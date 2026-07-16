Módosul Csepel közlekedése a hétvégén

A Csepel Napja rendezvény miatt módosul az arra közlekedő BKK-járatok útvonala szombattól vasárnap hajnalig – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

A közlemény szerint

koncertet tartanak Csepelen a Szent Imre téren szombat este, ezért már hajnali 4 órától vasárnap hajnali 4 óráig lezárják a Szent Imre tér déli, Károli Gáspár utcai szakaszát a Kossuth Lajos utca és a II. Rákóczi Ferenc út között.

A forgalomkorlátozás miatt változik a 38-as buszcsalád, valamint a 35-ös, a 151-es és a 152-es buszjáratok útvonala – jelezték.

Kifejtették, hogy a 38-as, a 38A, a 138-as, a 238-as autóbuszok Szigetszentmiklós, Lakihegy, illetve budatétényi vasútállomás (Campona) felé a II. Rákóczi Ferenc út helyett a Kossuth Lajos utcában közlekednek, és az érintett megállókban állnak meg.