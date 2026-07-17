Elérte az árplafont a magyarok kedvenc ingatlantípusa? Fontos változás a piacon

A zenga.hu havonta megjelenő Ingatlan Radar elemzésének adatai szerint júniusban országosan több mint 1,8 százalékkal, míg Budapesten 2 százalékkal nőttek a hirdetési árak. Ezt a lendületet azonban már nem a lakótelepi lakások adták, ugyanis míg a téglalakások és a családi házak egyaránt 1,9 százalékkal drágultak, a panellakások mindössze 0,8 százalékos emelkedést mutattak.
Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője rámutatott, hogy az elmúlt másfél-két év rendkívüli panelár-emelkedése idén érezhetően veszített a lendületéből. Az árak az év eleje óta gyakorlatilag stagnálnak, sőt február óta kisebb visszaesések is előfordultak.
A panellakások az előző két évben kedvezőbb vételáruk, alacsony fenntartási költségeik és jó tömegközlekedési kapcsolataik miatt vonzották a lakásvásárlókat és a befektetőket. Ennek a korábbi lendületnek köszönhető, hogy éves összevetésben még mindig ez az ingatlantípus vezeti a drágulási listát. Egy átlagos panel jelenleg 15 százalékkal kerül többe, mint egy évvel ezelőtt, megelőzve a családi házak 11 százalékos és a téglalakások 10 százalékos éves áremelkedését.
A fővárosban egy panellakás átlagos négyzetméterára júniusban 1,26 millió forint volt, míg az átlagos vételár elérte a 69 millió forintot.
A kerületek között továbbra is jelentősek a különbségek. A legdrágábbnak a XI. kerület bizonyult 1,52 millió forintos négyzetméterárral, amelyet a XIII. kerület 1,43 millió forinttal és a XIV. kerület 1,31 millió forinttal követ. A legkedvezőbb árakat a XXI., a XX. és a XVIII. kerületben kínálják, jellemzően az 1,11 és 1,14 millió forint közötti sávban. Jól látható tendencia, hogy míg a peremkerületekben enyhén tovább nőttek az árak,
a drágább városrészekben a vevők óvatosabbak lettek, így ott stagnálás vagy enyhe csökkenés tapasztalható.
Vidéken a vármegyeszékhelyek közül egyedül Debrecen lépte át az egymilliós lélektani határt 1,06 millió forintos átlagos négyzetméterárral, bár a kisebb városok közül Siófokon is hasonló árszinttel találkozhatunk. Székesfehérvár, Szeged, Veszprém, Pécs és Győr a 900 ezer és 1 millió forint közötti kategóriában mozog, míg a legolcsóbb vármegyeszékhelyek továbbra is Salgótarján 374 ezer forintos, Békéscsaba 547 ezer forintos és Miskolc 651 ezer forintos átlagárral.
Összességében egy átlagos, 50 négyzetméteres, kétszobás panellakás megvásárlása
- vidéken jellemzően 20 és 50 millió, míg
- Budapesten 55 és 75 millió forint közötti összegbe kerül.
A csökkenő kereslet és a tavalyi magas bázisárak alapján a piaci folyamatok egyértelműen arra utalnak, hogy a panellakások drágulási hulláma lezárult.
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