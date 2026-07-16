Nincs azbeszttartalmú útépítő kő Keszthelyen

Nincs azbeszttartalmú, veszélyes útépítő kő Keszthelyen – ezt állapította meg az akkreditált labormérés, amelyet az önkormányzat lakossági bejelentés nyomán rendelt el. A város öt pontján, összesen ötmillió forintból elvégzett vizsgálat szerint a burkolatból nem került azbeszt a levegőbe. A bejelentőt feltehetően az antigonit kőzet téveszthette meg, amelynek azonban nincs azbeszttartalma. Az önkormányzat a lakosság megnyugtatása érdekében döntött a független vizsgálat mellett, amelynek eredménye az előzetes várakozásokat igazolta.

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Nincs azbeszttartalmú, veszélyes útépítő kő Keszthelyen - állapította meg egy akkreditált laborbanvizsgálat, amelyet Keszthely önkormányzata rendelt el lakossági bejelentést követően - közölte Tóth Gergely, a város polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján. A polgármester hangsúlyozta, hogy bár a kormányhivatal és az állami szervek feladata, hogy kivizsgálják az ilyen jellegű bejelentéseket, az önkormányzat saját költségén rendelte el a kőzet vizsgálatát.

Mind az öt esetben azt állapították meg, hogy a burkolatból nem került azbeszt a levegőbe.

Korábban Ausztriában négy bányát zártak be, amelyekből Magyarországra került azbeszttartalmú kőzet - ezek rengeteg nyugat-magyarországi településen okoznak most egészségügyi kockázatot.

Mivel

a Keszthelyi-hegységben öt működő bánya van, és az ott bányászott kő alkalmas útburkolásra,

ezért gazdaságilag nem érte volna meg Ausztriából követ szállítani Keszthelyre. Hozzáfűzte: a lakosság megnyugtatására rendelték el a vizsgálatokat, melyek végül igazolták az előzetes várakozásokat.

Keszthely térségében több helyen használják az antigonit kőzetet, ez tévesztette meg a bejelentőt, ám ennek a kőzetnek nincs azbeszttartalma, minden további nélkül használható a közterületeken.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor