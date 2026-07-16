FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Nincs azbeszttartalmú útépítő kő Keszthelyen
Ingatlan

Nincs azbeszttartalmú útépítő kő Keszthelyen

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nincs azbeszttartalmú, veszélyes útépítő kő Keszthelyen – ezt állapította meg az akkreditált labormérés, amelyet az önkormányzat lakossági bejelentés nyomán rendelt el. A város öt pontján, összesen ötmillió forintból elvégzett vizsgálat szerint a burkolatból nem került azbeszt a levegőbe. A bejelentőt feltehetően az antigonit kőzet téveszthette meg, amelynek azonban nincs azbeszttartalma. Az önkormányzat a lakosság megnyugtatása érdekében döntött a független vizsgálat mellett, amelynek eredménye az előzetes várakozásokat igazolta.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

Nincs azbeszttartalmú, veszélyes útépítő kő Keszthelyen - állapította meg egy akkreditált laborbanvizsgálat, amelyet Keszthely önkormányzata rendelt el lakossági bejelentést követően - közölte Tóth Gergely, a város polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján. A polgármester hangsúlyozta, hogy bár a kormányhivatal és az állami szervek feladata, hogy kivizsgálják az ilyen jellegű bejelentéseket, az önkormányzat saját költségén rendelte el a kőzet vizsgálatát.

Mind az öt esetben azt állapították meg, hogy a burkolatból nem került azbeszt a levegőbe.

Korábban Ausztriában négy bányát zártak be, amelyekből Magyarországra került azbeszttartalmú kőzet - ezek rengeteg nyugat-magyarországi településen okoznak most egészségügyi kockázatot.

Mivel

Még több Ingatlan

Vitézy Dávid szerint a fővárosnak kell lépnie Rákosrendezőn

Három héten keresztül rövidített útvonalon jár a ráckevei HÉV

Így próbálják megakadályozni a tömeges lakásvesztést Amerikában

a Keszthelyi-hegységben öt működő bánya van, és az ott bányászott kő alkalmas útburkolásra,

ezért gazdaságilag nem érte volna meg Ausztriából követ szállítani Keszthelyre. Hozzáfűzte: a lakosság megnyugtatására rendelték el a vizsgálatokat, melyek végül igazolták az előzetes várakozásokat.

Keszthely térségében több helyen használják az antigonit kőzetet, ez tévesztette meg a bejelentőt, ám ennek a kőzetnek nincs azbeszttartalma, minden további nélkül használható a közterületeken.

Kapcsolódó cikkünk

Lép a kormány: megszületett a döntés a magyarokat veszélyeztető azbeszt ügyében

A hétre ígért döntést azbeszt-ügyben a kormány a szombathelyi polgármesternek

Újabb helyszíneken találtak azbeszttel szennyezett kőzúzalékot

Azbesztszennyezés Magyarországon: elindul a térkép

Mérgező aszfalt boríthatja Bécs több útját, azbesztet talált a Greenpeace

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Különös időjárási jelenség csapott le Horvátországban: elmenekültek a partról a turisták
Nagy fordulat a magyar lakáspiacon: tömegesen adják el ingatlanjaikat a fővárosi befektetők
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility