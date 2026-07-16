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Módosul Csepel közlekedése a hétvégén

MTI
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A Csepel Napja rendezvény miatt módosul az arra közlekedő BKK-járatok útvonala szombattól vasárnap hajnalig – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

A közlemény szerint

koncertet tartanak Csepelen a Szent Imre téren szombat este, ezért már hajnali 4 órától vasárnap hajnali 4 óráig lezárják a Szent Imre tér déli, Károli Gáspár utcai szakaszát a Kossuth Lajos utca és a II. Rákóczi Ferenc út között.

A forgalomkorlátozás miatt változik a 38-as buszcsalád, valamint a 35-ös, a 151-es és a 152-es buszjáratok útvonala – jelezték.

Kifejtették, hogy a 38-as, a 38A, a 138-as, a 238-as autóbuszok Szigetszentmiklós, Lakihegy, illetve budatétényi vasútállomás (Campona) felé a II. Rákóczi Ferenc út helyett a Kossuth Lajos utcában közlekednek, és az érintett megállókban állnak meg.

  • A 35-ös autóbusz Szentlőrinci úti lakótelep felé a Kossuth Lajos utca helyett a II. Rákóczi Ferenc úton közlekedik, és az érintett megállókban áll meg;
  • a 151-es autóbusz a Gubacsi híd irányába a Szent Imre téren a II. Rákóczi Ferenc úton található megálló helyett a Kossuth Lajos utcában áll meg;
  • a 152-es autóbusz nem érinti a II. Rákóczi Ferenc úti Szent Imre tér megállót – áll a közleményben.

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