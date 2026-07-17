Nagy változást hoz a Tisza-kormány döntése: külön államtitkárt kap a hazai lakáspolitika és a vasút

Ebben az utasításban a miniszter kimondja: a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szervezeti és működési rendjét – a minisztérium szervezeti és működési szabályzatának hatálybalépéséig terjedő időre – az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.
A minisztériumban
- a) parlamenti államtitkár,
- b) közigazgatási államtitkár,
- c) építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár,
- d) közúti közlekedésért felelős államtitkár,
- e) közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár, valamint
- f) lakáspolitikáért felelős államtitkár működik
Érdekes a felsorolás, ugyanis eddig a tárca 4 államtitkárt kommunikált, vagyis
a közösségi közlekedésért és vasútért valamint lakáspolitikáért felelős államtitkár újdonságnak számít.
Egyelőre személyükről sem érkezett hír, bejelentés. Eddig 4 államtitkár személyét ismertük (Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár, Sirály Katalin közigazgatási államtitkár, Barna Zsolt közúti közlekedésért felelős államtitkár, Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtikár).
A minisztériumban
- a) jogi, koordinációs és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár,
- b) gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár,
- c) vagyonfelügyeletért és közlekedési hatóságért felelős helyettes államtitkár,
- d) európai uniós ügyek összehangolásáért felelős helyettes államtitkár,
- e) humánerőforrásért felelős helyettes államtitkár,
- f) víz-, hulladékgazdálkodási és energetikai beruházásokért felelős helyettes államtitkár,
- g) területi tervezésért és építésügyi igazgatásért felelős helyettes államtitkár,
- h) építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkár,
- i) magasépítésért felelős helyettes államtitkár,
- j) közúti közlekedési stratégiáért felelős helyettes államtitkár,
- k) közúti fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár,
- l) közösségi közlekedési és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkár,
- m) közösségi közlekedési és vasúti fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár, valamint
- n) lakáspolitika végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár működik
Érdemes kiemelni az új államtitkárok feladatát. Az értesítőből kiderül, hogy a lakáspolitikáért felelős államtitkár felel a lakáspiaci folyamatok figyelemmel kíséréséért, a lakáspolitikai feladatok ellátásáért, ennek keretében
- a) irányítja a Kormány lakáspolitikai és lakásépítési koncepciójának és programjának kidolgozását,
- b) gondoskodik a lakáspolitikai irányvonalak meghatározásáról,
- c) ellátja a hazai és európai uniós lakáscélú források felhasználásából eredő feladatokat,
- d) gondoskodik a lakáspolitikát érintő jogszabályi környezet kialakításáról és szabályozásáról,
- e) kialakítja az Európai Unió szerveinél és a nemzetközi szervezetekben képviselendő lakáspolitikai álláspontot
A lakáspolitikáért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében kabinet működik, a kabinetfőnök tevékenységét a lakáspolitikáért felelős államtitkár irányítja. A lakáspolitikáért felelős államtitkár kabinetfőnökének munkáját osztályként működő titkárság segíti - sorolja a miniszter döntése.
A közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár felel
- a) a 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 28. § a), g), h), k), o) és p) pontja szerinti, a közösségi közlekedéssel, a vasúti, a légi és a vízi közlekedéssel összefüggő feladatokért,
- b) a 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 28. § d), e) és g) pontja szerinti feladatokért, feladatkörébe tartozóan a 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 85. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáért, valamint a minisztérium vasútépítési beruházásokkal összefüggő feladataiért, és gyakorolja ezen feladatok tekintetében a kiadmányozási jogkört.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
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