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Baljós jelek Amerikában: a nagy lakáspiaci válság óta nem látott helyzet alakult ki
Ingatlan

Baljós jelek Amerikában: a nagy lakáspiaci válság óta nem látott helyzet alakult ki

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Az amerikai lakáspiacon a vártnál nagyobb mértékben nőtt a használt lakások adásvételére kötött előszerződések száma májusban, miközben az emelkedő jelzáloghitel-kamatok és a szűkös kínálat továbbra is fékezik a piacot. Ugyanakkor az új lakások építése júniusban visszaesett, és az építőipari bizalmi index is alacsony szinten maradt.
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Az Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (NAR) szerdai közlése szerint a folyamatban lévő lakásértékesítések indexe májusban 3,8 százalékkal 76,8 pontra emelkedett, ami tavaly november óta a legmagasabb érték. A Reuters által megkérdezett elemzők mindössze 0,8 százalékos bővülésre számítottak. A tranzakciók, amelyek általában egy-két hónapon belül válnak tényleges adásvétellé, mind a négy régióban bővülést mutattak.

Lawrence Yun, a NAR vezető közgazdásza kifejtette, hogy a szűkös kínálattal küzdő északkeleti régióban – ahol hónapok óta gyorsabb az áremelkedés, de lassabb a forgalom – most élénkülést mutatnak a szerződéskötések. A szakértő hozzátette, hogy a kínálat érdemi bővülésére lenne szükség ahhoz, hogy az árak növekedési üteme mérséklődjön.

Az új lakások építése terén megosztott a piac. A legfrissebb adatok szerint

  • az egylakásos családi házak építése júniusban 0,2 százalékkal,
  • évesített szinten 895 ezerre csökkent, ami éves összevetésben 3,2 százalékos visszaesést jelent.

Emelkedett a bizonytalanság az engedélyezések terén is, ugyanis az egylakásos építkezésekre kiadott engedélyek száma 2,4 százalékkal, 871 ezres évesített ütemre esett vissza.

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A jóval volatilisebb, többlakásos projektek szegmensében viszont 76,3 százalékos növekedést regisztráltak, aminek köszönhetően a teljes lakásépítési volumen 19 százalékkal, évesített 1,427 millió egységre bővült júniusban.

A piacon legnépszerűbbnek számító, 30 éves, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamatlába közel 60 bázisponttal emelkedett, és ezen a héten 11 hónapos csúcsra, 6,55 százalékra ugrott. A drágulás hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus miatt megugró olajárak, valamint az ebből eredő inflációs nyomás és az emelkedő állampapírhozamok állnak.

Bár az országot strukturális lakáshiány jellemzi - különösen a pályakezdő vásárlóknak szánt, megfizethetőbb otthonok szegmensében,

az eladatlan új lakások készlete már a 2007 végi, vagyis a lakáspiaci válság kirobbanásakor mért szinteket közelíti.

Az Országos Lakásépítők Szövetségének felmérése szerint az egylakásos családi házakat építő vállalkozások bizalmi indexe júliusban is alacsony szinten maradt. A kedvezőtlen hangulat okaként

  • a gazdasági bizonytalanságot,
  • az emelkedő anyagárakat,
  • a magas telekárakat és
  • a megugró jelzálogkamatokat jelölték meg a piaci szereplők.

Az építőipari szektor kedvezően fogadta a kongresszus által nemrégiben elfogadott kétpárti konszenzuson alapuló megfizethető lakhatási törvényt. A jogszabály korlátozza a befektetési alapok egylakásos ingatlanvásárlásait, és felgyorsítja a beruházások környezetvédelmi engedélyeztetését, bár a rendelkezések gyakorlati bevezetése még időt vesz igénybe.

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Forrás: Reuters

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