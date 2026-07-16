Elkerülhetetlen a fordulat Debrecenben: merre megy a lakáspiac?
Debrecen az elmúlt bő évtizedben látványos léptékváltáson ment keresztül: a korábbi munkahelyhiányt mára erős gazdasági expanzió váltotta fel. A drasztikus gazdasági növekedés és a beáramló munkaerő komoly kihívások elé állította a helyi lakáspiacot is, amire magánszektor szereplői eltérő stratégiákkal reagálnak. Szabó Sándor, a SZINORG Universal Zrt. vezérigazgatója és igazgatósági tagja a konferencián elmondta, hogy a cégcsoport legutóbbi nagyobb, értékesítési célú lakóprojektje a 2017-ben elkészült, 237 lakásos Dóczy Lakópark volt, azóta pedig elsősorban a bérleti piac erősödését tapasztalják, amelyet a Debreceni Egyetem jelentős hallgatói bázisa is támogat.
Az ipari boom volt az első ütem, majd a szállodai kapacitások jelentették a második fontos területet, ahol változás történt Debrecenben, hiszen ezekhez a cégekhez jelentős számú új munkavállaló érkezett a városba.
Ők tartósan, vagy az építés, a telepítés, illetve a betanítás időszakában vannak jelen. Most már azt tapasztaljuk, és azt reméljük, hogy ez a kereslet tartósan itt is marad. Ezekhez a nemzetközi cégekhez ugyanis külföldről is jelentős számban érkeznek partnerek.
Innen érdemes áttérni a lakáspiacra, ahol Debrecent két jelentős hatás éri. Egyrészt folyamatosan fejlődik a Debreceni Egyetem, ahol a hallgatói létszám az évek során folyamatosan növekedett. Már majdnem 10 000 olyan diák tanul itt, aki valamilyen külföldi országból érkezett. Másrészt az ipari fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt időszakban közel 20 000 új munkahely jött létre. Ezeknek az új munkahelyeknek jelentős részét most már betöltötték: részben debreceniek, részben Debrecenbe érkező családok." - hangzott el a videóinterjúban.
A bérlakáspiac: Magyarországon még nem sikerült meghonosítani
Régóta foglalkoztatja a szakmát, hogyan lehetne a bérlakáspiacot Magyarországon is meghonosítani, hiszen számos nemzetközi példa van erre. Szabó Sándor szerint ennek egy nagyon fontos eleme az ügyféloldali edukáció lenne.
Mi, magyarok, alapvetően a tulajdont szeretjük. Sokaknak gyermekkori vágya, hogy legyen saját lakása, és van egy természetes idegenkedés attól, hogy béreljenek. Tehát biztosan van ezen a területen edukációs feladat is.
Ezenkívül számos jogi és finanszírozási kérdés van, amelyet a szabályozóknak meg kell oldaniuk, és nekünk, fejlesztőknek is tudnunk kell reagálni ezekre. Az biztos, hogy ma már nagyon drágák az ingatlanok és nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy elértük az ingatlanárak végét. Az ügyfeleknek alternatívát kell adni arra, hogy jó minőségű lakásokat, ellenőrzött körülmények között tudjanak bérelni." - mondta el a vezérigazgató.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiderült, hogyan állnak a magyar gáztárolók a tél előtt
Nagyon visszaesett a kivitel.
Magyar Péter: a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány
Jön a Baross Gábor Program.
A bűnözés fellegvárává válik Budapest – Öt pontban sürgetnek azonnali intézkedéseket kerületi polgármesterek
Rohamosan romlik a közbiztonság a fővárosban.
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára!
Megjöttek a friss adatok.
Masszív beruhását jelentett be az USA-ban a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója
További 100 milliárd dollárt fektet be.
Megszólalt Brüsszel Zelenszkij váratlan húzása után: "nagy meglepetés"
Kérdéseket vet fel az elnök döntése.
Több mint tízszeres (!) túlárazás is előfordult a Balásy-cégek kormánynak végzett munkája során
Egy netes visszaszámláló megtervezése 66 óra programozást igényelt a papírok szerint.
Megszólalt a Mol az üzemanyagárakról
Szerintük nincs szükség extra tartalékokra.
Már az AI fizet a kártyáddal Magyarországon - új lehetőségek a lakossági és vállalati bankolásban
Három hét alatt két magyar bank is engedélyezte, hogy egy mesterséges intelligencia a nevedben fizessen. Májusban előbb az OTP Bank, majd a Gránit Bank hajtott végre ilyen tranzakciót, júliusban
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Dermesztő jóslat jött: aki lefejleszti a szuperintelligenciát, azé lesz minden?
Ránk ijesztettek.
Órákon belül elbúcsúzhatunk kedvenc állampapírjainktól − Meddig folytatódhat a kamatvágás?
Kérdés, hogy megéri-e még ezek után az államnak hitelezni.
Mutatunk egy magyar részvényt, amire érdemes lehet odafigyelni
Bárány Kristóffal, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnökével beszélgettünk.