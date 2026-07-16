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Visszavonulót fújtak a budapesti lakásárak: megéri még tovább várni a vásárlással?
Ingatlan

Visszavonulót fújtak a budapesti lakásárak: megéri még tovább várni a vásárlással?

Portfolio
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A Portfolio Checklist tegnapi adásában többek között a fővárosban immár harmadik hónapja csökkenő lakásárakkal foglalkoztunk. Eljött-e az igazság pillanata, meddig érdemes kivárni, és mi a helyzet az ország többi részén árfronton? A témáról Futó Péterrel, a Zenga elemzési vezetőjével beszélgettünk. (A megszólalás 14:22-nél indul.)

Az adás első részében a lakossági állampapírok voltak fókuszban, mégpedig abból az apropóból, hogy péntektől csökkennek a két legnépszerűbb lakossági állampapír kamatai. Süle-Szigeti Bulcsúval, a Portfolio elemzőjével néztük meg, hogy mennyit bukhatunk a késlekedéssel, van-e még egyáltalán fantázia az állampapírokban ilyen hozamok mellett és miből érdemes esetleg kiszállni.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Változnak az állampapírkamatok − (01:52)
  • Csökkenő lakásárak − (14:22)

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