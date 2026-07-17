Leállították a gigantikus amerikai beruházást: súlyos hiba miatt az összeomlástól tartanak a luxuslakássá alakított óriásépületnél

A Pfizer-székház átépítése mögött Nathan Berman és cége, a MetroLoft áll, amely az elmúlt három évtizedben az ország vezető konverziós ingatlanfejlesztőjévé nőtte ki magát. Berman a kilencvenes évek végén még száz körüli lakásszámmal indította a vállalkozását, mára viszont már 1600 lakásos óriásberuházásokat is menedzsel. A projektek az idők során nemcsak nagyobbá, de jóval összetettebbé is váltak, hiszen a fejlesztők gyakran teljesen visszabontják az épületek belső magját, hogy fényt és levegőt engedjenek be a terekbe, majd újabb emeleteket építenek a tetőszerkezetre.
A munkálatok leállítása előtt a Pfizer-projekt számított az Egyesült Államok legnagyobb irodaház-lakóépület átalakításának. Berman állítása szerint az újonnan ráépített emeletek súlya meghaladta a meglévő két acéloszlop teherbírását, ezért hajlottak meg a szerkezetek, feltehetően azért, mert a kivitelezés során nem erősítették meg őket megfelelően.
Az ingatlanfejlesztő szerint ez tisztán kivitelezési hiba, amely független magától az átalakítási koncepciótól.
A helyreállítási munkálatok hónapokkal késleltethetik a projekt befejezését, miközben az építésügyi hatóság már megindította a vizsgálatot.
A vertikális bővítés mögött meghúzódó üzleti logika egyértelmű, hiszen a rekordmagas New York-i bérleti díjak mellett minél több lakást alakítanak ki, annál jövedelmezőbbé válik a beruházás, a felső emeleti, panorámás ingatlanokért pedig prémium bérleti díjat lehet elkérni. A MetroLoft például tíz új emeletet épített a 25 Water Street alatti ingatlanra, amikor tavaly befejezte az akkori rekordernek számító, 1320 lakásos átalakítási projektjét.
Szerkezettervező mérnökök szerint az épületbővítés önmagában bevett és biztonságosan kivitelezhető eljárás, ám
egy eredetileg kisebb terhelésre méretezett szerkezetre újabb emeleteket építeni rendkívül összetett mérnöki feladat.
Ha a statikai számítások hibásak, vagy pontatlanok a korábbi kivitelezésre vonatkozó adatok, előfordulhat, hogy az új szinteket a meglévő oszlopok megfelelő megerősítése előtt húzzák fel, ami szerkezeti meghibásodáshoz vezethet. Ha egy tartóoszlop meghajlik, a terhelés áttevődik a többi elemre, ami láncreakciót, végső soron pedig akár az épület összeomlását is előidézheti.
A baleset komoly kihívás elé állítja a teljes ágazatot.
Az építésügyi hatóság tájékoztatása szerint a felügyelők más építkezéseken is rendkívüli biztonsági ellenőrzéseket tartanak, beleértve Berman cégének egyéb projektjeit, valamint a Pfizer-épület műszaki ellenőrzését végző magáncéget is. Ezzel párhuzamosan a piaci versenytársak igyekeznek megnyugtatni a hitelezőket és a befektetőket arról, hogy a saját projektjeiknél nem áll fenn hasonló szerkezeti kockázat.
Bár a gyorsaság a konverziós fejlesztések legnagyobb előnye, hiszen az átalakítással évekkel korábban átadhatók a lakások, mint egy új építésű beruházásnál, kérdéses, hogy a rekordméretű projektek megvalósíthatók-e ilyen tempóban a biztonsági előírások maradéktalan betartása mellett, illetve azt a lehetőséget is felveti, hogy egy sor új szabályozás fog megjelenni a konverziók területén.
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