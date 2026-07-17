Nagy változást hoz a Tisza-kormány döntése: külön államtitkárt kap a hazai lakáspolitika és a vasút

A hivatalos értesítő pénteki számában jelent meg Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter utasítása a tárca szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról. Ennek legfontosabb újdonsága, hogy a felsorolásban két új államtitkárság is megjelenik.

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Ebben az utasításban a miniszter kimondja: a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szervezeti és működési rendjét – a minisztérium szervezeti és működési szabályzatának hatálybalépéséig terjedő időre – az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

A minisztériumban

a) parlamenti államtitkár,

b) közigazgatási államtitkár,

c) építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár,

d) közúti közlekedésért felelős államtitkár,

e) közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár, valamint

f) lakáspolitikáért felelős államtitkár működik

Érdekes a felsorolás, ugyanis eddig a tárca 4 államtitkárt kommunikált, vagyis

a közösségi közlekedésért és vasútért valamint lakáspolitikáért felelős államtitkár újdonságnak számít.

Egyelőre személyükről sem érkezett hír, bejelentés. Eddig 4 államtitkár személyét ismertük (Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár, Sirály Katalin közigazgatási államtitkár, Barna Zsolt közúti közlekedésért felelős államtitkár, Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtikár).

A minisztériumban

a) jogi, koordinációs és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár,

b) gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár,

c) vagyonfelügyeletért és közlekedési hatóságért felelős helyettes államtitkár,

d) európai uniós ügyek összehangolásáért felelős helyettes államtitkár,

e) humánerőforrásért felelős helyettes államtitkár,

f) víz-, hulladékgazdálkodási és energetikai beruházásokért felelős helyettes államtitkár,

g) területi tervezésért és építésügyi igazgatásért felelős helyettes államtitkár,

h) építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkár,

i) magasépítésért felelős helyettes államtitkár,

j) közúti közlekedési stratégiáért felelős helyettes államtitkár,

k) közúti fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár,

l) közösségi közlekedési és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkár,

m) közösségi közlekedési és vasúti fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár, valamint

n) lakáspolitika végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár működik

Érdemes kiemelni az új államtitkárok feladatát. Az értesítőből kiderül, hogy a lakáspolitikáért felelős államtitkár felel a lakáspiaci folyamatok figyelemmel kíséréséért, a lakáspolitikai feladatok ellátásáért, ennek keretében

a) irányítja a Kormány lakáspolitikai és lakásépítési koncepciójának és programjának kidolgozását,

b) gondoskodik a lakáspolitikai irányvonalak meghatározásáról,

c) ellátja a hazai és európai uniós lakáscélú források felhasználásából eredő feladatokat,

d) gondoskodik a lakáspolitikát érintő jogszabályi környezet kialakításáról és szabályozásáról,

e) kialakítja az Európai Unió szerveinél és a nemzetközi szervezetekben képviselendő lakáspolitikai álláspontot

A lakáspolitikáért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében kabinet működik, a kabinetfőnök tevékenységét a lakáspolitikáért felelős államtitkár irányítja. A lakáspolitikáért felelős államtitkár kabinetfőnökének munkáját osztályként működő titkárság segíti - sorolja a miniszter döntése.

A közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár felel

a) a 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 28. § a), g), h), k), o) és p) pontja szerinti, a közösségi közlekedéssel, a vasúti, a légi és a vízi közlekedéssel összefüggő feladatokért,

b) a 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 28. § d), e) és g) pontja szerinti feladatokért, feladatkörébe tartozóan a 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 85. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáért, valamint a minisztérium vasútépítési beruházásokkal összefüggő feladataiért, és gyakorolja ezen feladatok tekintetében a kiadmányozási jogkört.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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