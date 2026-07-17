Baljós jelek Amerikában: a nagy lakáspiaci válság óta nem látott helyzet alakult ki

Az Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (NAR) szerdai közlése szerint a folyamatban lévő lakásértékesítések indexe májusban 3,8 százalékkal 76,8 pontra emelkedett, ami tavaly november óta a legmagasabb érték. A Reuters által megkérdezett elemzők mindössze 0,8 százalékos bővülésre számítottak. A tranzakciók, amelyek általában egy-két hónapon belül válnak tényleges adásvétellé, mind a négy régióban bővülést mutattak.
Lawrence Yun, a NAR vezető közgazdásza kifejtette, hogy a szűkös kínálattal küzdő északkeleti régióban – ahol hónapok óta gyorsabb az áremelkedés, de lassabb a forgalom – most élénkülést mutatnak a szerződéskötések. A szakértő hozzátette, hogy a kínálat érdemi bővülésére lenne szükség ahhoz, hogy az árak növekedési üteme mérséklődjön.
Az új lakások építése terén megosztott a piac. A legfrissebb adatok szerint
- az egylakásos családi házak építése júniusban 0,2 százalékkal,
- évesített szinten 895 ezerre csökkent, ami éves összevetésben 3,2 százalékos visszaesést jelent.
Emelkedett a bizonytalanság az engedélyezések terén is, ugyanis az egylakásos építkezésekre kiadott engedélyek száma 2,4 százalékkal, 871 ezres évesített ütemre esett vissza.
A jóval volatilisebb, többlakásos projektek szegmensében viszont 76,3 százalékos növekedést regisztráltak, aminek köszönhetően a teljes lakásépítési volumen 19 százalékkal, évesített 1,427 millió egységre bővült júniusban.
A piacon legnépszerűbbnek számító, 30 éves, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamatlába közel 60 bázisponttal emelkedett, és ezen a héten 11 hónapos csúcsra, 6,55 százalékra ugrott. A drágulás hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus miatt megugró olajárak, valamint az ebből eredő inflációs nyomás és az emelkedő állampapírhozamok állnak.
Bár az országot strukturális lakáshiány jellemzi - különösen a pályakezdő vásárlóknak szánt, megfizethetőbb otthonok szegmensében,
az eladatlan új lakások készlete már a 2007 végi, vagyis a lakáspiaci válság kirobbanásakor mért szinteket közelíti.
Az Országos Lakásépítők Szövetségének felmérése szerint az egylakásos családi házakat építő vállalkozások bizalmi indexe júliusban is alacsony szinten maradt. A kedvezőtlen hangulat okaként
- a gazdasági bizonytalanságot,
- az emelkedő anyagárakat,
- a magas telekárakat és
- a megugró jelzálogkamatokat jelölték meg a piaci szereplők.
Az építőipari szektor kedvezően fogadta a kongresszus által nemrégiben elfogadott kétpárti konszenzuson alapuló megfizethető lakhatási törvényt. A jogszabály korlátozza a befektetési alapok egylakásos ingatlanvásárlásait, és felgyorsítja a beruházások környezetvédelmi engedélyeztetését, bár a rendelkezések gyakorlati bevezetése még időt vesz igénybe.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Zuhan az amerikai infláció, a dollár mégsem esik: két tényező tartja sakkban a piacot
Készül a tökéletes vihar.
Célegyenesbe ért a budapesti felüljáró felújítása: hamarosan jön az újabb látványos fázis
Nyár végére lezárulhatnak a főbb hídfelújítási munkák a Flórián téri felüljárónál.
Akkora a baj a Dunán, hogy módosítani kell a hajók útvonalát Magyarországon
Az alacsony vízállás okoz gondot.
Irán bedurvult: felrobbantottak egy erőművet, eszkalálódik a háború
Elkezdődött az energetikai létesítmények bombázása.
Videón, ahogy betonfalnak csapódik egy autó az M3-ason, a szabálytalan manőver után megállás nélkül menekült el a vétkes sofőr
Két hazai közlekedési balesetet is rögzítettek a fedélzeti kamerák.
Gyorshajtás, elektromos rollerek: elindult a kormány társadalmi egyeztetése
Fontos kérdésekről mondhatunk véleményt.
Brüsszel szigorú feltételrendszert csomagolt a várva várt lazításokhoz – jelentős „ingyenpénzektől” eshetnek el a cégek
Több száz milliárdnyi beruházásra számítanak az uniós „röghöz kötéstől”.
"Majd eladom az ingatlanomat" - miért csapda ez a hozzáállás kockázati életbiztosítás helyett?
Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült egy szép, tehermentes családi házat felépítenie Budapest környékén. Amikor a felesége eg
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Nem spórolsz eleget - és észre sem veszed!
A pénzügyekkel foglalkozók egyik első leckéje, hogy a készpénzforgalom és a költség sokszor elválik egymástól. Ezért van az, hogy csődbe mehet olyan vállalat, ami minden évben rekorderedm
Forint vs. euró: rövid távon nyerő, hosszú távon kérdéses
Az első félév forinterősödése nagyon érzékenyen érintette azokat, akik a korábbi árfolyamgyengítő jegybanki politika ellen védekezve euróban takarítottak meg. A forint vs. euró kérdésben
A talán legfontosabb gazdasági mutató nem is gazdasági - várható élettartam a régiónkban
Harminc év alatt majdnem egy évtizeddel hosszabb lett az élet a BB tengely országaiban - de nem mindenhol ugyanúgy. Miközben Észtország történelmi felzárkózást hajtott végre,... The post A ta
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.
Döntött a dán kormány: drasztikusan átírják a termelés szabályait
Komolyan veszik a zöldítést.