Nincs megállás: komoly lejtőn a hazai irodapiac

A budapesti modern irodapiac teljes állománya jelenleg megközelíti a 4,5 millió négyzetmétert, ennek döntő többsége spekulatív fejlesztésű, főként A-kategóriás épület. Nagyjából egymillió négyzetmétert a saját tulajdonú irodák tesznek ki. A tavaszi hónapokban a kínálat még minimálisan szűkült is, miután egy közel kilencezer négyzetméteres spekulatív irodaházat funkcióváltás miatt kivontak a piacról. Érdekes fejlemény, hogy a Váci úti irodafolyosó, amely korábban a fővárosi irodapiac legaktívabb területe volt, ebben a negyedévben már csak a harmadik, 20%-os részesedéssel: a legmagasabb bérlői aktivitást az április-júniusi időszakban a legutóbbi negyedévhez hasonlóan a Dél-Buda részpiacon mérték, amely a teljes kereslet 28%-át vonzotta, a második legerősebbet pedig Pest Központban, 25%-kal. a
A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) tagjai: CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Eston International, iO Partners és Robertson Hungary.
A bérlői aktivitás összességében érezhetően lassult, a teljes bérbeadás ugyanis 84 790 négyzetmétert tett ki a második negyedévben, ami 29 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A tranzakciók 62 százalékát a szerződéshosszabbítások adták, míg az új bérletek csupán a kereslet 27, a bővülések pedig mindössze 10 százalékát fedték le.
Az előbérleti megállapodások aránya elhanyagolható, mindössze 1 százalékos volt. Ha a hosszabbításokat és a saját tulajdonú tranzakciókat nem vesszük figyelembe, a nettó kereslet alig haladta meg a 31 ezer négyzetmétert. A piac lendületvesztését mutatja az is, hogy az év első felében a nettó bérbeadás 43 százalékkal zuhant 2025 azonos időszakához képest, a nettó abszorpció pedig negatív tartományba fordult.
|A budapesti irodaállomány legfontosabb mutatói
|Q1 2025
|Q2 2025
|Q3 2025
|Q4 2025
|Q1 2026
|Q2 2026
|Új kínálat (m2)
|5 060
|0
|0
|50 380
|42 810
|0
|Bériroda állomány (m2)
|3 571 750
|3 548 815
|3 536 315
|3 518 820
|3 484 280
|3 475 330
|Saját tulajdonú irodaterületek (m2)
|854 300
|877 235
|889 735
|942 860
|998 840
|998 840
|Teljes irodaállomány (m2)
|4 426 450
|4 426 050
|4 426 050
|4 461 680
|4 483 120
|4 474 170
|Kihasználatlanság (m2)
|622 190
|565 190
|595 235
|557 780
|539 555
|544 750
|Bériroda kihasználatlanság (%)
|17,4%
|15,9%
|16,8%
|15,9%
|15,5%
|15,7%
|Teljes irodapiaci kihasználatlanság (%)
|14,1%
|12,8%
|13,4%
|12,5%
|12,0%
|12,2%
|Előbérlet (m2)
|0
|0
|22 185
|6 045
|0
|595
|Új bérleti szerződés (m2)
|44 430
|47 440
|29 145
|45 710
|23 890
|23 170
|Megújítás (m2)
|42 000
|47 085
|4 335
|81 730
|61 715
|52 875
|Bővülés (m2)
|6 540
|2 515
|9 285
|4 350
|1 840
|8 150
|Saját tulajdon (m2)
|0
|22 935
|0
|53 125
|42 810
|31 920
|Bruttó bérbeadás (m2)
|92 970
|119 975
|101 950
|190 960
|130 250
|84 790
|Korrigált nettó abszorpció (m2)
|-11 475
|57 000
|-30 040
|84 015
|50 770
|-8 465
|Forrás: BRF, Portfolio
A kihasználatlanság minimálisan nőtt az év elejéhez képest, így a bruttó üresedési ráta 12,2 százalékon állt a negyedév végén, a nettó pedig 15,7% százalákon. A legkevesebb üres irodát a Központi Buda (6,4%) és az Észak-Buda (8,9%) részpiacokon regisztrálták, a legmagasabb, 20 százalék feletti ráta pedig továbbra is az agglomerációt jellemzi.
Bár a megkötött bérleti szerződések száma a maga 132 darabos értékével érdemben nem változott az előző évhez képest, az átlagos tranzakcióméret 27 százalékkal, 640 négyzetméterre zsugorodott.
A negyedév legjelentősebb üzletét a dél-budai Infoparkban kötötték meg, ahol egy 6500 négyzetméteres területre írtak alá szerződéshosszabbítást és bővítést. Emellett további három, ötezer négyzetmétert meghaladó hosszabbítás történt a piacon, míg
az új szerződések közül egy 3305 négyzetméteres, a központi pesti részpiacon nyélbe ütött tranzakció volt a legnagyobb.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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