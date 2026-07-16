Így próbálják megakadályozni a tömeges lakásvesztést Amerikában

Emma egy munkásosztálybeli negyed az amerikai Asheville külterületén, ahol főleg a filmekből ismert mobilházakban élnek a közösségek. A megfizethetőségi szakadék itt különösen látványos: a helyi szervezet, a PODER Emma számításai szerint 2011 és a 2024 szeptemberi Helene hurrikán közötti időszakban az ingatlanárak 210 százalékkal nőttek, miközben a megyei medián családi jövedelem mindössze 83 százalékkal emelkedett. A hurrikán után a helyzet tovább romlott, mivel a katasztrófa utáni újjáépítés megnövelte a megfizethető lakhatás iránti keresletet, és fokozta a rövid távú lakáskiadásokból eredő piaci nyomást.
A helyi érdekképviselők ezért felismerték, hogy valós idejű, közösségi tulajdonú adatokra van szükség: a Local Data for Equitable Communitieses program támogatásával a PODER Emma helyi lakosokat és partnerszervezeteket mozgósított, hogy lakhatási felméréssel, valamint egy elemző eszközzel időben felismerhessék a lakásvesztés és a kilakoltatás korai jeleit.
A szervezet 22 helyi lakost képzett ki az adatgyűjtés módszertanára, akikkel közösen alakították ki a kérdőívet. A közösségi kutatók több mint 500 ajtón kopogtattak be, és végül 200 kérdőívet töltöttek ki a mobilházakban élőkkel, akik beszámoltak otthonaik állapotáról és a felújításhoz szükséges források hiányáról.
A leggyakoribb problémának a mobilházak lábazati burkolatának cseréje bizonyult, amely az ingatlanok 26 százalékánál vált szükségessé, de a lakók gyakran jelezték
- a padlózat,
- a falak,
- a nyílászárók és
- a vízvezeték-rendszer meghibásodását is.
Ezzel párhuzamosan a megfizethető lakhatás biztosításán dolgozó szervezetek, köztük a Habitat for Humanity, és a nonprofit fejlesztők arra keresték a választ, hogy melyik telkek alkalmasak leginkább a jövőbeli lakásépítésekre. A PODER Emma egy könnyen kezelhető elemző rendszert hozott létre, amely többek között
- a beépítetlenség,
- az övezeti besorolás,
- a környezeti veszélyek és
- a tulajdonviszonyok alapján is szűrhető.
Ez az eszköz segít abban, hogy a társadalmi célú fejlesztők gyorsabban jussanak hozzá ezekhez a telkekhez, mint a profitorientált magáncégek, amelyek piaci alapú, magasabb bérleti díjakat szabnának meg.
Az adatgyűjtés során a szervezet folyamatosan tájékoztatta a lakosságot, és műhelymunka keretében értelmezték az eredményeket egy úgynevezett "problémafa" módszer segítségével, amely a látható tünetektől a mélyebb, strukturális okok felé terelte a figyelmet. Kiderült például, hogy sok lakó rendelkezik a felújításhoz szükséges szaktudással, ám az alapanyagok hiányoznak, ezért felmerült az építőanyagok nagy tételben történő, kedvezményes beszerzése, valamint egy helyi szakipari vállalkozói jegyzék összeállítása.
Az Emma negyedben szerzett tapasztalatok más településeken is jól hasznosíthatók, ahol hasonló feszültség feszül a lakhatási költségek és a jövedelmek között, miközben
a klímaváltozás okozta egyre gyakoribb természeti katasztrófák tovább veszélyeztetik a lakhatás biztonságát.
A PODER Emma modellje rámutat arra, hogy
- a helyi közösség középpontba állításával,
- az átfogó lakhatási adatok gyűjtésével és
- a lakosság aktív bevonásával olyan fenntartható infrastruktúra hozható létre, amely hosszú távok támogatja a helyi döntéshozatalt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Most dől el az irány a népszerű befektetésben, erre figyel most mindenki
Nagy elmozdulásra számítunk.
Ez már az új kormánynak szól: rekord szintre nőtt a magyar vállalkozások üzleti hangulata
Megjelent a VOSZ Barométer index friss jelentése.
Rettegnek a republikánusok attól, amit Trump ma művelni fog
Így csak még nehezebb helyzetben lesz a párt.
Új vezérigazgató-helyettest nevezett ki a CIG Pannónia
Kaminski Dániel személyében.
"Nem jön ki a matek" - Alapjaiban változhat meg minden, ha bejön az AI-cégek mesterterve
Gonda Gáborral, a Magyar Telekom vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk.
A 2026-os költségvetésről és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról tárgyal a parlament jövő héten
Közlekedési reform is terítéken lesz.
Már az AI fizet a kártyáddal Magyarországon - új lehetőségek a lakossági és vállalati bankolásban
Három hét alatt két magyar bank is engedélyezte, hogy egy mesterséges intelligencia a nevedben fizessen. Májusban előbb az OTP Bank, majd a Gránit Bank hajtott végre ilyen tranzakciót, júliusban
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Dermesztő jóslat jött: aki lefejleszti a szuperintelligenciát, azé lesz minden?
Ránk ijesztettek.
Órákon belül elbúcsúzhatunk kedvenc állampapírjainktól − Meddig folytatódhat a kamatvágás?
Kérdés, hogy megéri-e még ezek után az államnak hitelezni.
Mutatunk egy magyar részvényt, amire érdemes lehet odafigyelni
Bárány Kristóffal, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnökével beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!