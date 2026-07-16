Nagy fordulat a magyar lakáspiacon: tömegesen adják el ingatlanjaikat a fővárosi befektetők

Kettévált a hazai ingatlanpiac befektetői oldala, ugyanis miközben Budapesten rekordot döntött a korábban befektetési céllal vásárolt lakások értékesítése, addig vidéken egy év alatt jelentősen megnőtt a befektetési célú vételek aránya - közölte a Duna House. A fővárosban a kieső befektetői keresletet az első lakást vásárlók vették át, ami a piac lassulását és a vevők alkupozíciójának javulását eredményezte.

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A Duna House adatai szerint

az idei második negyedévben a budapesti lakáseladások 48 százalékát a korábbi befektetések realizálása tette ki, ami folyamatos növekedést mutat a tavaly év végi 34 százalékhoz képest.

Ezzel szemben a fővárosi vevői oldalon a befektetők aránya 32 százalékra mérséklődött. Vidéken az eladói oldalon hasonló, bár enyhébb emelkedés tapasztalható, a vásárlások terén viszont megfordult a trend, hiszen

a korábbi 20 százalék alatti szintről a második negyedévre 27 százalékra ugrott a befektetési célú tranzakciók aránya.

A jelenség hátterében az áll, hogy a befektetői tőke nem tűnt el, csupán átcsoportosult, így a tulajdonosok a magas budapesti árakat kihasználva realizálják a nyereséget, majd a kedvezőbb árfekvésű vidéki piacokon keresnek új lehetőségeket.

A fővárosban a visszaszoruló befektetői keresletet az első lakást vásárlók pótolják, akik jelenleg a vevők 40 százalékát teszik ki. Ez az eltolódás az állami támogatások, köztük az Otthon Start Program indulásával vette kezdetét, amelynek hatására az első lakásvásárlók aránya a korábbi 19 százalékról hirtelen megugrott, és azóta is stabil maradt. A statisztikákból jól látszik a folyamat időbeli eltolódása, mivel a befektetők először a vásárlásoktól léptek vissza, így a vevői kör már tavaly ősszel átalakult, a meglévő ingatlanportfóliók tömeges értékesítési hulláma azonban érdemben csak az idei évben indult be.

A vásárlói összetétel megváltozása a piac dinamikájára is érezhető hatással van. Mivel az első lakásukat keresők jellemzően árérzékenyebbek és megfontoltabban hoznak döntést, mint a befektetők, az értékesítési idő észrevehetően meghosszabbodott. A budapesti panellakások eladási ideje egy év alatt majdnem a duplájára emelkedett, Budán például 45 napról 81 napra nőtt. Ezzel párhuzamosan a vevők alkupozíciója is erősödött, hiszen ugyanebben a szegmensben a sikeres alku átlagos mértéke 2 százalékról 4 százalékra bővült.

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