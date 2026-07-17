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Hiába méregdrágák a nyugati nagyvárosok, Magyarországon sokkal jobb üzletet köthetnek a befektetők
Ingatlan

Hiába méregdrágák a nyugati nagyvárosok, Magyarországon sokkal jobb üzletet köthetnek a befektetők

Portfolio
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A napokban publikálta második negyedéves budapesti irodapiaci körképét a Budapesti Ingatlantanácsadók Egyeztető Fóruma. Az ott közölt adatokhoz most a fórum egyik résztvevője, az iO Partners szolgált néhány izgalmas adalékkal, többek között hozamszintekkel és bérleti díj-adatokkal. A Portfolio Property Investment Forum konferencián előadónk lesz Zeller Gábor, aki a cégnél Senior Director, Capital Markets, érdemes lesz velünk tartani!
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A prémium irodapiaci bérleti díjak és hozamok alapján Budapest továbbra is a régiós középmezőnyben helyezkedik el: a 25 euró/m²/hó prime bérleti díj alacsonyabb a prágai, varsói, berlini és müncheni szinteknél, ugyanakkor meghaladja Belgrád, Pozsony és Bukarest értékeit. A 6,75 százalékos prémium hozam ezzel szemben kifejezetten versenyképesnek számít, az összehasonlított városok 6,01 százalékos átlagát is felülmúlja, ami arra utal, hogy Budapest a befektetők számára továbbra is

vonzó hozamprémiumot kínál a nyugat-európai piacokhoz képest.

Prémium bérleti díjak és hozamok európai városokban
  Prémium bérleti díj € / m² / hónap Prémium hozam %
Belgrád  €19,00 7,75%
Berlin  €48,00 4,40%
Pozsony €22,00 6,25%
Bukarest €22,00 7,75%
Budapest  €25,00 6,75%
München  €62,00 4,15%
Prága €30,00 5,00%
Varsó €29,50 6,00%
Átlag  €32,19 6,01%
Forrás: iO Partners    

A legdrágább lokációk egyértelműen a német nagyvárosok: Münchenben 62, Berlinben 48 euró/m²/hó a prémium bérleti díj, miközben a hozamok 4 százalék körüli szinten mozognak. A régióban Prága és Varsó magasabb bérleti díjszinttel, Budapest viszont erősebb hozamszinttel tűnik ki, ami jól mutatja a közép-kelet-európai piacok közötti eltérő kockázat-hozam profilt.

Dél-Buda vezeti az első féléves bérbeadásokat 36%-os részesedéssel
Budapesti Részpiac (Submarket) Prémium bérleti díj ( €/m²/hó) Bérleti díj változás éves szinten Üresedési ráta Üresedési ráta változás éves szinten
Bel-Buda €23,0 -8% 6,5% -90 bps
Dél-Buda  €20,0 +5% 10,5% -110 bps
Belváros  €25,0 0% 11,2% +40 bps
Észak-Pest Központ  €17,5 0% 8,2% -60 bps
Dél-Pest Központ €18,5 0% 22,3% -80 bps
Váci úti irodafolyosó  €19,0 0% 11,1% -100 bps
Forrás: iO Partners        

A budapesti irodapiacon az első féléves bérbeadások alapján Dél-Buda emelkedett ki, 36 százalékos részesedéssel vezetve a részpiacokat, amit a bérleti díjak és az üresedési mutatók alakulása is alátámaszt. A dél-budai prémium bérleti díj éves szinten 5 százalékkal, 20 euró/m²/hó szintre emelkedett, miközben az üresedési ráta 110 bázisponttal, 10,5 százalékra csökkent.

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A kereslet továbbra is óvatos, de már mutatkoznak a szelektív növekedés jelei. Bár a szerződéshosszabbítások dominálnak, a visszatérő terjeszkedési kedv arra utal, hogy a bérlők továbbra is növekedni fognak ott, ahol a megfelelő terület és lokáció rendelkezésre áll

- idézi a cég közleménye Major Krisztinát, az iO Partners Hungary irodabérbeadási üzletágának tranzakciós igazgatóját.

Major Krisztina MRICS
iO Partners, irodatranzakciós vezető
Krisztina az iO Partners magyarországi irodabérbeadási tranzakciós igazgatója, közgazdász. 2016 óta tölti be ezt a pozíciót, először a Jones Lang LaSalle-nál, majd 2023-tól az iO Partnersnél, ame
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A részpiacok többségében mérséklődött az üresedés: a Váci úti irodafolyosón 100, Bel-Budán 90, Dél-Pest Központban 80, Észak-Pest Központban pedig 60 bázispontos éves csökkenés látható. A legmagasabb prémium bérleti díjat továbbra is a Belváros kínálja 25 euró/m²/hó szinten, ugyanakkor itt az üresedési ráta 40 bázisponttal 11,2 százalékra nőtt. A legfeszesebb piac Bel-Buda, ahol mindössze 6,5 százalékos az üresedés, míg Dél-Pest Központban továbbra is kiugróan magas, 22,3 százalékos kihasználatlanság látszik.

Tranzakciók: látványos elmaradás a második negyedévben

A 2026 első féléves időszak legnagyobb budapesti irodapiaci tranzakciói alapján a keresletet látványosan a kormányzati és közigazgatási szereplők, valamint a szerződéshosszabbítások határozták meg. Az öt legnagyobb ügylet összesen 78 590 négyzetmétert tett ki, ezek közül a legnagyobb a Budapart Centralban történt, ahol a DMÜ-NISZ Zrt. 25 100 négyzetmétert vett saját tulajdonú használatba Dél-Budán. Ugyanezen a részpiacon valósult meg a második legnagyobb tranzakció is, a BudaPart Corner BOK 17 710 négyzetméteres, kormányzati felhasználású ügylete, ami tovább erősíti Dél-Buda kiemelkedő szerepét az első féléves bérbeadásokban. Látható, hogy a piac nagy tranzakcióit

továbbra is jelentős részben a meglévő bérlők megtartása és az állami/közigazgatási kereslet mozgatja.

2026 első félévének legnagyobb irodapiaci tranzakciói Budapesten
  Részpiac Bérlő  Szektor  Ügylet típusa Teljes méret Negyedév
Budapart Central Dél-Buda DMÜ–NISZ Zrt. Közigazgatás  Saját tulajdonú használat  25 100 m² Q1
BudaPart Corner BOK Dél-Buda Kormányzati  Közigazgatás  Saját tulajdonú használat  17 710 m² Q1
Arena Corner Dél-Pest Központ Bizalmas  Pénzügyi szolgáltatások Hosszabbítás  13 950 m² Q1
Myhive Thirteen Globe Váci út  Kormányzati  Közigazgatás Hosszabbítás 11 520 m² Q1
West End Business Center I–III. Váci út  EY Üzleti tanácsadó és auditor  Hosszabbítás 10 310 m² Q1
Összesen         78 590 m²  
Forrás: iO Partners            

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images 

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