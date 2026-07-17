Megszólalt Karácsony Gergely: óriási zöld átalakulás kezdődik a fővárosi közlekedésben

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Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint a projekt előkészítése már megkezdődött a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV együttműködésében.

Karácsony Gergely Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester … Tovább

A nagyszabású beruházás komplex módon újítaná meg a rendszert, hiszen a járműpark cseréjén túl

az autóbusz-telephelyek korszerűsítését, valamint a buszok üzemeltetéséhez szükséges töltőhálózat kiépítését is magában foglalja.

A fejlesztés sikeres megvalósítása tisztább levegőt, csendesebb utcákat és egy zöldebb, élhetőbb fővárost eredményezhet, miközben jelentősen modernizálja a budapesti közösségi közlekedést.

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