Vitézy Dávid szerint a fővárosnak kell lépnie Rákosrendezőn

Egyelőre két szék között a pad alatt találta magát Rákosrendező, amely éppen csak megúszta mini-Dubajt és várja a nagyívű fejlesztéseket, de a terület addig is elhanyagolt és az ott található volt MÁV-lakásokat épp nem őrzi senki. Ezért fordult tegnap nyílt levélben Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez és Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányhoz Tóth József, a XIII. kerület polgármestere. A miniszter válaszában azt írta:
az érintett egykori MÁV-ingatlanok fővárosi tulajdonban vannak, az állam pedig nem bonthatja le azokat egyoldalúan.
Tóth József elmondása szerint a korábban csendes lakóövezetben mára súlyos közbiztonsági és köztisztasági problémák alakultak ki, állítása szerint az egykori MÁV-ingatlanokat önkényes lakásfoglalók vették birtokba, a környéken pedig mindennapossá vált a kábítószer-fogyasztás és -terjesztés, a prostitúció, a lopás, valamint a fizikai erőszak.
A kerület szerint nincs hatásköre, de segítséget ajánlott
A XIII. kerületi önkormányzat álláspontja szerint az érintett területen sem tulajdonosi, sem közigazgatási jogköre nincs a kerületnek. Tóth József ugyanakkor azt írta, hogy az önkormányzat ennek ellenére is felajánlotta segítségét, ám szerinte ezzel a megszólított felek nem éltek megfelelően.
A polgármester a kialakult helyzet kapcsán azt is felvetette, hogy a tarthatatlan állapotok mögött akár szándékosság is feltételezhető. Bírálta, hogy miközben a Rákosrendezőre tervezett projektcég tulajdonosi arányairól zajlik a vita, szerinte az ott élő állampolgárokat magukra hagyták.
A nyílt levélben külön üzenetet is megfogalmazott a címzetteknek: Karácsony Gergely főpolgármestert arra emlékeztette, hogy legutóbbi választási győzelméhez jelentősen hozzájárultak a XIII. kerületi szavazók, Vitézy Dávidnak pedig azt rótta fel, hogy a lakosság semmibevétele és az embertelen körülmények miatt nem érvényesülnek a hatalmi gőg leépítéséről korábban hangoztatott elvei.
Vitézy: a Főváros vette meg az ingatlanokat
A nyílt levélre Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is reagált. Válaszában azt írta:
a jelzett ingatlanok fővárosi tulajdonban vannak, mivel Rákosrendező megvásárlásakor Budapest megvette azokat is.
A miniszter szerint a Fővárosi Közgyűlés illetékes szakbizottsága korábban – még az ő javaslatára, akkori fővárosi bizottsági elnökként – döntött az érintett épületek bontásáról. Hozzátette: akkor Lázár János és a MÁV részéről az jelentett akadályt, hogy a területet nem adták birtokba. Ezt az akadályt az új kormány elhárította, a MÁV pedig nemrég minden szükséges hozzájárulást megadott az épületek bontásához.
Vitézy válaszában hangsúlyozta: mivel az állam az ingatlanokat a Fővárosnak értékesítette, az állami oldal nem bonthatja le az épületeket, de a kormányzat továbbra is kész együttműködni a kerülettel a helyzet rendezése érdekében.
„Amint a Főváros erre készen áll, a területet birtokba is adjuk” – írta Vitézy Dávid.
Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala
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