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Ingatlan

Három héten keresztül rövidített útvonalon jár a ráckevei HÉV

MTI
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Karbantartás miatt július 18-tól augusztus 10-ig csak a budapesti Közvágóhíd és Szigetszentmiklós-Gyártelep között jár a H6-os (ráckevei) HÉV – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

A BKK tájékoztatása szerint

a jelzett időszakban a kimaradó szakaszon a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő VOLÁN-járatokkal lehet majd utazni.

További információk a MÁV-csoport weboldalán olvashatók.

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