Egyezség a kormány és a főváros között: zöld utat kapott az új Duna-parti villamosvonal

A beruházás előkészítését szolgáló első egyeztetésen a kivitelező, a beruházó és a műszaki ellenőr mellett Karácsony Gergely főpolgármester, valamint a Budapesti Közlekedési Központ vezetői is részt vettek. Vitézy Dávid beszámolója alapján a találkozó azért is bír kiemelkedő jelentőséggel, mert
hosszú idő után először zajlott érdemi, már a konkrét kivitelezési terveket érintő egyeztetés a kormány és a főváros között.
A tervek szerint a Szent Gellért tértől induló új vonal a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon vezet majd végig. A villamos a Duna-parton, a Műegyetem központi épülete előtt és a Petőfi híd alatt elhaladva érinti az ELTE campusát és az Infopark térségét. Ezt követően a járatok a Rákóczi híd budai hídfőjétől a Kopaszi-gát és a BudaPart városnegyed felé veszik az irányt, a végállomás pedig ideiglenesen a Budafoki útnál lesz, ahonnan a jövőben déli irányba tervezik meghosszabbítani a hálózatot.
A beruházás keretében a villamospálya kiépítése mellett hét akadálymentesített megállópárt is létesítenek. A szinte teljes hosszában füvesített vágányok mellett új zöldfelületeket alakítanak ki, valamint korszerűsítik a rakparti gyalogos- és kerékpáros infrastruktúrát is.
A kivitelezési munkálatok a közművek kiváltásával már idén ősszel megkezdődnek. A nagyobb horderejű építkezések a tervek szerint 2027-ben indulnak el a Műegyetem rakparton és a teljes nyomvonalon, míg az új villamosvonal átadása a szerződés alapján három év múlva várható.
Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala
Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Vitézy Dávid: nagy változások jönnek a közlekedésben
Elindult a társadalmi egyeztetés.
Megbukott a rettegett diktátor, most történelmi megállapodásra készül a két szomszédos ország
Új alapokra helyezik a kapcsolatot.
A világ egyik legfontosabb iparága függ ettől a szűk piactól – Alig néhány cég kezében a kulcs, nagy rali jöhet
Nagyon kicsi piac, nagyon izgalmas lehetőség.
Ez még hiányzott: megszólaltak a Közel-Keletet rettegésben tartó lázadók
A Vörös-tengeren még pont tudnak közlekedni a hajók, de nem biztos, hogy sokáig.
Új korszakot sürgetnek a magyar lakásoknál: átfogó, hosszú távú állami koncepció kell
Reformokat javasol a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület.
Hiába ütik a forintot, nagyot ment a magyar tőzsde
Főként az OTP-nek köszönhetően.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.
Feljelentést tesz az Orbán-kormány Gondosóra programja miatt az Integritás Hatóság
A Magyar-kormány pedig felülvizsgálja a projektet.
Forint vs. euró: rövid távon nyerő, hosszú távon kérdéses
Az első félév forinterősödése nagyon érzékenyen érintette azokat, akik a korábbi árfolyamgyengítő jegybanki politika ellen védekezve euróban takarítottak meg. A forint vs. euró kérdésben
A talán legfontosabb gazdasági mutató nem is gazdasági - várható élettartam a régiónkban
Harminc év alatt majdnem egy évtizeddel hosszabb lett az élet a BB tengely országaiban - de nem mindenhol ugyanúgy. Miközben Észtország történelmi felzárkózást hajtott végre,... The post A ta
Hiába drágultak tovább a lakások, öt nagyvárosban mégis könnyebb lett a vásárlás
A lakások 2026-ban sem lettek olcsóbbak, az országos nettó átlagkereset azonban olyan ütemben emelkedett, hogy a vizsgált hat nagyvárosból ötben kevesebbet kell dolgozni, hogy lehessen megvásár
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.
Döntött a dán kormány: drasztikusan átírják a termelés szabályait
Komolyan veszik a zöldítést.
Dermesztő jóslat jött: aki lefejleszti a szuperintelligenciát, azé lesz minden?
Ránk ijesztettek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!