Így próbálják megakadályozni a tömeges lakásvesztést Amerikában

Ahogy Európában, az Egyesült Államokban is lakhatási válság van, egyik oka pedig az, hogy a jövedelmek elmaradtak a lakhatási költségek növekedési ütemétől. Egy korábban hurrikán sújtotta észak-karolinai városban egy helyi szervezet olyan közösségi alapú adatgyűjtési módszert dolgozott ki, amely a lakók bevonásával járul hozzá a lakhatás stabilitásához, ezzel lehetséges példát mutatva más településeknek is - írja az Urban Institute.

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Emma egy munkásosztálybeli negyed az amerikai Asheville külterületén, ahol főleg a filmekből ismert mobilházakban élnek a közösségek. A megfizethetőségi szakadék itt különösen látványos: a helyi szervezet, a PODER Emma számításai szerint 2011 és a 2024 szeptemberi Helene hurrikán közötti időszakban az ingatlanárak 210 százalékkal nőttek, miközben a megyei medián családi jövedelem mindössze 83 százalékkal emelkedett. A hurrikán után a helyzet tovább romlott, mivel a katasztrófa utáni újjáépítés megnövelte a megfizethető lakhatás iránti keresletet, és fokozta a rövid távú lakáskiadásokból eredő piaci nyomást.

A helyi érdekképviselők ezért felismerték, hogy valós idejű, közösségi tulajdonú adatokra van szükség: a Local Data for Equitable Communitieses program támogatásával a PODER Emma helyi lakosokat és partnerszervezeteket mozgósított, hogy lakhatási felméréssel, valamint egy elemző eszközzel időben felismerhessék a lakásvesztés és a kilakoltatás korai jeleit.

A szervezet 22 helyi lakost képzett ki az adatgyűjtés módszertanára, akikkel közösen alakították ki a kérdőívet. A közösségi kutatók több mint 500 ajtón kopogtattak be, és végül 200 kérdőívet töltöttek ki a mobilházakban élőkkel, akik beszámoltak otthonaik állapotáról és a felújításhoz szükséges források hiányáról.

A leggyakoribb problémának a mobilházak lábazati burkolatának cseréje bizonyult, amely az ingatlanok 26 százalékánál vált szükségessé, de a lakók gyakran jelezték

a padlózat,

a falak,

a nyílászárók és

a vízvezeték-rendszer meghibásodását is.

Ezzel párhuzamosan a megfizethető lakhatás biztosításán dolgozó szervezetek, köztük a Habitat for Humanity, és a nonprofit fejlesztők arra keresték a választ, hogy melyik telkek alkalmasak leginkább a jövőbeli lakásépítésekre. A PODER Emma egy könnyen kezelhető elemző rendszert hozott létre, amely többek között

a beépítetlenség,

az övezeti besorolás,

a környezeti veszélyek és

a tulajdonviszonyok alapján is szűrhető.

Ez az eszköz segít abban, hogy a társadalmi célú fejlesztők gyorsabban jussanak hozzá ezekhez a telkekhez, mint a profitorientált magáncégek, amelyek piaci alapú, magasabb bérleti díjakat szabnának meg.

Az adatgyűjtés során a szervezet folyamatosan tájékoztatta a lakosságot, és műhelymunka keretében értelmezték az eredményeket egy úgynevezett "problémafa" módszer segítségével, amely a látható tünetektől a mélyebb, strukturális okok felé terelte a figyelmet. Kiderült például, hogy sok lakó rendelkezik a felújításhoz szükséges szaktudással, ám az alapanyagok hiányoznak, ezért felmerült az építőanyagok nagy tételben történő, kedvezményes beszerzése, valamint egy helyi szakipari vállalkozói jegyzék összeállítása.

Az Emma negyedben szerzett tapasztalatok más településeken is jól hasznosíthatók, ahol hasonló feszültség feszül a lakhatási költségek és a jövedelmek között, miközben

a klímaváltozás okozta egyre gyakoribb természeti katasztrófák tovább veszélyeztetik a lakhatás biztonságát.

A PODER Emma modellje rámutat arra, hogy

a helyi közösség középpontba állításával,

az átfogó lakhatási adatok gyűjtésével és

a lakosság aktív bevonásával olyan fenntartható infrastruktúra hozható létre, amely hosszú távok támogatja a helyi döntéshozatalt.

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