meggyengülése és a rendőrség létszámhiánya a fő tényezők, amelyek a közbiztonság megromlásához vezettek.

A helyzetet nem holnap, nem holnapután, hanem leginkább tegnap kell elkezdeni megoldani

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– figyelmeztettek, és öt pontban sorolták fel, hogy milyen intézkedéseket várnak a kormánytól.

  1. Legalább 30 százalékos Budapest-pótlék bevezetése a rendvédelmi dolgozóknak szeptember 1-jétől.
  2. Kapjanak valódi hatósági jogköröket az önkormányzatok a dohányboltok működésének szabályozására, mivel ezeken a helyeken alakulnak ki a közbiztonságot és a lakók nyugalmát súlyosan zavaró gócpontok.
  3. Terjesszék ki az objektív felelősséget a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre.
  4. Legyen 24 órás rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, így a Blaha Lujza térnél, a Keleti, illetve a Nyugati pályaudvarnál, valamint a népligeti autóbusz-pályaudvarnál.
  5. Alacsonyabb belépési küszöb és hosszabb reggeli benntartózkodás az éjjeli menedékhelyeken.

A polgármesterek megjegyezték, közösen fordulnak a belügyminiszterhez mielőbbi személyes egyeztetés érdekében.

Szerdán egy másik kerület, a XIII. kerület polgármestere, Tóth József is megszólalt a közbiztonság ügyében, nyílt levelet intézve Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez és Baricska Norbert Tamáshoz, Budapest rendőrfőkapitányához.

Tóth József szerint Rákosrendező területén, az egykor MÁV-dolgozók által lakott házakban illegális lakásfoglalók jelentek meg,

a környéken drogos egyének, éjszakánként randalírozó antiszociális elemek veszélyeztetik az itt élők biztonságát. Köztisztasági problémák, erőszakoskodás, késelés, drogárusítás, prostitúció, lopás és egyéb bűncselekmények borzolják a környékbeliek mindennapjait.

A polgármester ezért felszólította a nyílt levél címzettjeit, hogy tegyenek hatékony intézkedéseket a helyzet rendezésére.

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