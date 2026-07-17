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Célegyenesbe ért a budapesti felüljáró felújítása: hamarosan jön az újabb látványos fázis
Ingatlan

Célegyenesbe ért a budapesti felüljáró felújítása: hamarosan jön az újabb látványos fázis

MTI
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A jelenlegi ütemezés alapján nyár végére lezárulhatnak a főbb hídfelújítási munkák, és várhatóan ősszel megnyílhat a forgalom előtt a Flórián téri felüljáró északi oldala, ezt követően már csak kisebb befejező munkák, javítások és a felszíni csomópont helyreállítása marad hátra - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a Flórián téri felüljárók felújításán az elmúlt hetekben is folyamatosan dolgoztak a kivitelezést végző szakemberek,

több meghatározó szerkezeti munkafolyamat lezárult, miközben már az új útpálya kialakítását készítik elő az északi hídon.

A jelenlegi ütemezés alapján a projekt műszaki készültsége július végére várhatóan meghaladja a 90 százalékot - tették hozzá.

Kifejtették, hogy a BKK beruházásában és a KM Építő Kft. generálkivitelezésében zajló hídfelújítás során az elmúlt időszakban újabb jelentős munkafolyamatok értek fontos szakaszhoz: elkészült az Árpád híd felőli hídfő új vasbeton szerkezete, amely lehetővé teszi a dilatációs szerkezet beépítését és a szigetelési munkák elvégzését, s ezzel párhuzamosan zajlik a Szentendrei út felőli hídfő átépítése, amely a felújítás utolsó jelentős szerkezeti feladata.

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Befejeződött a hídpálya geometriájának előre nem tervezett helyreállítása: a kiegészítő betonréteg elkészítését és utókezelését követően folytatódik a hídpálya teljes felületének szigetelése, amelyet az azt védő aszfaltréteg kialakítása követ; jelentős előrelépés történt a híd biztonsági és üzemeltetési elemeinek kiépítésében is, így elkészültek a hídszegélyek sóvédelmi bevonatai, és folyamatos az új acél vezetőkorlátok, valamint a leesés elleni védőkorlátok és acélhuzalok beépítése - sorolták.

Közölték azt is, hogy a következő hetekben folytatódik a vízelvezető rendszer kialakítása: elkészülnek a burkolatszivárgók és a csepegtetők, amelyek a csapadék biztonságos elvezetését szolgálják.

Augusztus első napjaiban marják a felüljáróhoz csatlakozó rámpák meglévő aszfaltburkolatát, majd a tervek szerint augusztus közepéig elkészülnek a hídon és a csatlakozó útszakaszokon az új aszfalt kötő- és kopórétegek is - tették hozzá.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

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