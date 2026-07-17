Évtizedek óta üresen álló épület kel életre, ez már a második – Mutatjuk a fővárosi terveket

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Budapest komoly lakhatási kihívásokkal küzd, mivel az ingatlanárak és a bérleti díjak az elmúlt időszakban lényegesen gyorsabban emelkedtek a jövedelmeknél, miközben a szociális lakásszektor évtizedek óta elhanyagolt állapotban van. Ezt a helyzetet igyekszik enyhíteni a főváros a megfizethető és befogadó bérlakásrendszer bővítésével, és ennek egyik lépéseként indult el a Megyeri úti ingatlan átalakítását célzó telepítési tanulmányterv véleményezése.

A Megyeri út 45 alatti iskolaépület. Fotó: Budapest Városháza

Az európai uniós forrásokból is finanszírozott mintaprojekt során a használaton kívüli épületből

magas energiahatékonyságú, közel nulla energiaigényű társasházat alakítanak ki.

A felújított épületszerkezet és a megújuló energiaforrások használata garantálja majd a leendő bérlők alacsony üzemeltetési és rezsiköltségeit.

Megyeri út 45, látványterv. Fotó: Budapest Városháza

Hasonló szemléletben zajlik egy másik újpesti fejlesztés is, az AHA Budapest program keretében megvalósuló Demo Hub. Ennek során a Baross utcában található, 2007 óta elhagyatott egykori iskolából hoznak létre huszonhat korszerű bérlakást. A tervek szerint az új lakók 2027 első negyedévében foglalhatják el otthonukat. Mindkét projekt kiemelt célja, hogy fenntartható és a gyakorlatban is működő mintát adjon a fővárosban üresen álló középületek újrahasznosítására.