Kitiltják a nagytőkét a családi házak piacáról Amerikában, mi baj történhet?

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Donald Trump elnöki vétója – azaz az aláírás megtagadása – ellenére is

hatályba lépett a 21st Century ROAD to Housing Act.

A jogszabály értelmében a 350-nél több családi házzal rendelkező befektetők nem vásárolhatnak további ingatlanokat a meglévő lakásállományból. Ez alól mindössze néhány kivétel akad, így például

megvásárolhatók a hagyományos vevők elkerülte, erősen felújításra szoruló házak,

valamint azok az ingatlanok, amelyek esetében a bérlőnek lehetősége van a későbbi tulajdonszerzésre.

Az új szabályozás gyakorlatilag véget vet az elmúlt másfél évtizedben népszerű, úgynevezett szórt elhelyezkedésű (scattered-site) stratégiának, amellyel a nagybefektetők hatalmas családi házas portfóliókat halmoztak fel.

A törvény ehelyett a kifejezetten bérbeadásra épülő ingatlanfejlesztések (build-to-rent) felé tereli a tőkét.

Ez ugyan nagyobb fejlesztési kockázatvállalással jár, cserébe viszont az egy tömbben megépített lakóparkok üzemeltetése és karbantartása jóval olcsóbb, mint a szórtan elhelyezkedő ingatlanoké. Ráadásul ez a szegmens a többlakásos bérházakhoz hasonlóan mentesül a korlátozások alól.

A befektetőket ugyanakkor aggodalommal tölti el, hogy a korlátozásokat a kongresszusi képviselők pártállástól függetlenül, szinte egyhangúlag támogatták. Mivel a Wall Street-i bérbeadókat sújtó intézkedések rendkívül népszerűek a választók körében, a lakáspiaci befektetőknek mostantól számolniuk kell azzal, hogy

egy jövőbeli kormányzat akár tovább is szigoríthatja a szabályokat.

A bérbeadásra épülő projektek hozamai nem tűnnek elég vonzónak a vállalt kockázatokhoz képest. A CBRE adatai szerint az ilyen fejlesztések átlagos tőkésítési rátája, az úgynevezett cap rate 5 és 5,5 százalék között alakul, miközben a tízéves amerikai államkötvények hozama jelenleg 4,6 százalék körül mozog. Ráadásul az ilyen típusú lakóparkokat nehezebb értékesíteni, hiszen míg a különálló családi házakat a befektetők a lakossági vevőknek akár 10-20 százalékos prémiummal is eladhatják, addig az egybefüggő bérlakónegyedeket a helyi övezeti szabályozások miatt sokszor egyáltalán nem lehet lakásonként értékesíteni.

A bérbeadók ennek hatására már most elkezdték csökkenteni a kitettségüket. A ResiClub adatai szerint az idei második negyedévben nyolc nagy intézményi befektető nettó eladóvá vált, és összesen több mint 3000 házat értékesített, ami az előző év azonos időszakához képest ötszörös növekedést jelent.

Bár ez a mennyiség még nem elegendő a lakásárak érdemi befolyásolásához, jól jelzi a piaci szereplők portfólió-átstrukturálási szándékát.

Ez a folyamat a legnagyobb tőzsdén jegyzett bérbeadóknak, így az American Homes 4 Rentnek és az Invitation Homesnak, valamint az olyan magántőkés óriásoknak kedvezhet, mint a Blackstone tulajdonában lévő Home Partners of America vagy a Cerberushoz tartozó FirstKey Homes, hiszen ők képesek felvásárolni a kisebb versenytársak állományát.

A piacról kivonuló tőke miatt ugyanakkor

szűkülhet a bérlakás-kínálat, ami a bérleti díjak további emelkedéséhez vezethet.

Ez a forgatókönyv pedig éppen annak a rétegnek ártana a legtöbbet, amelyen a jogalkotók segíteni szerettek volna, vagyis a saját otthon megteremtésére törekvő bérlőknek.

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