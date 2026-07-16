Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Vitézy Dávid: nagy változások jönnek a közlekedésben

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A kérdőívet, amelyet Magyar Péter miniszterelnök bejelentése óta már több ezren kitöltöttek, egészen szeptember elejéig lehet kitölteni. A kezdeményezés Vitézy elmondása szerint nem azonos a korábbi kormányok által alkalmazott irányított konzultációkkal, mert itt árnyalt, több választási lehetőséget tartalmazó kérdések szerepelnek.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

A beérkező válaszok alapján a kormány, illetve szükség esetén

az Országgyűlés még idén dönthet a vonatkozó jogszabályokról.

Ez a csomag nem a teljes KRESZ átfogó felülvizsgálatát jelenti – amelyen a szakemberek jelenleg is dolgoznak –, hanem néhány kiemelt közlekedésbiztonsági területre fókuszál.

A kérdőív egyik legfontosabb témaköre az illegális utcai versenyzés visszaszorítása. A kormány javaslata szerint az illegális versenyek szervezése és az azokon való részvétel önmagában is szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménnyé válhatna. Amennyiben egy ilyen verseny balesetet okoz, az a jövőben súlyosbító körülményként szerepelne a büntető törvénykönyvben, megkülönböztetve azt a gondatlanságból elkövetett balesetektől.

A kirívó gyorshajtás kezelésére osztrák, svájci és német mintára vezethetnének be új szabályokat. Ez azt jelenti, hogy ha valaki lakott területen belül 120 km/óra, lakott területen kívül pedig 200 km/óra feletti sebességgel közlekedik, az nem csupán szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősülne, így baleset okozása nélkül is szabadságvesztéssel lenne sújtható. Felmerül továbbá az autó elkobzásának lehetősége is a legsúlyosabb esetekben, például

kirívó sebességtúllépés,

súlyosan ittas vezetés vagy

a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos figyelmen kívül hagyása esetén.

A kirívó közlekedési szabálysértések esetében javasolt progresszív bírságrendszer célja a valódi visszatartó erő megteremtése, amely az elkövető vagyoni helyzetéhez vagy a gépjármű értékéhez igazítva igazságosabbá és hatékonyabbá tenné a szankcionálást

- mondta a miniszter.

A javaslatcsomag a visszaeső gyorshajtók büntetésének szigorítását is tartalmazza. Ezzel párhuzamosan bevezetnék az átlagsebesség-mérést (szakaszos sebességmérést) a gyorsforgalmi utakon és az olyan kritikus szakaszokon, mint az Árpád híd vagy az M1-es autópálya terelésekkel érintett részei.

az átlagsebesség-mérés alkalmazásának jelenleg nincsenek technikai akadályai, csupán a jogszabályi hátteret kell megteremteni hozzá.

A kormány tervezi az objektív felelősség elvének kiterjesztését is. Ez a jövőben olyan esetekre is vonatkozna, mint a buszsáv jogosulatlan használata, a vasúti átjáró tilos jelzésén való áthaladás vagy a szabálytalan, forgalmat zavaró megállás. Ilyenkor a bírságot közvetlenül az üzembentartóra szabnák ki, függetlenül attól, hogy ki vezette a járművet.

Magyarországon tavaly 456 ember veszítette életét az utakon, a súlyos sérültek száma meghaladta a 4500-at,

míg a könnyű sérülteké a 14 500-at. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a szigorítások célja nem a költségvetési bevételek növelése, hanem az életmentés. Ennek érdekében a bírságbevételek egy részét az önkormányzatok kapnák meg, és a befolyt összegeket kizárólag közlekedésbiztonsági fejlesztésekre, például új gyalogos-átkelőhelyek és biztonságosabb útkereszteződések kialakítására lehetne fordítani.

Mivel a mikromobilitási eszközökkel okozott balesetek száma folyamatosan nő, a kormány nem várná meg a teljes KRESZ-reformot, hanem gyorsított eljárásban szabályozná az elektromos rollereket. A tervezet

különválasztaná a kis és nagy teljesítményű rollereket,

rollereket, utóbbiakra 25 km/órás sebességkorlátozást vezetne be,

vezetne be, bizonyos esetekben kötelezővé tenné a fejvédő használatát, és

használatát, és életkori korlátot (esetleg 12, 14, 16 vagy 18 év) állapítana meg a használatukra.

Nem a környezetbarát és költséghatékony közlekedési eszközök betiltása a megoldás, hanem egy olyan arányos szabályozási keret kialakítása, amely garantálja a védtelen közlekedők biztonságát anélkül, hogy felesleges adminisztrációs terheket róna a vidéki lakosságra

- hangsúlyozta a miniszter.

A tájékoztatón részt vevő Barna Zsolt államtitkár hozzátette, hogy a baleseti statisztikák javítása mellett a közutak veszélyérzetének csökkentése is cél. Ha a településeken belül biztonságosabbá válik a közlekedés, az

ösztönözni fogja a lakosságot a közösségi közlekedés, a kerékpározás és a gyaloglás választására.

Arra a felvetésre, hogy az elektromos kerékpárok miért maradtak ki a kérdőívből, Vitézy elmondta, hogy ezek szabályozása az átfogó KRESZ-módosítás része lesz, ahol többek között a kerékpárosok előzésekor betartandó 1,5 méteres oldaltávolság szabályát is rögzíteni kívánják.

A külföldi rendszámú járművek által elkövetett szabálysértések kapcsán elhangzott, hogy az Európai Unión belüli behajtási rendszer még nem működik tökéletesen, de a tervezett autóelkobzási szabálynak komoly visszatartó ereje lesz a külföldi elkövetőkkel szemben is.

Az elektromos rollerek esetleges teljes betiltásával kapcsolatban Vitézy kiemelte, hogy a drasztikus tiltás nem lenne életszerű. Kis településeken sokan használják ezeket az eszközöket mindennapi közlekedésre anélkül, hogy veszélyt jelentenének, így a cél a szabályozás, nem pedig a tiltás.

A magántulajdonú rollerek rendszámmal való ellátása viszont túl nagy adminisztratív terhet jelentene a vidéki lakosságnak.

Vitézy Dávid kritikával illette Lázár János korábbi közlekedési minisztert, aki a 2023-as Árpád hídi tragédia után azonnali jogszabályi lépéseket és szigorításokat ígért, ám semmilyen érdemi előrelépés nem történt az ügyben.

A Tisza Párt esetleges üzemanyagár-sapkás javaslataira reagálva Vitézy kijelentette, hogy kormánytagként nem a pártpolitikával, hanem a piaci folyamatok követésével foglalkozik. Hozzátette, hogy a kormány folyamatosan monitorozza az üzemanyagárakat és a világpiaci trendeket, és a jelenlegi jogszabályok értelmében megvan a lehetősége a beavatkozásra, amennyiben az árak elérnek egy kritikus lélektani határt.

A kérdőív kérdései:

Egyetért-e azzal, hogy az illegális utcai versenyzés szabadságvesztéssel is büntethető legyen? Egyetért-e azzal, hogy aki utcai versenyzéssel okoz súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet, azt szigorúbban büntessék, mint azt, aki gondatlanságból, figyelmetlenségből eredően okoz ugyanilyen súlyos balesetet? Egyetért-e azzal, hogy a kirívó – pl. lakott területen, városi úton 120 km/h, autópályán 200 km/óra fölötti – gyorshajtás önmagában, baleset bekövetkezése nélkül is súlyosabb, büntetőjogi következményekkel járjon? Egyetért-e azzal, hogy aki kirívó – pl. lakott területen, városi úton 120 km/h, autópályán 200 km/óra fölötti – gyorshajtással okoz súlyos sérülést vagy halált, azt szigorúbban büntessék, mint azt, aki gondatlanságból, figyelmetlenségből, de alacsonyabb sebességgel okoz ugyanilyen súlyos balesetet? Egyetért-e azzal, hogy kirívó – pl. lakott területen belül 120 km/óra fölötti, autópályán 200 km/óra fölötti – gyorshajtás esetén a jármű a forgalomból ideiglenesen kivonható legyen? Egyetért-e azzal, hogy ha egy járművezető visszaesően követ el különösen súlyos közlekedési szabályszegéseket — például kirívó gyorshajtás, súlyosan ittas vezetés, vasúti átjárón tilosban áthajtás, haladás az autópálya leállósávján stb. —, akkor az általa tulajdonolt és a visszaeső szabályszegés során használt jármű elkobzására is sor kerülhessen? Egyetért-e azzal, hogy a visszaeső gyorshajtó járművezetők magasabb bírságot kapjanak, mint az első alkalommal szabályt sértők? Egyetért-e azzal, hogy a visszaeső gyorshajtó járművezetők több előéleti pontot kapjanak, mint az első alkalommal szabályt sértők? Egyetért-e azzal, hogy a gyorshajtási bírság mértéke az elkövető jövedelmi helyzetével és/vagy a jármű értékével arányosan legyen megállapítva? Támogatná-e a gyorshajtás átlagsebesség-mérés alapján történő bírságolását a magyar közutakon, például autópályákon? Támogatja-e, hogy kamerarendszerekkel automatikusan ellenőrizhetővé, és objektív alapon, üzembentartói felelősséggel bírságolhatóvá váljon a buszsáv szabálytalan használata? Támogatja-e, hogy kamerarendszerekkel automatikusan ellenőrizhetővé, és objektív alapon, üzembentartói felelősséggel bírságolhatóvá váljon a vasúti átjárókra vonatkozó közlekedési szabályok megszegése? Támogatja-e, hogy kamerarendszerekkel automatikusan ellenőrizhetővé, és objektív alapon, üzembentartói felelősséggel bírságolhatóvá váljon a megállási tilalom megszegése olyan esetekben, ha az más közlekedőket a közlekedésükben jelentősen zavar vagy akadályoz? Egyetért-e azzal, hogy a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatban kiszabott bírságok kizárólag a közlekedésbiztonság javítását célzó intézkedésre — például okos gyalogos-átkelők kiépítése, megvilágításuk fejlesztése, veszélyes útszakaszok és forgalomtechnikai megoldások átépítése, sebességmérők telepítése, közlekedésbiztonsági kampányok indítása, iskolai közlekedési oktatás bővítése stb. — lennének felhasználhatók? Egyetért-e azzal, hogy az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozás minél hamarabb, még az átfogó KRESZ-felülvizsgálat előtt jelenjen meg? Egyetért-e azzal, hogy az elektromos rollerek két járműkategóriába — 25 km/h alatt kisteljesítményű, 25 km/h-tól nagy teljesítményű roller — legyenek sorolva? Ön hány éves kortól engedélyezné a kis teljesítményű elektromos rollerek használatát? Ön szerint legyen-e kötelező a fejvédő használata a kis teljesítményű elektromos rollereken, kivéve a bérelhető rollereket?

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala