Egyezség a kormány és a főváros között: zöld utat kapott az új Duna-parti villamosvonal

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A beruházás előkészítését szolgáló első egyeztetésen a kivitelező, a beruházó és a műszaki ellenőr mellett Karácsony Gergely főpolgármester, valamint a Budapesti Közlekedési Központ vezetői is részt vettek. Vitézy Dávid beszámolója alapján a találkozó azért is bír kiemelkedő jelentőséggel, mert

hosszú idő után először zajlott érdemi, már a konkrét kivitelezési terveket érintő egyeztetés a kormány és a főváros között.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

A tervek szerint a Szent Gellért tértől induló új vonal a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon vezet majd végig. A villamos a Duna-parton, a Műegyetem központi épülete előtt és a Petőfi híd alatt elhaladva érinti az ELTE campusát és az Infopark térségét. Ezt követően a járatok a Rákóczi híd budai hídfőjétől a Kopaszi-gát és a BudaPart városnegyed felé veszik az irányt, a végállomás pedig ideiglenesen a Budafoki útnál lesz, ahonnan a jövőben déli irányba tervezik meghosszabbítani a hálózatot.

A beruházás keretében a villamospálya kiépítése mellett hét akadálymentesített megállópárt is létesítenek. A szinte teljes hosszában füvesített vágányok mellett új zöldfelületeket alakítanak ki, valamint korszerűsítik a rakparti gyalogos- és kerékpáros infrastruktúrát is.

Karácsony Gergely Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester … Tovább

A kivitelezési munkálatok a közművek kiváltásával már idén ősszel megkezdődnek. A nagyobb horderejű építkezések a tervek szerint 2027-ben indulnak el a Műegyetem rakparton és a teljes nyomvonalon, míg az új villamosvonal átadása a szerződés alapján három év múlva várható.

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala