Azbesztveszély Magyarországon: ezerötszáz embert érint a most bejelentett állami beavatkozás

Elrendelte a kormány az azbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását a leginkább szennyezett területen, a szombathelyi Oladi plató városrészben az érintett útszakaszokon - jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő csütörtökön Budapesten.

A legutóbbi információk szerint a

szennyezés mértéke jelenleg itt is az egészségügyi határértékek alatt van,

de a probléma ezen a részen olyan nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint, ami indokolja a beavatkozást - mondta a kormányszóvivő a tájékoztatón. Összesen mintegy 12 kilométernyi közút érintett, és körülbelül 1500-an élnek ezen a területen - közölte.

A mérések

más területen nem indokolják az azonnali beavatkozást, a szennyezés mértéke sehol nem haladja meg az egészségügyi határértéket.

A végrehajtás és a finanszírozás részleteiről jelenleg is folynak az egyeztetések, Szombathely polgármesterével pedig a héten még egyeztet a kormány.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi