A bűnözés fellegvárává válik Budapest – Öt pontban sürgetnek azonnali intézkedéseket kerületi polgármesterek

Azonnali kormányzati intézkedéseket kérünk Budapest közbiztonságáért. (…) Mindannyian ugyanazt tapasztaljuk: az utcákon egyre súlyosabb szociális, mentális egészséggel kapcsolatos és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik
– írta a közleményben Baranyi Krisztina, a IX. kerület, Pikó András, a VIII. kerület, Niedermüller Péter, a VII. kerület, illetve Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere.
Véleményük szerint az állami pszichiátriai és addiktológiai ellátás leépülése, a szociális intézményrendszer meggyengülése és a rendőrség létszámhiánya a fő tényezők, amelyek a közbiztonság megromlásához vezettek.
A helyzetet nem holnap, nem holnapután, hanem leginkább tegnap kell elkezdeni megoldani
– figyelmeztettek, és öt pontban sorolták fel, hogy milyen intézkedéseket várnak a kormánytól.
- Legalább 30 százalékos Budapest-pótlék bevezetése a rendvédelmi dolgozóknak szeptember 1-jétől.
- Kapjanak valódi hatósági jogköröket az önkormányzatok a dohányboltok működésének szabályozására, mivel ezeken a helyeken alakulnak ki a közbiztonságot és a lakók nyugalmát súlyosan zavaró gócpontok.
- Terjesszék ki az objektív felelősséget a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre.
- Legyen 24 órás rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, így a Blaha Lujza térnél, a Keleti, illetve a Nyugati pályaudvarnál, valamint a népligeti autóbusz-pályaudvarnál.
- Alacsonyabb belépési küszöb és hosszabb reggeli benntartózkodás az éjjeli menedékhelyeken.
A polgármesterek megjegyezték, közösen fordulnak a belügyminiszterhez mielőbbi személyes egyeztetés érdekében.
Szerdán egy másik kerület, a XIII. kerület polgármestere, Tóth József is megszólalt a közbiztonság ügyében, nyílt levelet intézve Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez és Baricska Norbert Tamáshoz, Budapest rendőrfőkapitányához.
Tóth József szerint Rákosrendező területén, az egykor MÁV-dolgozók által lakott házakban illegális lakásfoglalók jelentek meg,
a környéken drogos egyének, éjszakánként randalírozó antiszociális elemek veszélyeztetik az itt élők biztonságát. Köztisztasági problémák, erőszakoskodás, késelés, drogárusítás, prostitúció, lopás és egyéb bűncselekmények borzolják a környékbeliek mindennapjait.
A polgármester ezért felszólította a nyílt levél címzettjeit, hogy tegyenek hatékony intézkedéseket a helyzet rendezésére.
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