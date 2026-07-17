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Megszólalt Karácsony Gergely: óriási zöld átalakulás kezdődik a fővárosi közlekedésben
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Megszólalt Karácsony Gergely: óriási zöld átalakulás kezdődik a fővárosi közlekedésben

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Budapest történetének eddigi legnagyobb elektromosbusz-fejlesztését készíti elő a főváros, amelynek keretében legalább 250 új járművet és a hozzájuk tartozó teljes töltési infrastruktúrát helyeznének üzembe európai uniós források segítségével - számolt be Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely Facebook-posztjában.
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Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint a projekt előkészítése már megkezdődött a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV együttműködésében.

Karácsony Gergely
Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester
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A nagyszabású beruházás komplex módon újítaná meg a rendszert, hiszen a járműpark cseréjén túl

az autóbusz-telephelyek korszerűsítését, valamint a buszok üzemeltetéséhez szükséges töltőhálózat kiépítését is magában foglalja.

A fejlesztés sikeres megvalósítása tisztább levegőt, csendesebb utcákat és egy zöldebb, élhetőbb fővárost eredményezhet, miközben jelentősen modernizálja a budapesti közösségi közlekedést.

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