Életveszélyes állapotban van a közkedvelt kilátó, milliárdokba kerülhet a mentőakció

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A XII. kerületi önkormányzat februárban eredetileg vakolatomlás miatt zárta le az 1910-ben átadott építményt, a részletes felmérések során azonban ennél lényegesen komolyabb problémákra derült fény. Kovács Gergely polgármester tájékoztatása szerint a Klunzinger Pál és Schulek Frigyes által tervezett

kilátó eredeti tervein még nem szerepelt a felső két szint, a jelenlegi károsodások jelentős részét pedig éppen ez az utólagos bővítés okozta.

Bár a beázásokat már 1923-ban észlelték, a statikai állapotot tovább rontotta az 1950-ben a tetőre helyezett, öt méter átmérőjű vas vörös csillag. Az épületet már az 1970-es években veszélyesnek minősítették, de sem az akkori, sem a legutóbbi, 2005-ben elvégzett, főként esztétikai és világítástechnikai jellegű rekonstrukció során nem javították ki a felső szintek szerkezeti hibáit.

A megrendelt statikai felmérést tervtári kutatásokkal kezdték, majd a helyszínen emelőkosaras és gyalogos vizsgálatokkal folytatták. A szakemberek részletes hibatérképet készítettek a károsodásokról, és a vasbeton héjszerkezetet roncsolásos, valamint roncsolásmentes eljárásokkal – köztük fenolftaleines permetezéssel a karbonátosodás mértékének megállapítására – ellenőrizték.

Az Atlasz Mérnökiroda Kft. által elvégzett átfogó vizsgálat szerint a legnagyobb gondot a nem megfelelő csapadékvíz-elvezetés okozza, amely miatt a tégla tartószerkezetek szivacsként szívják magukba a nedvességet. A felmérések feltárták, hogy az egykori kávézó szintjén komoly beázások és penészedés alakult ki, míg az első terasz szint rétegrendje átnedvesedett. Az épület három fő szerkezeti anyaga – a homokkő, a mészkő és a tégla – különböző módon károsodott. A teraszszintektől felfelé haladva a szakértők

a homokkő szétfagyását,

a fugák kiperegését,

a mészkő mállását és

a vakolat omlását állapították meg.

Mivel a burkolat átereszti a vizet, a csapadék egy-egy esőzés alkalmával akadálytalanul mossa ki a belső rétegeket. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy az első és második szintet összefogó acélpántok tönkrementek, emiatt a kőboltozatok szétcsúsztak, a fém tartóelemek pedig erősen korrodálódtak. A szerkezeti elemek elmozdulása a kőkorlátoknál is megfigyelhető, amelyek helyenként már 3-3,5 fokos szögben kifelé dőlnek.

A szakemberek véleménye szerint a probléma kizárólag a felső két szint elbontásával, a tökéletes vízzárás kialakításával, majd az elemek szakszerű újjáépítésével orvosolható.

Az életveszélyes állapotú, műemléki védettség alatt álló épület megmentése elkerülhetetlen. A restaurátorok bevonását is igénylő, várhatóan több évig tartó rekonstrukció költségei a becslések szerint a több milliárd forintos nagyságrendet is elérhetik. Mivel az önkormányzat nem rendelkezik ekkora költségvetési forrással,

hivatalos levélben fordultak segítségért Vitézy Dávid építési és közlekedési miniszterhez, valamint Magyar Péter miniszterelnökhöz, a kerület országgyűlési képviselőjéhez,

hogy állami támogatást kérjenek az országos jelentőségű kilátó felújítására.

Címlapkép forrása: XII. kerület Facebook-oldala, Építészfórum, Nagy Ákos