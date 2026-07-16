Visszavonulót fújtak a budapesti lakásárak: megéri még tovább várni a vásárlással?

Az adás első részében a lakossági állampapírok voltak fókuszban, mégpedig abból az apropóból, hogy péntektől csökkennek a két legnépszerűbb lakossági állampapír kamatai. Süle-Szigeti Bulcsúval, a Portfolio elemzőjével néztük meg, hogy mennyit bukhatunk a késlekedéssel, van-e még egyáltalán fantázia az állampapírokban ilyen hozamok mellett és miből érdemes esetleg kiszállni.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Változnak az állampapírkamatok − (01:52)
- Csökkenő lakásárak − (14:22)
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