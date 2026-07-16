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Lép a kormány: megszületett a döntés a magyarokat veszélyeztető azbeszt ügyében
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Lép a kormány: megszületett a döntés a magyarokat veszélyeztető azbeszt ügyében

Portfolio
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Kormányzati döntés született az őrségi azbeszthelyzet rendezéséről. A hírt Gajdos László egy helyi lakossági fórumon jelentette be, hangsúlyozva, hogy az emberi egészség védelmében nem fogadhatók el félmegoldások - tudósított a Gajdos László - TISZA.

Gajdos László Őr Zoltán polgármester meghívására látogatott az Őrségbe, ahol a térség vezetőivel és a helyi lakosokkal egyeztetett a problémáról.

A megbeszélések során teljes egyetértés mutatkozott a résztvevők között abban, hogy az egészség megóvása a legfontosabb prioritás.

A fórumon jelentették be elsőként, hogy

a legutóbbi kormányülésen határozat született az azbesztprobléma megoldásáról.

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A kormányzati intézkedés pontos részleteiről a soron következő kormányszóvivői tájékoztatón nyújtanak majd hivatalos és részletes tájékoztatást.

A leginkább a nyugati országrészt érintő azbesztbotrányról több ízben írtunk:

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