Hiába méregdrágák a nyugati nagyvárosok, Magyarországon sokkal jobb üzletet köthetnek a befektetők

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A prémium irodapiaci bérleti díjak és hozamok alapján Budapest továbbra is a régiós középmezőnyben helyezkedik el: a 25 euró/m²/hó prime bérleti díj alacsonyabb a prágai, varsói, berlini és müncheni szinteknél, ugyanakkor meghaladja Belgrád, Pozsony és Bukarest értékeit. A 6,75 százalékos prémium hozam ezzel szemben kifejezetten versenyképesnek számít, az összehasonlított városok 6,01 százalékos átlagát is felülmúlja, ami arra utal, hogy Budapest a befektetők számára továbbra is

vonzó hozamprémiumot kínál a nyugat-európai piacokhoz képest.

Prémium bérleti díjak és hozamok európai városokban Prémium bérleti díj € / m² / hónap Prémium hozam % Belgrád €19,00 7,75% Berlin €48,00 4,40% Pozsony €22,00 6,25% Bukarest €22,00 7,75% Budapest €25,00 6,75% München €62,00 4,15% Prága €30,00 5,00% Varsó €29,50 6,00% Átlag €32,19 6,01% Forrás: iO Partners

A legdrágább lokációk egyértelműen a német nagyvárosok: Münchenben 62, Berlinben 48 euró/m²/hó a prémium bérleti díj, miközben a hozamok 4 százalék körüli szinten mozognak. A régióban Prága és Varsó magasabb bérleti díjszinttel, Budapest viszont erősebb hozamszinttel tűnik ki, ami jól mutatja a közép-kelet-európai piacok közötti eltérő kockázat-hozam profilt.

Dél-Buda vezeti az első féléves bérbeadásokat 36%-os részesedéssel Budapesti Részpiac (Submarket) Prémium bérleti díj ( €/m²/hó) Bérleti díj változás éves szinten Üresedési ráta Üresedési ráta változás éves szinten Bel-Buda €23,0 -8% 6,5% -90 bps Dél-Buda €20,0 +5% 10,5% -110 bps Belváros €25,0 0% 11,2% +40 bps Észak-Pest Központ €17,5 0% 8,2% -60 bps Dél-Pest Központ €18,5 0% 22,3% -80 bps Váci úti irodafolyosó €19,0 0% 11,1% -100 bps Forrás: iO Partners

A budapesti irodapiacon az első féléves bérbeadások alapján Dél-Buda emelkedett ki, 36 százalékos részesedéssel vezetve a részpiacokat, amit a bérleti díjak és az üresedési mutatók alakulása is alátámaszt. A dél-budai prémium bérleti díj éves szinten 5 százalékkal, 20 euró/m²/hó szintre emelkedett, miközben az üresedési ráta 110 bázisponttal, 10,5 százalékra csökkent.

A kereslet továbbra is óvatos, de már mutatkoznak a szelektív növekedés jelei. Bár a szerződéshosszabbítások dominálnak, a visszatérő terjeszkedési kedv arra utal, hogy a bérlők továbbra is növekedni fognak ott, ahol a megfelelő terület és lokáció rendelkezésre áll

- idézi a cég közleménye Major Krisztinát, az iO Partners Hungary irodabérbeadási üzletágának tranzakciós igazgatóját.

Major Krisztina MRICS iO Partners, irodatranzakciós vezető Krisztina az iO Partners magyarországi irodabérbeadási tranzakciós igazgatója, közgazdász. 2016 óta tölti be ezt a pozíciót, először a Jones Lang LaSalle-nál, majd 2023-tól az iO Partnersnél, ame … Tovább

A részpiacok többségében mérséklődött az üresedés: a Váci úti irodafolyosón 100, Bel-Budán 90, Dél-Pest Központban 80, Észak-Pest Központban pedig 60 bázispontos éves csökkenés látható. A legmagasabb prémium bérleti díjat továbbra is a Belváros kínálja 25 euró/m²/hó szinten, ugyanakkor itt az üresedési ráta 40 bázisponttal 11,2 százalékra nőtt. A legfeszesebb piac Bel-Buda, ahol mindössze 6,5 százalékos az üresedés, míg Dél-Pest Központban továbbra is kiugróan magas, 22,3 százalékos kihasználatlanság látszik.

Tranzakciók: látványos elmaradás a második negyedévben

A 2026 első féléves időszak legnagyobb budapesti irodapiaci tranzakciói alapján a keresletet látványosan a kormányzati és közigazgatási szereplők, valamint a szerződéshosszabbítások határozták meg. Az öt legnagyobb ügylet összesen 78 590 négyzetmétert tett ki, ezek közül a legnagyobb a Budapart Centralban történt, ahol a DMÜ-NISZ Zrt. 25 100 négyzetmétert vett saját tulajdonú használatba Dél-Budán. Ugyanezen a részpiacon valósult meg a második legnagyobb tranzakció is, a BudaPart Corner BOK 17 710 négyzetméteres, kormányzati felhasználású ügylete, ami tovább erősíti Dél-Buda kiemelkedő szerepét az első féléves bérbeadásokban. Látható, hogy a piac nagy tranzakcióit

továbbra is jelentős részben a meglévő bérlők megtartása és az állami/közigazgatási kereslet mozgatja.

2026 első félévének legnagyobb irodapiaci tranzakciói Budapesten Részpiac Bérlő Szektor Ügylet típusa Teljes méret Negyedév Budapart Central Dél-Buda DMÜ–NISZ Zrt. Közigazgatás Saját tulajdonú használat 25 100 m² Q1 BudaPart Corner BOK Dél-Buda Kormányzati Közigazgatás Saját tulajdonú használat 17 710 m² Q1 Arena Corner Dél-Pest Központ Bizalmas Pénzügyi szolgáltatások Hosszabbítás 13 950 m² Q1 Myhive Thirteen Globe Váci út Kormányzati Közigazgatás Hosszabbítás 11 520 m² Q1 West End Business Center I–III. Váci út EY Üzleti tanácsadó és auditor Hosszabbítás 10 310 m² Q1 Összesen 78 590 m² Forrás: iO Partners

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