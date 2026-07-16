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Vitézy Dávid szerint a fővárosnak kell lépnie Rákosrendezőn
Ingatlan

Vitézy Dávid szerint a fővárosnak kell lépnie Rákosrendezőn

Portfolio
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Tóth József, a XIII. kerület polgármestere nyílt levélben szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, valamint a budapesti rendőrfőkapitányt, hogy tegyenek azonnali lépéseket Rákosrendező és különösen az azt határoló Tatai utcában kialakult súlyos közbiztonsági helyzet miatt. A polgármester elmondása szerint külső beavatkozásra van szükség az önkényes lakásfoglalások, kábítószer-kereskedelem és prostitúció felszámolása érdekében, miután a területen egy év alatt "újabb Hős utca" jött létre. Vitézy Dávid válaszában leszögezte, hogy az ingatlanok fővárosi tulajdonban vannak, így az állam nem bonthatja le azokat, ebben Budapestnek kell lépnie. Rákosrendező is téma lesz a Portfolio Property Investment Forum konferenciáján, érdemes lesz velünk tartani!
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Egyelőre két szék között a pad alatt találta magát Rákosrendező, amely éppen csak megúszta mini-Dubajt és várja a nagyívű fejlesztéseket, de a terület addig is elhanyagolt és az ott található volt MÁV-lakásokat épp nem őrzi senki. Ezért fordult tegnap nyílt levélben Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez és Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányhoz Tóth József, a XIII. kerület polgármestere. A miniszter válaszában azt írta:

az érintett egykori MÁV-ingatlanok fővárosi tulajdonban vannak, az állam pedig nem bonthatja le azokat egyoldalúan.

Tóth József elmondása szerint a korábban csendes lakóövezetben mára súlyos közbiztonsági és köztisztasági problémák alakultak ki, állítása szerint az egykori MÁV-ingatlanokat önkényes lakásfoglalók vették birtokba, a környéken pedig mindennapossá vált a kábítószer-fogyasztás és -terjesztés, a prostitúció, a lopás, valamint a fizikai erőszak.

A kerület szerint nincs hatásköre, de segítséget ajánlott

A XIII. kerületi önkormányzat álláspontja szerint az érintett területen sem tulajdonosi, sem közigazgatási jogköre nincs a kerületnek. Tóth József ugyanakkor azt írta, hogy az önkormányzat ennek ellenére is felajánlotta segítségét, ám szerinte ezzel a megszólított felek nem éltek megfelelően.

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A polgármester a kialakult helyzet kapcsán azt is felvetette, hogy a tarthatatlan állapotok mögött akár szándékosság is feltételezhető. Bírálta, hogy miközben a Rákosrendezőre tervezett projektcég tulajdonosi arányairól zajlik a vita, szerinte az ott élő állampolgárokat magukra hagyták.

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Fotó: Portfolio

A nyílt levélben külön üzenetet is megfogalmazott a címzetteknek: Karácsony Gergely főpolgármestert arra emlékeztette, hogy legutóbbi választási győzelméhez jelentősen hozzájárultak a XIII. kerületi szavazók, Vitézy Dávidnak pedig azt rótta fel, hogy a lakosság semmibevétele és az embertelen körülmények miatt nem érvényesülnek a hatalmi gőg leépítéséről korábban hangoztatott elvei.

Vitézy: a Főváros vette meg az ingatlanokat

A nyílt levélre Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is reagált. Válaszában azt írta:

a jelzett ingatlanok fővárosi tulajdonban vannak, mivel Rákosrendező megvásárlásakor Budapest megvette azokat is.

A miniszter szerint a Fővárosi Közgyűlés illetékes szakbizottsága korábban – még az ő javaslatára, akkori fővárosi bizottsági elnökként – döntött az érintett épületek bontásáról. Hozzátette: akkor Lázár János és a MÁV részéről az jelentett akadályt, hogy a területet nem adták birtokba. Ezt az akadályt az új kormány elhárította, a MÁV pedig nemrég minden szükséges hozzájárulást megadott az épületek bontásához.

Vitézy válaszában hangsúlyozta: mivel az állam az ingatlanokat a Fővárosnak értékesítette, az állami oldal nem bonthatja le az épületeket, de a kormányzat továbbra is kész együttműködni a kerülettel a helyzet rendezése érdekében.

Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
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„Amint a Főváros erre készen áll, a területet birtokba is adjuk” – írta Vitézy Dávid.

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Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala

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