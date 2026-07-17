Elérte az árplafont a magyarok kedvenc ingatlantípusa? Fontos változás a piacon

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

A zenga.hu havonta megjelenő Ingatlan Radar elemzésének adatai szerint júniusban országosan több mint 1,8 százalékkal, míg Budapesten 2 százalékkal nőttek a hirdetési árak. Ezt a lendületet azonban már nem a lakótelepi lakások adták, ugyanis míg a téglalakások és a családi házak egyaránt 1,9 százalékkal drágultak, a panellakások mindössze 0,8 százalékos emelkedést mutattak.

Futó Péter zenga.hu, elemzési vezető A zenga.hu elemzési vezetője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankban kez … Tovább

Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője rámutatott, hogy az elmúlt másfél-két év rendkívüli panelár-emelkedése idén érezhetően veszített a lendületéből. Az árak az év eleje óta gyakorlatilag stagnálnak, sőt február óta kisebb visszaesések is előfordultak.

A panellakások az előző két évben kedvezőbb vételáruk, alacsony fenntartási költségeik és jó tömegközlekedési kapcsolataik miatt vonzották a lakásvásárlókat és a befektetőket. Ennek a korábbi lendületnek köszönhető, hogy éves összevetésben még mindig ez az ingatlantípus vezeti a drágulási listát. Egy átlagos panel jelenleg 15 százalékkal kerül többe, mint egy évvel ezelőtt, megelőzve a családi házak 11 százalékos és a téglalakások 10 százalékos éves áremelkedését.

A fővárosban egy panellakás átlagos négyzetméterára júniusban 1,26 millió forint volt, míg az átlagos vételár elérte a 69 millió forintot.

A kerületek között továbbra is jelentősek a különbségek. A legdrágábbnak a XI. kerület bizonyult 1,52 millió forintos négyzetméterárral, amelyet a XIII. kerület 1,43 millió forinttal és a XIV. kerület 1,31 millió forinttal követ. A legkedvezőbb árakat a XXI., a XX. és a XVIII. kerületben kínálják, jellemzően az 1,11 és 1,14 millió forint közötti sávban. Jól látható tendencia, hogy míg a peremkerületekben enyhén tovább nőttek az árak,

a drágább városrészekben a vevők óvatosabbak lettek, így ott stagnálás vagy enyhe csökkenés tapasztalható.

Vidéken a vármegyeszékhelyek közül egyedül Debrecen lépte át az egymilliós lélektani határt 1,06 millió forintos átlagos négyzetméterárral, bár a kisebb városok közül Siófokon is hasonló árszinttel találkozhatunk. Székesfehérvár, Szeged, Veszprém, Pécs és Győr a 900 ezer és 1 millió forint közötti kategóriában mozog, míg a legolcsóbb vármegyeszékhelyek továbbra is Salgótarján 374 ezer forintos, Békéscsaba 547 ezer forintos és Miskolc 651 ezer forintos átlagárral.

Összességében egy átlagos, 50 négyzetméteres, kétszobás panellakás megvásárlása

vidéken jellemzően 20 és 50 millió, míg

jellemzően 20 és 50 millió, míg Budapesten 55 és 75 millió forint közötti összegbe kerül.

A csökkenő kereslet és a tavalyi magas bázisárak alapján a piaci folyamatok egyértelműen arra utalnak, hogy a panellakások drágulási hulláma lezárult.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ