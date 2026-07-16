Új korszakot sürgetnek a magyar lakásoknál: átfogó, hosszú távú állami koncepció kell

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

A lakhatás kérdése jelenleg jogszabályi szinten a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz tartozik, amelynek most kell a nulláról felépítenie a szakterület ágazati struktúráját. A lakásügy azonban ennél jóval összetettebb terület, hiszen

a támogatások költségvetési hátteréért a Pénzügyminisztérium,

a Pénzügyminisztérium, a sérülékeny társadalmi csoportok megsegítéséért a Szociális és Családügyi Minisztérium,

megsegítéséért a Szociális és Családügyi Minisztérium, az energetikai felújításokért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, míg

a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, míg a helyi programokért a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium felel.

A célok megvalósítása így megkerülhetetlenné teszi ezen tárcák folyamatos és szoros együttműködését.

A lakáskörülmények alapvetően meghatározzák a lakosság életminőségét, a családalapítási esélyeket, a munkaerő-mobilitást, valamint a települések népességmegtartó erejét, emellett pedig komoly hatást gyakorolnak a gazdasági versenyképességre is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lakásépítések száma jelenleg is rendkívül alacsony, a meglévő hazai lakásállomány jelentős része pedig energetikai szempontból elavult.

A jól tervezhető, energiahatékonyságot célzó felújítási programok nemcsak alacsonyabb rezsiköltségeket biztosítanának, hanem környezetvédelmi szempontból is elengedhetetlenek lennének. Egy lakás megépítése vagy korszerűsítése ráadásul évtizedekre szóló befektetés, amely generációk életét könnyítheti meg.

A kiszámítható és egészséges lakáspolitika érdekében

a TLE konkrét javaslatokat fogalmazott meg a most formálódó kormányzati struktúra számára.

Kiemelten fontosnak tartják egy kormányzati lakásügyi felelős kijelölését, aki érdemben összefogja és képviseli az ágazatot a döntéshozatalban. Szorgalmazzák továbbá egy tárcaközi egyeztető fórum, valamint egy olyan otthonteremtési tanácsadó testület létrehozását, amelybe a szakmai, civil és piaci szereplők, illetve az önkormányzatok is bekapcsolódhatnak. Mindezek alapjaként egy hosszú távú állami lakáskoncepció kidolgozására van szükség, amely konkrét lakásépítési és felújítási célszámokat határoz meg.

Csak egy világos keretrendszer teremtheti meg azt a stabil környezetet, amelyben

a lakosság, az építőipar, a gyártók és a pénzintézetek is biztonságosan tudnak tervezni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ