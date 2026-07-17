Hiába méregdrágák a nyugati nagyvárosok, Magyarországon sokkal jobb üzletet köthetnek a befektetők

A prémium irodapiaci bérleti díjak és hozamok alapján Budapest továbbra is a régiós középmezőnyben helyezkedik el: a 25 euró/m²/hó prime bérleti díj alacsonyabb a prágai, varsói, berlini és müncheni szinteknél, ugyanakkor meghaladja Belgrád, Pozsony és Bukarest értékeit. A 6,75 százalékos prémium hozam ezzel szemben kifejezetten versenyképesnek számít, az összehasonlított városok 6,01 százalékos átlagát is felülmúlja, ami arra utal, hogy Budapest a befektetők számára továbbra is
vonzó hozamprémiumot kínál a nyugat-európai piacokhoz képest.
|Prémium bérleti díjak és hozamok európai városokban
|Prémium bérleti díj € / m² / hónap
|Prémium hozam %
|Belgrád
|€19,00
|7,75%
|Berlin
|€48,00
|4,40%
|Pozsony
|€22,00
|6,25%
|Bukarest
|€22,00
|7,75%
|Budapest
|€25,00
|6,75%
|München
|€62,00
|4,15%
|Prága
|€30,00
|5,00%
|Varsó
|€29,50
|6,00%
|Átlag
|€32,19
|6,01%
|Forrás: iO Partners
A legdrágább lokációk egyértelműen a német nagyvárosok: Münchenben 62, Berlinben 48 euró/m²/hó a prémium bérleti díj, miközben a hozamok 4 százalék körüli szinten mozognak. A régióban Prága és Varsó magasabb bérleti díjszinttel, Budapest viszont erősebb hozamszinttel tűnik ki, ami jól mutatja a közép-kelet-európai piacok közötti eltérő kockázat-hozam profilt.
|Dél-Buda vezeti az első féléves bérbeadásokat 36%-os részesedéssel
|Budapesti Részpiac (Submarket)
|Prémium bérleti díj ( €/m²/hó)
|Bérleti díj változás éves szinten
|Üresedési ráta
|Üresedési ráta változás éves szinten
|Bel-Buda
|€23,0
|-8%
|6,5%
|-90 bps
|Dél-Buda
|€20,0
|+5%
|10,5%
|-110 bps
|Belváros
|€25,0
|0%
|11,2%
|+40 bps
|Észak-Pest Központ
|€17,5
|0%
|8,2%
|-60 bps
|Dél-Pest Központ
|€18,5
|0%
|22,3%
|-80 bps
|Váci úti irodafolyosó
|€19,0
|0%
|11,1%
|-100 bps
|Forrás: iO Partners
A budapesti irodapiacon az első féléves bérbeadások alapján Dél-Buda emelkedett ki, 36 százalékos részesedéssel vezetve a részpiacokat, amit a bérleti díjak és az üresedési mutatók alakulása is alátámaszt. A dél-budai prémium bérleti díj éves szinten 5 százalékkal, 20 euró/m²/hó szintre emelkedett, miközben az üresedési ráta 110 bázisponttal, 10,5 százalékra csökkent.
A kereslet továbbra is óvatos, de már mutatkoznak a szelektív növekedés jelei. Bár a szerződéshosszabbítások dominálnak, a visszatérő terjeszkedési kedv arra utal, hogy a bérlők továbbra is növekedni fognak ott, ahol a megfelelő terület és lokáció rendelkezésre áll
- idézi a cég közleménye Major Krisztinát, az iO Partners Hungary irodabérbeadási üzletágának tranzakciós igazgatóját.
A részpiacok többségében mérséklődött az üresedés: a Váci úti irodafolyosón 100, Bel-Budán 90, Dél-Pest Központban 80, Észak-Pest Központban pedig 60 bázispontos éves csökkenés látható. A legmagasabb prémium bérleti díjat továbbra is a Belváros kínálja 25 euró/m²/hó szinten, ugyanakkor itt az üresedési ráta 40 bázisponttal 11,2 százalékra nőtt. A legfeszesebb piac Bel-Buda, ahol mindössze 6,5 százalékos az üresedés, míg Dél-Pest Központban továbbra is kiugróan magas, 22,3 százalékos kihasználatlanság látszik.
Tranzakciók: látványos elmaradás a második negyedévben
A 2026 első féléves időszak legnagyobb budapesti irodapiaci tranzakciói alapján a keresletet látványosan a kormányzati és közigazgatási szereplők, valamint a szerződéshosszabbítások határozták meg. Az öt legnagyobb ügylet összesen 78 590 négyzetmétert tett ki, ezek közül a legnagyobb a Budapart Centralban történt, ahol a DMÜ-NISZ Zrt. 25 100 négyzetmétert vett saját tulajdonú használatba Dél-Budán. Ugyanezen a részpiacon valósult meg a második legnagyobb tranzakció is, a BudaPart Corner BOK 17 710 négyzetméteres, kormányzati felhasználású ügylete, ami tovább erősíti Dél-Buda kiemelkedő szerepét az első féléves bérbeadásokban. Látható, hogy a piac nagy tranzakcióit
továbbra is jelentős részben a meglévő bérlők megtartása és az állami/közigazgatási kereslet mozgatja.
|2026 első félévének legnagyobb irodapiaci tranzakciói Budapesten
|Részpiac
|Bérlő
|Szektor
|Ügylet típusa
|Teljes méret
|Negyedév
|Budapart Central
|Dél-Buda
|DMÜ–NISZ Zrt.
|Közigazgatás
|Saját tulajdonú használat
|25 100 m²
|Q1
|BudaPart Corner BOK
|Dél-Buda
|Kormányzati
|Közigazgatás
|Saját tulajdonú használat
|17 710 m²
|Q1
|Arena Corner
|Dél-Pest Központ
|Bizalmas
|Pénzügyi szolgáltatások
|Hosszabbítás
|13 950 m²
|Q1
|Myhive Thirteen Globe
|Váci út
|Kormányzati
|Közigazgatás
|Hosszabbítás
|11 520 m²
|Q1
|West End Business Center I–III.
|Váci út
|EY
|Üzleti tanácsadó és auditor
|Hosszabbítás
|10 310 m²
|Q1
|Összesen
|78 590 m²
|Forrás: iO Partners
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