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Nagy változást hoz a Tisza-kormány döntése: külön államtitkárt kap a hazai lakáspolitika és a vasút
Ingatlan

Nagy változást hoz a Tisza-kormány döntése: külön államtitkárt kap a hazai lakáspolitika és a vasút

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A hivatalos értesítő pénteki számában jelent meg Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter utasítása a tárca szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról. Ennek legfontosabb újdonsága, hogy a felsorolásban két új államtitkárság is megjelenik.
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Információ és jelentkezés

Ebben az utasításban a miniszter kimondja: a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szervezeti és működési rendjét – a minisztérium szervezeti és működési szabályzatának hatálybalépéséig terjedő időre – az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

A minisztériumban

  • a) parlamenti államtitkár,
  • b) közigazgatási államtitkár,
  • c) építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár,
  • d) közúti közlekedésért felelős államtitkár,
  • e) közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár, valamint
  • f) lakáspolitikáért felelős államtitkár működik

Érdekes a felsorolás, ugyanis eddig a tárca 4 államtitkárt kommunikált, vagyis

a közösségi közlekedésért és vasútért valamint lakáspolitikáért felelős államtitkár újdonságnak számít.

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Egyelőre személyükről sem érkezett hír, bejelentés. Eddig 4 államtitkár személyét ismertük (Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár, Sirály Katalin közigazgatási államtitkár, Barna Zsolt közúti közlekedésért felelős államtitkár, Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtikár).

A minisztériumban

  • a) jogi, koordinációs és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár,
  • b) gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár,
  • c) vagyonfelügyeletért és közlekedési hatóságért felelős helyettes államtitkár,
  • d) európai uniós ügyek összehangolásáért felelős helyettes államtitkár,
  • e) humánerőforrásért felelős helyettes államtitkár,
  • f) víz-, hulladékgazdálkodási és energetikai beruházásokért felelős helyettes államtitkár,
  • g) területi tervezésért és építésügyi igazgatásért felelős helyettes államtitkár,
  • h) építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkár,
  • i) magasépítésért felelős helyettes államtitkár,
  • j) közúti közlekedési stratégiáért felelős helyettes államtitkár,
  • k) közúti fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár,
  • l) közösségi közlekedési és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkár,
  • m) közösségi közlekedési és vasúti fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár, valamint
  • n) lakáspolitika végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár működik

Érdemes kiemelni az új államtitkárok feladatát. Az értesítőből kiderül, hogy a lakáspolitikáért felelős államtitkár felel a lakáspiaci folyamatok figyelemmel kíséréséért, a lakáspolitikai feladatok ellátásáért, ennek keretében

  • a) irányítja a Kormány lakáspolitikai és lakásépítési koncepciójának és programjának kidolgozását,
  • b) gondoskodik a lakáspolitikai irányvonalak meghatározásáról,
  • c) ellátja a hazai és európai uniós lakáscélú források felhasználásából eredő feladatokat,
  • d) gondoskodik a lakáspolitikát érintő jogszabályi környezet kialakításáról és szabályozásáról,
  • e) kialakítja az Európai Unió szerveinél és a nemzetközi szervezetekben képviselendő lakáspolitikai álláspontot

A lakáspolitikáért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében kabinet működik, a kabinetfőnök tevékenységét a lakáspolitikáért felelős államtitkár irányítja. A lakáspolitikáért felelős államtitkár kabinetfőnökének munkáját osztályként működő titkárság segíti - sorolja a miniszter döntése.

A közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár felel

  • a) a 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 28. § a), g), h), k), o) és p) pontja szerinti, a közösségi közlekedéssel, a vasúti, a légi és a vízi közlekedéssel összefüggő feladatokért,
  • b) a 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 28. § d), e) és g) pontja szerinti feladatokért, feladatkörébe tartozóan a 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 85. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáért, valamint a minisztérium vasútépítési beruházásokkal összefüggő feladataiért, és gyakorolja ezen feladatok tekintetében a kiadmányozási jogkört.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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