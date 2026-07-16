A rozsdaövezet nem üres telek: hogyan lesz a történeti barnamezőből értékálló ingatlan?

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Ezért sok fejlesztés már az előszűrésnél kiesik, vagy kizárólag bontásban és teljes újraépítésben gondolkodik. Pedig a történeti ipari állomány egy része olyan értékeket hordoz, amelyeket zöldmezőn drágán sem lehet előállítani:

nagy fesztávú és rugalmasan alakítható tereket,

erős építészeti karaktert,

központi fekvést,

meglévő városi kapcsolatokat,

identitást és

azonnal felismerhető helymárkát.

A kérdés tehát nem az, hogy minden régi ipari épületet meg kell-e tartani. Az a kérdés, hogyan lehet korán és megbízhatóan eldönteni, hol képes a meglévő érték fejlesztési prémiummá válni, és hol haladja meg a kockázat a reálisan létrehozható értéket.

Az ICOMOS 2025. évi jelentése az örökséget a fenntartható fejlődés, a klímaalkalmazkodás és a társadalmi reziliencia erőforrásaként kezeli. Ingatlanpiaci nyelvre lefordítva ez azt jelenti, hogy a meglévő épületállomány nem pusztán korlátozás vagy marketingdíszlet: megfelelő információ, programozás és hosszú távú menedzsment mellett a projekt értékképző eleme lehet.

A történeti barnamező nem attól lesz értékes, hogy régi, hanem attól, hogy a benne rejlő karaktert, szerkezetet és városi pozíciót kezelhető kockázatú, működő ingatlantermékké lehet alakítani.

A telekár mögött egy második mérleg is van

A hagyományos fejlesztési modell elsősorban a telekárat, a beépíthetőséget, az értékesíthető vagy bérbe adható területet és a várható hozamot vizsgálja. Történeti barnamezőn ehhez egy második mérleg társul.

Az eszközoldalon megjelenik a meglévő szerkezet újrahasznosíthatósága, a bontás elkerülésével megtakarítható anyag és megtestesült karbon, a karakteres terekből létrehozható bérleti prémium, a központi fekvés, a kulturális identitás, valamint az a reputációs előny, amelyet egy hitelesen megújított helyszín kínálhat. A kötelezettségoldalon ugyanakkor ott van a szennyezés, a rejtett szerkezeti hiba, a veszélyes anyag, a régészet, a tűzvédelmi és energetikai megfelelés többletköltsége, az örökségi engedélyezés, a tulajdonosi töredezettség és a környező városszövet konfliktusa.

A fejlesztési döntés minőségét ezért

nem az dönti el, hogy a projekt minden bizonytalanságot megszüntet-e.

Ez egy történeti ingatlannál ritkán lehetséges. Az a döntő, hogy

a bizonytalanságot milyen korán teszi láthatóvá,

ki viseli,

milyen tartalékot rendel hozzá, és

melyik döntési ponton van még lehetőség a program, a lépték vagy az ütemezés módosítására.

A digitális felmérés ebben nem látványtervi szolgáltatás. A georeferált pontfelhő, az állapotdiagnosztika és a megfelelő részletességű épületinformációs modell a műszaki due diligence része lehet. Segíthet pontosítani a megtartandó szerkezet geometriáját, a mennyiségeket, az ütközéseket és a beavatkozási zónákat. A modell akkor termel üzleti értéket, ha összekapcsolódik a költségbecsléssel, a kivitelezési változáskezeléssel és később az asset managementtel. Ha a projekt átadásakor használaton kívüli fájllá válik, a beruházó nem digitális vagyont, hanem egyszeri dokumentációt vásárolt.

Három külföldi példa – három különböző üzleti modell

A sikeres európai barna mezős fejlesztésekből nem egyetlen recept olvasható ki. A londoni King's Cross, a Battersea Power Station és az esseni Zollverein eltérő piaci helyzetre, tulajdonosi szerkezetre és közszereplői feladatra ad választ. Éppen ezért nem építészeti mintatárként, hanem három különböző beruházási modellként érdemes rájuk tekinteni.

Három külföldi példa A fordulat katalizátora Irányítási és tőkelogika Az örökség üzleti szerepe A hazai átvétel fő korlátja King's Cross, London nemzetközi és városi vasúti beruházás összevont tulajdon, hosszú távú tervezési keret és fázisolt magánfejlesztés kulturális horgony, helymárka, prémium közterek és vegyes funkció kivételes londoni kereslet és közlekedési pozíció Battersea Power Station, London ikonikus erőmű és új metrókapcsolat nagy léptékű, türelmes nemzetközi magántőke és szakaszolt vegyes program desztináció, bérbe adható karakter, turisztikai és kereskedelmi bevétel rendkívüli tőkeigény és hosszú megvalósítási horizont Zollverein, Essen világörökségi státusz és regionális szerkezetváltás közfinanszírozott területgazda, amelyhez magánhasználatok kapcsolódnak kulturális platform, turizmus, oktatás, kreatív és digitális gazdaság tartós közpolitikai és működési finanszírozás szükséges Forrás: Varga Zoltán

King's Cross: nem egy épület, hanem összehangolt értékteremtő rendszer

A King's Cross megújulását az 1996-os döntés indította el, amely a Channel Tunnel Rail Link végpontját St Pancrasra helyezte. A fejlesztési partnert 2001-ben választották ki; többéves vizsgálat és közösségi konzultáció után 2006-ban született meg a keretengedély. A mintegy 27 hektáros program körülbelül ötven új épületet, húsz új utcát, tíz jelentős közteret, húsz történeti épület és műtárgy helyreállítását, valamint legfeljebb kétezer lakást tett lehetővé.

Kings Cross. Forrás: Getty Images, Tim Robberts

A terület több mint 40 százalékát utcák, terek, parkok és kertek alkotják. A Granary Buildingben 2011-ben megnyílt Central Saint Martins korai kulturális és oktatási horgonyként keresletet, látogatottságot és új helyidentitást hozott létre. A Centre for Cities elemzése szerint a térség vállalkozásainak száma 2010 és 2021 között megközelítőleg megduplázódott, mintegy 800-ra, a munkahelyek száma pedig 2011 és 2019 között körülbelül 8 ezerről 27 ezerre nőtt.

A tanulság nem az, hogy minden rozsdaövezetbe elit egyetemet kell költöztetni. King's Cross értékét a közlekedési közberuházás, a tulajdonosi koordináció, a hosszú távú keretengedély, a korai horgonyfunkció, a minőségi közterület és a fázisonként létrehozott kereslet együtt teremtette meg. Az infrastruktúra, az állomásfejlesztés és a környező terület regenerációja egymás hatását erősítette.

A modell ugyanakkor nem másolható mechanikusan, hiszen épp itt a kivételes londoni kereslet és rendkívüli közlekedési csomópont állt a projekt mögött. Magyar környezetben inkább azt érdemes átvenni belőle, hogy egy nagy terület első fázisa nem pusztán az első értékesíthető épület:

olyan közterületi, közlekedési vagy intézményi beruházásnak kell lennie, amely csökkenti a következő fázis keresleti kockázatát.

Battersea: az ikon önmagában kevés

A Battersea Power Station nagyjából 17 hektáros területén több mint 743 000 négyzetméternyi vegyes funkciójú fejlesztés és mintegy 7,7 hektárnyi közterület valósul meg. Az első négy ütem több mint 2200 lakást, 800 ezer négyzetláb irodát és 170-nél több kereskedelmi márkát hozott a területre. A 2021-ben megnyílt Northern Line Extension két új metróállomással javította a megközelíthetőséget. Maga a Grade II* védettségű erőmű nyolcéves helyreállítás után, 2022-ben nyílt meg újra, lakásokkal, irodákkal – köztük az Apple brit központjával –, kereskedelemmel és vendéglátással.

Battersea Power Station. Forrás: Getty Images, Songquan Deng

A projektet a Cambridge-i Egyetem ingatlanpiaci esettanulmánya 9 milliárd fontos átalakításként írja le. Fontos azonban, hogy az erőmű 1983-as bezárását követően közel négy évtizeden át több sikertelen fejlesztési elképzelés született. A végül 2012-ben tulajdont szerző konzorcium nagy területi kritikus tömegre, vegyes funkcióra és szakaszolásra épített. A történeti szerkezet és az új bérbeadható területek összehangolását BIM támogatta, miközben az egyedi adottságok nagyrészt egyedi műszaki megoldásokat követeltek.

Battersea azt mutatja, hogy az ikonikus épület egyszerre lehet márka és költségkockázat. A történeti karakterből kiállítás, eseményhelyszín, tanösvény és a kéménybe vezető látványlift révén külön bevételi és desztinációs termék lett. Ehhez azonban hosszú távú tőke, infrastruktúra, fázisonként értékesíthető funkciók, horgonybérlők és professzionális asset management kellett.

A hazai következtetés józanító: egy látványos ipari épület nem helyettesíti a keresletet, a közlekedést, a finanszírozható ütemezést és az üzemeltetési modellt. A projekt nem attól életképes, hogy a látványterven erős, hanem attól, hogy az első ütem után is képes bevételt és következő fejlesztési opciót teremteni.

Zollverein: amikor a közszféra teremti meg a piac platformját

Az esseni Zollverein egy másik helyzetre ad választ. Az egykori bánya- és kokszolókomplexum 2001-ben került a világörökségi listára. Az UNESCO értékelése szerint hitelességét az érzékeny és kreatív adaptív újrahasznosítás biztosítja, amely megtartotta a formákat, a jelentős gépeket és a térbeli összefüggéseket. A lényeges területrészeket az Észak-Rajna–Vesztfália tartomány által alapított és finanszírozott Zollverein Foundation kezeli; a stratégia a kultúra, design, szórakozás és turizmus együttélésére épül.

A Zollverein komplexum Essenben. Forrás: Getty Images

A RICS összefoglalója szerint a helyszín évente mintegy 1,5 millió látogatót fogad, területének körülbelül 70 százaléka zöld vagy erdős, és művészeti, oktatási, gasztronómiai, rendezvény- és vállalkozási funkciók működnek rajta. A gazdasági modell nem egyetlen ingatlantermék egyszeri értékesítésére épül. A közszféra hosszú távú területgazdaként fenntartja a megőrzési és közterületi infrastruktúrát, kulturális és oktatási horgonyokat működtet, majd ehhez kapcsolódhatnak magánüzemeltetők, szolgáltatások és kisebb befektetések.

Ez a modell különösen ott lehet releváns, ahol a klasszikus lakó- vagy irodapiaci kereslet önmagában nem viszi el a teljes rehabilitáció költségét. A közszereplő feladata ilyenkor nem a piaci fegyelem kiváltása, hanem a működő platform létrehozása: a kármentesítés, a közterület, az alap-infrastruktúra és a horgonyfunkció finanszírozása, amelyre már épülhetnek piaci szolgáltatások.

Forrás: Varga Zoltán

Miért állnak még mindig parlagon a hazai lehetőségek?

A magyar szabályozás már elvi szinten a barna mezős hasznosítást helyezi a zöldmezős terjeszkedés elé. A 2023. évi C. törvény alapján, ha egy tervezett új beépítés öt kilométeres környezetében megfelelővé tehető barna mező található, új beépítésre szánt terület csak kiemelt közérdekből jelölhető ki. A 2026. január 1-jétől működő országos digitális közhiteles nyilvántartás célja kifejezetten a döntéshozók, beruházók és fejlesztők információs aszimmetriájának csökkentése.

A budapesti kataszter 2023. évi frissítése 2737,5 hektárt, 3209 telket és 309 telekcsoportot tartott nyilván. 2016 és 2023 között mintegy 475 hektáron történt vagy indult fejlesztés, miközben számos területen értékes – köztük műemléki – épületek romlanak.

Ez jelentős városi tartalék, de önmagában a területjegyzék még nem teszi bankolhatóvá a projekteket.

A legnehezebb kérdés sokszor a kármentesítés. Az Állami Számvevőszék elemzése szerint a szennyezés költsége ismeretlen lehet, vagy meghaladhatja a közvetlen projektértéket. Mivel a zöldterület megóvása és a leromlott városi környezet javítása részben nem a befektetőnél, hanem a társadalom egészénél jelentkező haszon, indokolt lehet a szabályozói, információs és esetenként közfinanszírozási állami szerep.

A hazai fejlesztések másik gyenge pontja a programszegénység. A lakáscélú adókedvezmény erős ösztönző lehet, de nem minden történeti ipari területből lehet vagy kell lakónegyedet létrehozni. A nagy csarnokok, különleges szerkezetek és zajosabb környezet sok esetben oktatási, kulturális, kutatás-fejlesztési, könnyűipari, logisztikai, rendezvény- vagy vegyes funkcióhoz illeszkedik jobban. A 2014-2020 közötti magyar ERFA-projekteket elemző kutatásban a vizsgált barnamezős fejlesztések 39 százalékának volt kulturális kapcsolódása; a szerzők a táji léptékű stratégiát, az ideiglenes használatot és a vegyes funkciót emelték ki a hosszú távú működőképesség feltételeként.

Öt lépés, amelyből hazai fejlesztési program lehet

Az első lépés a portfóliószintű előszűrés. Nem minden barnamező azonos üzleti eset. Külön kell kezelni az erős piaci helyszíneket, ahol magánvezérelt, fázisolt vegyes fejlesztés reális; a közlekedési vagy intézményi katalizátorral felértékelhető területeket, ahol köz-magán együttműködés szükséges; valamint a gyengébb keresletű, de jelentős közösségi vagy örökségi értékű helyszíneket, ahol közvezérelt területgazdai modell lehet indokolt. A támogatási és szabályozási eszközöket ehhez a tipológiához kell igazítani, nem egyetlen sablonhoz. A második lépés a beruházásra alkalmas digitális adatszoba. A közhiteles nyilvántartás akkor válik piacteremtő infrastruktúrává, ha a tulajdoni, közmű-, szennyezettségi, épületállapot-, örökségi, szabályozási és mobilitási adatokat előzetes döntésre alkalmas kockázati csomaggá kapcsolja össze. Egy fejlesztőnek nem pusztán azt kell látnia, hol található a barnamező, hanem azt is, milyen további vizsgálat szükséges, mi ismert biztosan, mi bizonytalan, és mely közfeladat vagy kedvezmény kapcsolható a területhez. A harmadik lépés a kármentesítési kockázat megosztása. A magántőke nehezen árazza a korlátlan vagy ismeretlen környezeti felelősséget. A közszféra szerepe lehet az előzetes feltárás, a legsúlyosabb történeti szennyezések kezelése, a felelősségi rend tisztázása, illetve olyan visszatérítendő vagy értéknövekedéshez kötött finanszírozás kialakítása, amely nem ajándékot ad a beruházónak, hanem bankolhatóvá teszi a közérdekű regenerációt. A negyedik lépés a keresletet építő szakaszolás és ideiglenes használat. A teljes masterplan megvalósulásáig nem kell üresen tartani a területet. Biztonságos, alacsony beruházási igényű ideiglenes funkciók – műhelyek, események, piacok, képzések, kreatív vagy közösségi használatok – tesztelhetik a keresletet, ismertté tehetik a helyet és bevételt generálhatnak. Az első állandó ütemnek pedig nem feltétlenül a legnagyobb értékesíthető volumennek kell lennie; lehet közterület, közlekedési kapcsolat vagy horgonyintézmény, amely a következő fázisokat teszi életképessé.

Az ötödik lépés az életciklus-alapú üzleti és üzemeltetési modell. A megtartandó történeti szerkezetet nemcsak a beruházási költség alapján kell értékelni. A döntésbe be kell vonni a bontás és újraépítés teljes költségét, a megtestesült karbont, a karbantartási igényt, az adaptálhatóságot, a bérlői vagy látogatói prémiumot és az üzemeltetési kapacitást. A digitális felmérésnek a kivitelezés után az asset managementben kell tovább élnie: a beavatkozástörténet, az állapot, a garanciák és a karbantartási feladatok egy frissíthető rendszerben csökkenthetik a későbbi információvesztést.

Nem műemléki romantika, hanem fegyelmezett kockázatkezelés

A történeti barnamezők újrahasznosítása nem minden esetben olcsóbb, gyorsabb vagy egyszerűbb a zöldmezős fejlesztésnél. Az örökségi karakter nem írja felül a keresletet, a finanszírozhatóságot vagy a műszaki realitást. A külföldi példák éppen azt mutatják, hogy a sikerhez a hely értéke mellett

katalizátor,

tulajdonosi koordináció,

hosszú távú tervezési keret,

szakaszolás,

infrastruktúra és

professzionális üzemeltetés szükséges.

A lehetőség mégis jelentős. Magyarországon nagy kiterjedésű, részben jó fekvésű városi területek várnak új programra. Ha ezekre kizárólag teherként, bontandó állományként vagy rövid távú lakófejlesztési tartalékként tekintünk, a bennük lévő városi, kulturális és gazdasági érték egy része elvész. Ha viszont a meglévő szerkezetet, az ipari karaktert és a közösségi emlékezetet a due diligence, a területprogramozás és az asset management részévé tesszük, akkor a rozsdaövezetből nemcsak új négyzetméter, hanem megkülönböztethető és hosszú távon értékálló városi termék születhet.

A fejlesztési fordulat kulcsa ezért nem egy újabb általános támogatási program, hanem egy összehangolt rendszer:

jobb adat, korábbi kockázatfeltárás, megfelelő projekt-tipológia, megosztott kármentesítési felelősség, keresletet építő szakaszolás és életciklusban gondolkodó üzemeltetés. A barnamező akkor válik valódi ingatlanpiaci tartalékká, amikor a bizonytalanság már nem elfedett teher, hanem menedzselhető projektparaméter.

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