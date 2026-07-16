Nincs megállás: komoly lejtőn a hazai irodapiac

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A budapesti modern irodapiac teljes állománya jelenleg megközelíti a 4,5 millió négyzetmétert, ennek döntő többsége spekulatív fejlesztésű, főként A-kategóriás épület. Nagyjából egymillió négyzetmétert a saját tulajdonú irodák tesznek ki. A tavaszi hónapokban a kínálat még minimálisan szűkült is, miután egy közel kilencezer négyzetméteres spekulatív irodaházat funkcióváltás miatt kivontak a piacról. Érdekes fejlemény, hogy a Váci úti irodafolyosó, amely korábban a fővárosi irodapiac legaktívabb területe volt, ebben a negyedévben már csak a harmadik, 20%-os részesedéssel: a legmagasabb bérlői aktivitást az április-júniusi időszakban a legutóbbi negyedévhez hasonlóan a Dél-Buda részpiacon mérték, amely a teljes kereslet 28%-át vonzotta, a második legerősebbet pedig Pest Központban, 25%-kal. a

A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) tagjai: CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Eston International, iO Partners és Robertson Hungary.

A bérlői aktivitás összességében érezhetően lassult, a teljes bérbeadás ugyanis 84 790 négyzetmétert tett ki a második negyedévben, ami 29 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A tranzakciók 62 százalékát a szerződéshosszabbítások adták, míg az új bérletek csupán a kereslet 27, a bővülések pedig mindössze 10 százalékát fedték le.

Az előbérleti megállapodások aránya elhanyagolható, mindössze 1 százalékos volt. Ha a hosszabbításokat és a saját tulajdonú tranzakciókat nem vesszük figyelembe, a nettó kereslet alig haladta meg a 31 ezer négyzetmétert. A piac lendületvesztését mutatja az is, hogy az év első felében a nettó bérbeadás 43 százalékkal zuhant 2025 azonos időszakához képest, a nettó abszorpció pedig negatív tartományba fordult.

A budapesti irodaállomány legfontosabb mutatói Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Új kínálat (m2) 5 060 0 0 50 380 42 810 0 Bériroda állomány (m2) 3 571 750 3 548 815 3 536 315 3 518 820 3 484 280 3 475 330 Saját tulajdonú irodaterületek (m2) 854 300 877 235 889 735 942 860 998 840 998 840 Teljes irodaállomány (m2) 4 426 450 4 426 050 4 426 050 4 461 680 4 483 120 4 474 170 Kihasználatlanság (m2) 622 190 565 190 595 235 557 780 539 555 544 750 Bériroda kihasználatlanság (%) 17,4% 15,9% 16,8% 15,9% 15,5% 15,7% Teljes irodapiaci kihasználatlanság (%) 14,1% 12,8% 13,4% 12,5% 12,0% 12,2% Előbérlet (m2) 0 0 22 185 6 045 0 595 Új bérleti szerződés (m2) 44 430 47 440 29 145 45 710 23 890 23 170 Megújítás (m2) 42 000 47 085 4 335 81 730 61 715 52 875 Bővülés (m2) 6 540 2 515 9 285 4 350 1 840 8 150 Saját tulajdon (m2) 0 22 935 0 53 125 42 810 31 920 Bruttó bérbeadás (m2) 92 970 119 975 101 950 190 960 130 250 84 790 Korrigált nettó abszorpció (m2) -11 475 57 000 -30 040 84 015 50 770 -8 465 Forrás: BRF, Portfolio

A kihasználatlanság minimálisan nőtt az év elejéhez képest, így a bruttó üresedési ráta 12,2 százalékon állt a negyedév végén, a nettó pedig 15,7% százalákon. A legkevesebb üres irodát a Központi Buda (6,4%) és az Észak-Buda (8,9%) részpiacokon regisztrálták, a legmagasabb, 20 százalék feletti ráta pedig továbbra is az agglomerációt jellemzi.

Forrás: BFR

Bár a megkötött bérleti szerződések száma a maga 132 darabos értékével érdemben nem változott az előző évhez képest, az átlagos tranzakcióméret 27 százalékkal, 640 négyzetméterre zsugorodott.

A negyedév legjelentősebb üzletét a dél-budai Infoparkban kötötték meg, ahol egy 6500 négyzetméteres területre írtak alá szerződéshosszabbítást és bővítést. Emellett további három, ötezer négyzetmétert meghaladó hosszabbítás történt a piacon, míg

az új szerződések közül egy 3305 négyzetméteres, a központi pesti részpiacon nyélbe ütött tranzakció volt a legnagyobb.

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