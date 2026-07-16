Elkerülhetetlen a fordulat Debrecenben: merre megy a lakáspiac?

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Debrecen az elmúlt bő évtizedben látványos léptékváltáson ment keresztül: a korábbi munkahelyhiányt mára erős gazdasági expanzió váltotta fel. A drasztikus gazdasági növekedés és a beáramló munkaerő komoly kihívások elé állította a helyi lakáspiacot is, amire magánszektor szereplői eltérő stratégiákkal reagálnak. Szabó Sándor, a SZINORG Universal Zrt. vezérigazgatója és igazgatósági tagja a konferencián elmondta, hogy a cégcsoport legutóbbi nagyobb, értékesítési célú lakóprojektje a 2017-ben elkészült, 237 lakásos Dóczy Lakópark volt, azóta pedig elsősorban a bérleti piac erősödését tapasztalják, amelyet a Debreceni Egyetem jelentős hallgatói bázisa is támogat.

Az ipari boom volt az első ütem, majd a szállodai kapacitások jelentették a második fontos területet, ahol változás történt Debrecenben, hiszen ezekhez a cégekhez jelentős számú új munkavállaló érkezett a városba.

Ők tartósan, vagy az építés, a telepítés, illetve a betanítás időszakában vannak jelen. Most már azt tapasztaljuk, és azt reméljük, hogy ez a kereslet tartósan itt is marad. Ezekhez a nemzetközi cégekhez ugyanis külföldről is jelentős számban érkeznek partnerek.

Innen érdemes áttérni a lakáspiacra, ahol Debrecent két jelentős hatás éri. Egyrészt folyamatosan fejlődik a Debreceni Egyetem, ahol a hallgatói létszám az évek során folyamatosan növekedett. Már majdnem 10 000 olyan diák tanul itt, aki valamilyen külföldi országból érkezett. Másrészt az ipari fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt időszakban közel 20 000 új munkahely jött létre. Ezeknek az új munkahelyeknek jelentős részét most már betöltötték: részben debreceniek, részben Debrecenbe érkező családok." - hangzott el a videóinterjúban.

A bérlakáspiac: Magyarországon még nem sikerült meghonosítani

Régóta foglalkoztatja a szakmát, hogyan lehetne a bérlakáspiacot Magyarországon is meghonosítani, hiszen számos nemzetközi példa van erre. Szabó Sándor szerint ennek egy nagyon fontos eleme az ügyféloldali edukáció lenne.

Mi, magyarok, alapvetően a tulajdont szeretjük. Sokaknak gyermekkori vágya, hogy legyen saját lakása, és van egy természetes idegenkedés attól, hogy béreljenek. Tehát biztosan van ezen a területen edukációs feladat is.

Ezenkívül számos jogi és finanszírozási kérdés van, amelyet a szabályozóknak meg kell oldaniuk, és nekünk, fejlesztőknek is tudnunk kell reagálni ezekre. Az biztos, hogy ma már nagyon drágák az ingatlanok és nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy elértük az ingatlanárak végét. Az ügyfeleknek alternatívát kell adni arra, hogy jó minőségű lakásokat, ellenőrzött körülmények között tudjanak bérelni." - mondta el a vezérigazgató.

Címlapkép forrása: Portfolio

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